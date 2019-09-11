 Дисциплінарну справу проти мене закрили, - Горбатюк

Про це Горбатюк заявив у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, таке рішення було ухвалене в середу, 11 вересня.
"Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила дисциплінарне провадження відносно мене закрити", - сказав він.
Горбатюк додав, що таким чином, висновок одного з членів КДКП про притягнення його до відповідальності не було задоволено.
"Він вважав, що мене потрібно притягнути до відповідальності і винести догану за те, що на офіційний запит Громадської ради доброчесності я дав інформацію стосовно однієї із суддів", - розповів керівник Управління спецрозслідувань.
Раніше до КДКП зі скаргою на Горбатюка звернулася суддя Господарського суду Києва Мальвіна Данилова.
Вона вимагала покарати керівника Управління спецрозслідувань за надання Громадській раді доброчесності даних, встановлених під час досудового розслідування, про те, що на суддю розподілялись справи з порушенням принципу випадковості.
Суддя вважала, що Горбатюк поширив відносно неї неправдиву інформацію та порушив презумпцію невинуватості.