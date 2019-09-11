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 Економіка
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Все про:ГЗК (11) вантажі (90)

 Українські ГЗК просять призупинити транзит російської ЗРС до виконання своїх заявок

Останнім часом українські гірничо-збагачувальні комбінати стикаються з великими труднощами у транспортуванні своїх вантажів до морських портів.

Про це йдеться в листі керівників Північного, Південного, Центрального, Інгулецького і Полтавського гірничо-збагачувальних комбінатів до президента Володимира Зеленського, копія якого є в розпорядженні МинПрома.

"Цього року спостерігається різке збільшення обсягів транзиту залізорудної сировини російського виробництва територією України. Цей транзит рухається в напрямку терміналів морського порту "Південний"- незамерзаючого і найглибоководнішого порту Чорного моря, який має можливість приймати судна вантажопідйомністю понад 200 тис. тонн. У зв'язку з цим, через обмежені можливості портової та залізничної інфраструктури регіону, українські виробники-експортери стикаються з відмовами з боку порту виконувати заявки на обробку їхньої експортної продукції в повному обсязі на користь російського транзиту", - йдеться в листі.

Керівники українських ГЗК підкреслюють, що обсяг транзиту ЗРС з Росії, який рухається в напрямку терміналів порту "Південний", заміщає аналогічний обсяг експорту продукції вітчизняних виробників, які не мають альтернативних шляхів відвантаження для своєї продукції.

"При цьому "Укрзалізниця" ставить у неконкурентне становище українські підприємства стосовно транзиту - дає преференції для іноземних перевізників, застосовуючи знижувальні коефіцієнти до транзитних залізничних тарифів, що стимулює російські компанії збільшувати обсяги перевезень. Водночас Адміністрація морських портів України і Міністерство інфраструктури Україна надають спеціальні знижки на портові збори для суден, які перевозять транзитні вантажі, що також дискримінує вітчизняних експортерів", - зазначається в листі.

Українські рударі називають ситуацію, що склалася неприпустимою, оскільки вона призводить до цілої низки пов'язаних негативних наслідків. Зокрема, невиконання міжнародних договорів українськими виробниками, втрати їхнього іміджу перед західними партнерами, зменшення валютних надходжень в Україну, зниження сум сплачуваних до держбюджету податків. Крім того, це ставить під загрозу утримання рівня обсягів виробництва.

У своєму зверненні до глави держави керівники українських ГЗК підкреслюють, що кращі світові практики розвинених країн базуються на принципах рівної конкуренції і підтримки вітчизняного виробника. І саме такі принципи мають бути застосовані в цій ситуації.

Керівники вітчизняних ГЗК просять президента втрутитися в ситуацію, що склалася і посприяти терміновому розгляду Кабінетом міністрів проблемних питань, що стосуються перевалки в портах українських експортних вантажів.

Зокрема, розглянути питання забезпечення в українських портах першочергового і в повному обсязі виконання заявок українських підприємств-експортерів, скасувати дискримінацію вітчизняних експортерів і переглянути політику щодо доцільності надання спеціальних умов/знижок компаніям, які перевозять транзитні вантажі, а також призупинити транзит ЗРС російського виробництва і забезпечити здійснення транзитних перевезень тільки за умови повного виконання заявок українських експортерів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147848
 
 
 Топ коментарі
 
Круто, они нам Азов заблокировали, а мы их руду через Южный отгружаем, причем в ущерб нашим продавцам. класс...
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ЗЕБидло, дивіться:
є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну Ваш жирний Ситнєк з НАєБУ допоміг зарубати 1
На скільки зменьшать комунальні?
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Такая у нас война . Нет яиц у вождя . Украинские ГОКи просят приостановить транзит российского ЖРС до выполнения своих заявок - Цензор.НЕТ 5842
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заплатите ренту - или сделайте из сырья металл с прибавочной стоимостью и то же - заплатите налоги и - пожалуйста ,зарабатывайте (тем более там все - из партии регионов)
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Хтось із наших сидить на кацапських потоках. Може Трухан чи його бригада ?
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ЗЕБидло, дивіться:
є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну Ваш жирний Ситнєк з ***** допоміг зарубати 1
На скільки зменьшать комунальні?
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Круто, они нам Азов заблокировали, а мы их руду через Южный отгружаем, причем в ущерб нашим продавцам. класс...
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Такая у нас война . Нет яиц у вождя . Украинские ГОКи просят приостановить транзит российского ЖРС до выполнения своих заявок - Цензор.НЕТ 5842
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Круто, они нам Азов заблокировали, а мы их руду через Южный отгружаем, причем в ущерб нашим продавцам. класс...

Беня вырыл топор войны?...
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Що і треба було доказати.
Клятий Свинобарига Порошенко знов мутитьь свої договорняки з ******!
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Ага, азелі з командою очі повилазили.
Вже 4 місязі як повилазили.
Як просремо країну, теж чоколядний винен буде?
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Ну судячи з коментів зебілів то не просрем, а клятий Порох просре все і особисто начерк в штані кожному зебілу.
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"особисто насре в штані кожному зебілу"
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Млять в параші є порти криму, міст та залізниця через міст. Це поперше.
А по друге якого бісу Ненька транспортує щось для параші?
ЗЕЛЯ ***?
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Ну наверное таки потому . что транзит украинских грузов через рашу закрыт даже в Казахстан . война ведь гибридная по зебильным понятиям такая
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Моги б і не відповідати, але за розгоруту відповідь для зебіоів, велика подяка (старий анек не для вас).
- а вам зебілята велика подяка за вибори!
- а що це? (Питає один з виборців)
- в коня бачив? Це ще більше! (Відповідь того, хто не голосував ні за зе, ні за пе)
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