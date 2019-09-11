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 Події, За кордоном
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Все про:моряки (728) наркотики (831) вирок (546) Франція (779)

 Дев'ять українських моряків засуджено у Франції до ув'язнення на термін від 5 до 8 років за перевезення кокаїну

Суд французького міста Лілля засудив до тюремного ув'язнення 9 українських моряків, звинувачених у перевезенні кокаїну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кримінальний суд міста Лілля у Франції приговорив до ув’язнення на строки від 5 до 8 років 9 українських моряків, яких обвинувачували у перевезенні кокаїну у 2015 році", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що морякам також присудили штраф у розмірі 75 мільйонів євро і довічно заборонили повертатись до Франції.

Вироку суду присяжних очікує ще один українець - член екіпажу.

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Як відомо, наприкінці 2015 року з вантажного судна, що йшло у Булонь-сюр-Мер, були вилучені 2,3 тонни кокаїну вартістю 50 млн євро. Були заарештовані 9 українських моряків, які стверджували, що їх погрозами змусили перевозити незаконний вантаж.

За даними слідства, наркотики на судно перевантажили у Венесуелі. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147850
 
 
 Топ коментарі
 
и шо, зеля за этих узников бастилии так и не вступица?
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за кокс?зебоба теперь браслеты на шею должен натянуть)))))
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Я знаю страну где первое лицо государства в ноздрю каждый день долбится.
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и шо, зеля за этих узников бастилии так и не вступица?
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Правильно. Повезло,что не в Тайланде. Там сразу капец.
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Французьку фєню вивчать і французів навчать в тюрмі матюкатися
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Груз мог вестись в "темную", в известность могли и не ставить. Старпом и капитан, вот ключевые "герои" таких перевозок.
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9 украинских моряков, которые утверждали, что их угрозами заставили перевозить незаконный груз. Источник: https://censor.net.ua/n3147850
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за кокс?зебоба теперь браслеты на шею должен натянуть)))))
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прикольная сумма штрафа - в полтора раза больше стоимости сожженного наркотика. жабоеды ничего так, скромные. Теперь 100500 лет будут отрабатывать в Украине и пересылать бабло на штраф в Макронию.
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Анализы... анализы. Надо бы Евролабу поручить перепроверить тот порошок. Уверен, наркоты они в нем не найдут.
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Ничего не понял,-так,нехай сидят? Или- Хай сидят? Девять украинских моряков приговорены во Франции к заключению на срок от 5 до 8 лет за перевозку кокаина - Цензор.НЕТ 779 А по мне,так мало дали.
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Отдохнут.
Во Франции тюрьмы ничего себе.
Как в кацапии санатории.
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Думаю, ближайшие от пяти до 9 лет лучше провести таки не в Украине.
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Плохо, что это было при Петре Алексеевиче, но при зеле будет больше, скоро услышим, если зе не даст запреты об оглашении)) А он всё может сделать, он же слуга народа, что 73% скажет, то он и сделает, не обижайтесь зефилы, так оно и будет))
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