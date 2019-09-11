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Все про:Естонія (259) безвізовий режим (787)

 Глава МВС Естонії заговорив про можливість обмеження безвізу для українців. Естонський МЗС назвав цю пропозицію "юридично неможливою"

Міністр внутрішніх справ Естонії, голова Консервативної народної партії Март Хельме розпорядився з'ясувати, чи можна скасувати безвізовий режим для громадян України, які приїжджають до Естонії. Глава МЗС Рейнсалу заявляє, що це неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Хельме, представити парламенту відповідні законодавчі ініціативи він має намір вже цієї осені.

Він додав, що лідери EKRE заздалегідь припускали: щойно Україна отримає безвізовий режим з ЄС, вона стане "троянським конем".

"Троянським конем зокрема і для Росії, тому що ті, хто приїжджають сюди, не стільки українці, як росіяни зі сходу України, зросійщені українці або просто гомо-совєтікуси. Цей міграційний тиск зі сходу на нас дуже сильний, і він продовжує посилюватися", - підкреслив Хельме.

Міністр додав, що повністю скасувати міграцію не вийде, але Естонія повинна мати можливість вирішувати, кого, в якій кількості, на який термін і на яких умовах впускати.

Скасувати право безвізового режиму для громадян України неможливо і не в інтересах Естонії, заперечив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

"Одностороннє скасування короткострокового безвізового режиму для громадян України з боку Естонії нерозумне і юридично неможливе", - сказав Рейнсалу.

"Крім виконання Україною об'єктивних умов, це рішення було чітким політичним кроком Євросоюзу, і відмова від нього не відповідає нашим інтересам в підтримці інтеграції України в Євросоюз", - пояснив він.

Віцеголова комісії із закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон (Партія реформ) вважає, що уряд Юрі Ратаса крок за кроком змінює курс зовнішньої політики Естонії. Так Міхкельсон прокоментував ініціативу міністра внутрішніх справ позбавити українців права безвізового в'їзду в Естонію.

"Навіть Путін не називав Україну троянським конем для Європи. Тепер це зробив член уряду Естонії", - заявив він.

"Від системи безвізових відносин Естонія завжди більше виграє, ніж втрачає. Україна не є проблемою незаконної імміграції. Не будемо забувати, що Україна і за нас бореться проти російської агресії. За останні 24 години на фронті було поранено шістьох українських солдат", - додав Міхкельсон.

Читайте також: Естонія і Грузія заявили про невизнання "виборів" в окупованому Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147846
 
   
 Топ коментарі
 
Что и следовало ожидать.
при пророссийской приЗЕденте безвиз будут ограничивать
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ну да - зебилов - гомо-советикус - не где не хотят видеть
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Что и следовало ожидать.
при пророссийской приЗЕденте безвиз будут ограничивать
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хорошо ,шо там море Балтийское - а не Красное и не покупаешься)))
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А там между прочим наши украинцы гастарят - скоро не будут, скажите спасибо ЗЕбилу.
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потому что те, кто приезжают сюда не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме

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то може краще по прописці пропускати? Глава МВД Эстонии заговорил о возможности ограничения безвиза для украинцев. Эстонский МИД назвал это предложение "юридически невозможным" - Цензор.НЕТ 6675
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Зебил, это ты меня изначально комментишь, я не я тебя, так что пройди по стрелочке и направлению, сам Глава МВД Эстонии заговорил о возможности ограничения безвиза для украинцев. Эстонский МИД назвал это предложение "юридически невозможным" - Цензор.НЕТ 4904
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Ступай по месту своей прописки. Следом за своим соевым шефом.

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Зебилам слова не давали. Глава МВД Эстонии заговорил о возможности ограничения безвиза для украинцев. Эстонский МИД назвал это предложение "юридически невозможным" - Цензор.НЕТ 1189
Подлиз жабе засчитан, сопля зеленая ))
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бот, EKRE - антиевропейская партия, а Хельме - пророссийский политик.
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Неплохо "пророссийский политик" о кацапне отзывается.😄Это националист,которому не нужны ни свинорусы ни украинцы,ни кто бы то ни было еще.
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Не вводите в заблуждение людей никто никого не ограничивает закон шенгена один,может быть индивидуально не впускать если ты даже не на уровне класа школы по английски,похож на гопника то конечно вопросы,а такие страны как Испания,Италия,Франция вообще не спрашивает цель визита,молча штамп только и все
Welcome,страны скандинавии через раз спрашивают цель визита говориш туризм и все ни разу не проверяли ни денег или отели не было,говорю как лично побывавши по 4 раза в году в Европе
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В Іспанію пускають без зайвих запитань також. Але думаю ,що безвіз відмінять через мудил які їдуть працювати на чорно і прострочують термін перебування, або взагалі не виїзжджають розраховуючи легалізуватись. Хоч можуть спокійно зробити ті ж польські документи хоча б, а не портити статистику безвізового, та чмо за пару копійок удавиться краще і всім свиню підсуне
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Те что просрачивают срок им индивидуально запрет на 3 года,в чем проблема,а массового вьезда по работе и не по назначению нет,сами европейцы отмечали,что могли бы отменить нет причин
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а как "спокойно сделать польские документы"?
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А ,що є якісь проблеми з польськими робочими візами?
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ну нет, но они не дают права работать в других странах, в той же Эстонии. Только в Польше.
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У нас с шенгеном безвиз,если одна из стран не соглашается,это не повод отменять даже с несогласной страной не говоря об остальных,всё индивидуально и не разганяйте зраду,всех впускают,если ты не с клечатой примеру торбой весь замучен работой то конечно будут вопросы и дураку ясно что не на ейфелеву башню едеш смотреть,а нелегально работать
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Я имел ввиду, что ЕС и страны шенгена, это не одно и тоже.
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Все почти страны в Ес это шенген те которые не в шенген Албания,Сербия и так у нас безвиз ,Эстония и в ЕС и в шенгене
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При поросі були ******...
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вот так - каждый о себе - когда у нас уже появиться свое Ядерное Оружие - не при зели и это точно - а жаль
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Выкусили, зебилы) вас не хотят нигде видеть...
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ну да - зебилов - гомо-советикус - не где не хотят видеть
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Большой части зебилов похер, в рашку хотят. А те, что не хотят, никак не могут определить, что им на хлеб мазать. Раньше безвиз не мазался, теперь вот пытаются снятие неприкосновенности намазать...
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А кто тут зебилов держит, поезда в засрашку ходят, автобусы тоже - собрали чемоданы и нехай щастить.
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Туда никого не зовут и не звали, зебил, туда все просились сами
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Консервативна Народна партія Естонії (ест. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) - естонська націоналістична партія, заснована 24 березня 2012 року в Пильтсамаа. Стоїть на засадах консерватизму, естонського націоналізму та євроскептицизму. Лідер партії - Март Хельме.
У 2015 році після парламентських виборів EKRE отримала свої перші місця в Рійгикогу.
EKRE є націоналістичною партією, яка прагне до естонської Естонії, прагне реалізувати суверенітет естонців на їх рідних землях. Своїми основними цінностями партія вважає духовні цінності естонського народу.
EKRE співпрацює із латвійськими и литовськими націоналістами, зокрема із Все для Латвії! и Союз литовських націоналістів. Глава МВД Эстонии заговорил о возможности ограничения безвиза для украинцев. Эстонский МИД назвал это предложение "юридически невозможным" - Цензор.НЕТ 6094
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если вся украина вдруг задумает переселиться в благословенную эстонию. то сие явление сразу превратит прибалтийского тигра в прибалтийского дракона
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назву нашої держави потрібно писати з великої літери.
бажано би вам запам'ятати.
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Лахто, посидь у спамі. Твої висери тут нікому не цікаві.
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"поваренок", запомни:
1.Украина
2.путин - )(уйло!
3.россия - перманентный скаленовстан
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Ау! Зебобики!вами, обрусевшими, брезгуют в цивилизованном мире
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Как не прискорбно,но это факт. Различная ватная шло#бень,любящая "мышишбратьев" и голосующая за смердведчуков первая побежала за электронными загранпаспортами чтобы прогуляться по так ненавистной для них "гейропе".
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И полностью поддерживаю министра мвд . Этот гомо- советикумус с востока Украины и в Дании всех за и бал
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А що, вони їдуть працювати до Естонії? Що там робити, естонці самі останній хрєн без солі доїдають, робочі по 700 €, мінімальна 500€,
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не читай подконтрольные правительству газеты
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Average monthly gross wages (salaries)
28 August 2019

Year 2018

1 310 euros

2nd quarter 2019

1 419 euros

June 2019

1 445 eurosEto oficialnyje danyje,tak i jest ja veriu Estonskimi oficialnami danimi 1445 evro.Nevizu povoda im neveryt
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Konecno kto to bolse,kto to mense polucajet no sredniaja takaja zarplata u nix
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Vyse ix zarplaty za liubuju iz vostocnoj Evropi,vyse za Portugaliju,Greciju,Kipr iz zapadno Evropejskix stran
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ылитная такая новость - сказал-мазал. вентилятор заработал.
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Tam mnogo prijexali s Donbasa,daze u nix na vyborax progolosovali kak i Donbase za opozicijoni blok.Vot etimi nedovolni oni
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Напишу, "переведу" кириллицей, написанное Вами важно.

"Там много приехали с Донбасса, даже у них на выборах проголосовали как и на Донбассе за оппозиционный блок. Вот этим и недовольны они."

Какое же прокацапское, хитросделанное мудачье, пардон.
Тянут свою страну в рашастан, а сами прутся в Европу.
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"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме.
Источник: https://censor.net.ua/n3147846

Вата зайва в Європі, а українцям завжди раді.
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не факт. В Европе рады тем кто приезжает соблюдать законы и тратить деньги, и это отнюдь не украинцы.
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Все кто приезжают не работать за еду, а именно туристами - знакомиться с местной культурой, достопримечательностями. В т.ч. и москали.
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И он прав. Как я его понимаю! Мы, киевляне, вынуждены терпеть этих люмпенов (хотя почему- не понятно), а ради чего их должны терпеть эстонцы? Прикацапленным дегенератам не место в цивилизации. И Крым пусть подождет чуток, пока в Украину вернется...
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а мы наивно думали,что зебобик зебобику глаз не выколет...так вот,украинцы не хуже эстонцев и ради чего нам терпеть зебильных люмпленов...
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Лечись, калоша. Причем тут Зеленский? Вот твой барыга, как оказалось, попристраивал на хлебную работу в Киеве (по протекции рыжего гудка), сепаров Отброськина (который написал сегодня заяву об уходе) и Голубана. А ведь для меня лично наличие этих двух рож в ведомстве Авакова было серьезной причиной для того, чтобы его презирать.... А как оказалось, не Аваковских рук это дело!

Пришел Зеленский- ведомство начало очищаться от сепаров-коллаборантов-преступников. Так какого "люмпены Зеленского", если они люмпены барыги-мародера?
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зебил,не понось уже , а то расскажу кого твой зекретин по протекции устраивает)вот правильно ,вам ,зебилью, ваше место указывают -вы ,марзота прокацапская ,и среди людей вам не место
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кацапы это те, кто украинцев называет "зебилами", вы кстати меньшинство в Украине, так что помалкивайте и устраивайте прайды максимум.
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в меньшенстве теперь как раз вы,зебил)"Я не за Порошенко,а против Зеленского" - тебе ничего не напоминает...так что молчи в тряпочку,зебильо
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Дурачек сходи в первый класс, познакомься с математикой. Украина проголосовала за Зеленского в абсолютном большинстве, а мнение маргинального меньшинства никого не колышет. Свою манию наполеона можешь оставить у себя дома. Процент "против" Зеленского удивительным образом совпадает с "процентом" любителей рассийки в Украине, вас дебилов видно за километр.
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только не разрыдайся от того,что зебоба почти все свои проценты к осени растерял - остались совсем упоротые процентов 30 от силы -остальные против него Глава МВС Естонії заговорив про можливість обмеження безвізу для українців. Естонський МЗС назвав цю пропозицію "юридично неможливою" - Цензор.НЕТ 7189так что молчи в тряпочку - к зиме зебилам морды начнут бить
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Кацапи це ті хто підтримують ЗЕбіла і його банду. Так, що ні свисти лайно зелене.
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Уася, а портнова и богдана как объяснишь? Почему это говно всплыло? Порох виноват?
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вы киевляне конченные лохи, на ваш выбор плюют а вы вытираетесь и смеетесь)))) только у контуженных может быть мером 2 раза леня космос))))) идиоты
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Их можно понять. Скоро начнётся присоединение Украины к Лугандонии и хлынут ониженашилюди по безвизу попить кавы в Праге.
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О, началось! Кстати, ожидаемо. Учитывая сказанное, то я согласен с мнением министра МВД. Руссише швайне нигде не хотят видеть.
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Интересно, когда перед этим хельме встанет вопрос, кто эффективнее для его недостраны-нигерийцы или восточные славяне, кого он предпочтет?
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Я бы на его месте предпочел нигерийцев. Всяко лучше руссобыдло.
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Так этому все с приходом клоуна ,идет! Кто нас с этим кебком будет воспринимать всерьез,и после того как это чмо собирает всю власть в свои руки,тоесть Бени!
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"Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикус.

Эта та категория из-за которой, в том числе, и происхоит эта х-ня с донбасом.

Да они и тут всех ******* со своим вернем все взад, и ты смотри не стесняются работать на гейропейцев.
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Эстония маленькая страна и появление кучи гомо-советикусов ощущается там сразу. Дело в том, что и в Украине они являются троянским конем "русского мира".
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Этому эстонскому европейцу не известно: сколько в ЕС прибыло сброда с Африки и Азии?
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Слава Украине !!! Знаете - на самом деле здесь есть доля истины ...вот смотрите ,я живу в Таллинне , в раионе где в основном раньшье жили ватники ,сеичас 50 на 50 ... Так вот рядом с моим домом общежитие где живут одни украинцы ... Самое интересное что они говрят что Путин красава что Крым и Донбасс отжал ... Так кто они ??? Если они коллаборанты надо их на самом деле гнать в шею отсюда ,что бы в будущем не устраивали здесь референдумы !!!
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Рейн! Если там есть ета сволочь- гоните в зашей. Они и Естонию продадут з потрохами рашке. Ето дерьмо оно везде,даже с украинскими фамилиями. Где появляются ети перевертиши,там начинаются проблеми и неприятности внутри стран. Гоните!!!!!!
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******* йолупукинская, ведь cамо недавно как самого шалудивого пса пустили в последний вагон ЕС погрется и подсохнуть, так уже шавка розмером с закарпатье уже отогрелась вши вычесала и уже на проводника лаять начинает...
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