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Все про:Демальянс (20) ДТП (2489) Нацполіція (8177) смерть (3533) Чернігів (152)

 Депутат Чернігівської міськради на смерть збив чоловіка на пішохідному переході

Поліція затримала депутата. За даними місцевих ЗМІ, це представник "ДемАльянсу" Ярослав Ковт.

Повідомлення про ДТП із потерпілим в одному зі спальних районів міста надійшло в поліцію ввечері 10 вересня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на поліцію Чернігівської області.

"Правоохоронці встановили, що водій - депутат Чернігівської міської ради, керуючи автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій, за висновком лікарів, був тверезий", - сказано в повідомленні.

Постраждалого пішохода - чоловіка 68 років - доставили в лікарню, він помер.

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За даними UA Чернігів, за кермом авто був депутат від фракції "Демократичний альянс" Ярослав Ковтун. За словами журналістів, цю інформацію підтвердили 2 джерела - в поліції і в міськраді. Видання зазначає, що на фото з місця аварії видно, що пішохода збила синя Mazda 626. Ця ж машина вказана в електронній декларації Ковтуна.

Поліція розслідує справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження). Санкція покарання за цією статтею - від 3 до 8 років позбавлення волі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147845
 
 
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У Чернігові нормальні дороги і не дуже багато транспорту. Тому необхідні подробиці цього трагічного випадку.
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Можливо переходив дорогу через зебру неадекват?
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Алі-бей, можна запитання не в тему? Як правильно написати турецькою мовою (в заявці на бронювання готелю) що людина хоче кімнати з парними номерами? Гугл дає різні варіанти -
even numbers = çift sayılar, even room numbers= hatta oda numaraları.

Дякую.
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Завтра окажется что за рулем был его водитель. Или вообще угонщик.
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Это вообще была Тесла, которая сбежала от хозяина и совершила наезд.
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мазда 626 ... как минимум 17 лет машине, т.е. чермет. Похоже скромный депутат ...
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Еще 1 "*********" бодро в гробу полежит пару дней над землей, и скока то там лет - под.
Наверное в 95% таких случаев "*********" может не быть "*********ом", зато живым.
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Ну Демальянс то посадять, це ж не тесть депутата "Слуги народу"
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