 Депутат Чернігівської міськради на смерть збив чоловіка на пішохідному переході

Повідомлення про ДТП із потерпілим в одному зі спальних районів міста надійшло в поліцію ввечері 10 вересня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на поліцію Чернігівської області.
"Правоохоронці встановили, що водій - депутат Чернігівської міської ради, керуючи автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій, за висновком лікарів, був тверезий", - сказано в повідомленні.
Постраждалого пішохода - чоловіка 68 років - доставили в лікарню, він помер.
За даними UA Чернігів, за кермом авто був депутат від фракції "Демократичний альянс" Ярослав Ковтун. За словами журналістів, цю інформацію підтвердили 2 джерела - в поліції і в міськраді. Видання зазначає, що на фото з місця аварії видно, що пішохода збила синя Mazda 626. Ця ж машина вказана в електронній декларації Ковтуна.
Поліція розслідує справу за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження). Санкція покарання за цією статтею - від 3 до 8 років позбавлення волі.
even numbers = çift sayılar, even room numbers= hatta oda numaraları.
Дякую.
Наверное в 95% таких случаев "*********" может не быть "*********ом", зато живым.