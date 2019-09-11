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 Суспільство
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Все про:ГПУ (3211) Горбатюк (302)

 Дисциплінарну справу проти мене закрили, - Горбатюк

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів закрила дисциплінарне провадження стосовно керівника Управління спецрозслідування Сергія Горбатюка.

Про це Горбатюк заявив у коментарі Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, таке рішення було ухвалене в середу, 11 вересня.

"Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила дисциплінарне провадження відносно мене закрити", - сказав він.

Горбатюк додав, що таким чином, висновок одного з членів КДКП про притягнення його до відповідальності не було задоволено.

"Він вважав, що мене потрібно притягнути до відповідальності і винести догану за те, що на офіційний запит Громадської ради доброчесності я дав інформацію стосовно однієї із суддів", - розповів керівник Управління спецрозслідувань.

Раніше до КДКП зі скаргою на Горбатюка звернулася суддя Господарського суду Києва Мальвіна Данилова.

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Вона вимагала покарати керівника Управління спецрозслідувань за надання Громадській раді доброчесності даних, встановлених під час досудового розслідування, про те, що на суддю розподілялись справи з порушенням принципу випадковості.

Суддя вважала, що Горбатюк поширив відносно неї неправдиву інформацію та порушив презумпцію невинуватості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147851
 
 
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Краще б закрили б Горбатюка. Все одно всі справи по Майдану завалив.Випадково?
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