 Депутат Чернігівської міськради на смерть збив чоловіка на пішохідному переході

Повідомлення про ДТП із потерпілим в одному зі спальних районів міста надійшло в поліцію ввечері 10 вересня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на поліцію Чернігівської області.

"Правоохоронці встановили, що водій - депутат Чернігівської міської ради, керуючи автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій, за висновком лікарів, був тверезий", - сказано в повідомленні.

Постраждалого пішохода - чоловіка 68 років - доставили в лікарню, він помер.

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За даними UA Чернігів, за кермом авто був депутат від фракції "Демократичний альянс" Ярослав Ковтун. За словами журналістів, цю інформацію підтвердили 2 джерела - в поліції і в міськраді. Видання зазначає, що на фото з місця аварії видно, що пішохода збила синя Mazda 626. Ця ж машина вказана в електронній декларації Ковтуна.

Поліція розслідує справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження). Санкція покарання за цією статтею - від 3 до 8 років позбавлення волі.

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