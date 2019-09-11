 Глава МВС Естонії заговорив про можливість обмеження безвізу для українців. Естонський МЗС назвав цю пропозицію "юридично неможливою"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
За словами Хельме, представити парламенту відповідні законодавчі ініціативи він має намір вже цієї осені.
Він додав, що лідери EKRE заздалегідь припускали: щойно Україна отримає безвізовий режим з ЄС, вона стане "троянським конем".
"Троянським конем зокрема і для Росії, тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто гомо-совєтікуси. Цей міграційний тиск зі сходу на нас дуже сильний, і він продовжує посилюватися", - підкреслив Хельме.
Міністр додав, що повністю скасувати міграцію не вийде, але Естонія повинна мати можливість вирішувати, кого, в якій кількості, на який термін і на яких умовах впускати.
Скасувати право безвізового режиму для громадян України неможливо і не в інтересах Естонії, заперечив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
"Одностороннє скасування короткострокового безвізового режиму для громадян України з боку Естонії нерозумне і юридично неможливе", - сказав Рейнсалу.
"Крім виконання Україною об'єктивних умов, це рішення було чітким політичним кроком Євросоюзу, і відмова від нього не відповідає нашим інтересам в підтримці інтеграції України в Євросоюз", - пояснив він.
Віцеголова комісії із закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон (Партія реформ) вважає, що уряд Юрі Ратаса крок за кроком змінює курс зовнішньої політики Естонії. Так Міхкельсон прокоментував ініціативу міністра внутрішніх справ позбавити українців права безвізового в'їзду в Естонію.
"Навіть Путін не називав Україну троянським конем для Європи. Тепер це зробив член уряду Естонії", - заявив він.
"Від системи безвізових відносин Естонія завжди більше виграє, ніж втрачає. Україна не є проблемою незаконної імміграції. Не будемо забувати, що Україна і за нас бореться проти російської агресії. За останні 24 години на фронті було поранено шістьох українських солдат", - додав Міхкельсон.
при пророссийской приЗЕденте безвиз будут ограничивать
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то може краще по прописці пропускати?
Подлиз жабе засчитан, сопля зеленая ))
Welcome,страны скандинавии через раз спрашивают цель визита говориш туризм и все ни разу не проверяли ни денег или отели не было,говорю как лично побывавши по 4 раза в году в Европе
У 2015 році після парламентських виборів EKRE отримала свої перші місця в Рійгикогу.
EKRE є націоналістичною партією, яка прагне до естонської Естонії, прагне реалізувати суверенітет естонців на їх рідних землях. Своїми основними цінностями партія вважає духовні цінності естонського народу.
EKRE співпрацює із латвійськими и литовськими націоналістами, зокрема із Все для Латвії! и Союз литовських націоналістів.
бажано би вам запам'ятати.
1.Украина
2.путин - )(уйло!
3.россия - перманентный скаленовстан
28 August 2019
Year 2018
1 310 euros
2nd quarter 2019
1 419 euros
June 2019
1 445 eurosEto oficialnyje danyje,tak i jest ja veriu Estonskimi oficialnami danimi 1445 evro.Nevizu povoda im neveryt
"Там много приехали с Донбасса, даже у них на выборах проголосовали как и на Донбассе за оппозиционный блок. Вот этим и недовольны они."
Какое же прокацапское, хитросделанное мудачье, пардон.
Тянут свою страну в рашастан, а сами прутся в Европу.
Источник: https://censor.net.ua/n3147846
Вата зайва в Європі, а українцям завжди раді.
а хто ж це тоді ?
Пришел Зеленский- ведомство начало очищаться от сепаров-коллаборантов-преступников. Так какого "люмпены Зеленского", если они люмпены барыги-мародера?
Эта та категория из-за которой, в том числе, и происхоит эта х-ня с донбасом.
Да они и тут всех ******* со своим вернем все взад, и ты смотри не стесняются работать на гейропейцев.