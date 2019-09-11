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 Політика України
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Все про:розпуск (71) ЦВК (797) Сліпачук (65)

 "Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук вважає комісію незалежною і не бачить підстав для її розпуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це голова ЦВК заявила після засідання профільного комітету, який рекомендував Раді розпустити комісію.

На питання журналістів про те, чому Зеленський вирішив ініціювати розпуск, Сліпачук відповіла: "Складне для мене питання. Я вважаю, що це винятково політичне рішення, яке відповідає певній політичній стратегії".

Також читайте: Комітет ВР рекомендував нардепам розпустити ЦВК

На уточнення про те, про яку політичну стратегію йдеться, вона відповіла: "Я думаю про це потрібно запитати у Офісу президента, або в нього самого".

"Я не бачу ніякого обґрунтування цих 28 порушень, про які говорять. Першим блоком йдуть кілька постанов, що стосуються реєстрації, потім 169 округ, потім 198", - додала Сліпачук.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147844
 
 
 Топ коментарі
 
ЦИК не соответствует современным реалиям и создана под перевыборы Пораженко.Предыдущая ЦИК с Охендовским вообще была вне закона.Тому замина ЦИК под современные реалии нагальна.Приветствую.
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Ну говорили же. Это были последние демократические выборы.Дальше только 146% "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК - Цензор.НЕТ 181
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"Помощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС"
Можете "что" убрать. Тогда текст станет абсолютно правильным.
Сегодня. Нидерланды. Гаага. Совещание министерской группы правительства. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "Я говорил с президентом Зеленским в апреле, он уверил, что всецело будет поддерживать наша усилия в расследовании по МР-17. Он и его министры нас обманули. Мы больше не будем автоматически пролонгировать санкции против России. Либо они сотрудничают, либо нет"
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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...Разумков - Гончаруку "Никому не давай проект бюджета !" Поздно Дима... Расслабься.
Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
Равенство победило. Изъятие из доходов местных общин планируется довести до уровня Киева - 60%.
Мы продолжаем потрясающе интересное изучение бюджета.
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Помста. Мєрзость. зеленський позбавив В.Ар"єва та А.Герасимова вищих дипломатичних рангів(з формуліровкою: видані безпідставно!?) які їм присвоїв Президент Петро Порошенко.

https://prm.ua/zelenskiy-pozbaviv-ar-yeva-ta-gerasimova-vishhih-diplomatichnih-rangiv

Україна може лишитись без представництва, під час розгляду комітетом Парламентської асамблеї Ради Європи доповіді щодо дискримінації і порушення прав кримських татар в окупованому Криму, через небажання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова підписати відрядження представникам "Європейської Солідарності".
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Интересно Зедебил реально считает себя заместителем Бога в Украине ну ну во еще тот дебила.... Раду распустил издав Указ впихну в него ересь и чистую лажу ЦИК распискает потому что они мого видели и знают потом через год все его 254 слуги странным образом начнут мерты по 50 человек в сутки.. потом Кабмин также в самолете одном всем составом в полете в Россиию на преговоры впашетя в березку ВВП даже знает как правильно все сделатьб а потом Беня тихо даст Зеле чаек с повидлом и будет Зеля памятником в закоулке Криводжопинска...
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Привет, шестёрки. А пахану-то вашему придётся на нары за содеянное...12 уголовных дел...
это вам не баран чхнул ... а вы тут хрюкаете ...как обычно...
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дійсно..
розпуск -некоректне формулювання.

краще 'повне перезавантаження' "Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК - Цензор.НЕТ 6951
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авантюристы они, за свои обещания не отвечают, а действуют ситуативно
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Дивно чому розпускає? Взяли б вже взагалі ліквідували. Чи перетворили на якийсь черговий "офіс", а Володю - на царювання. Нарід зхаває аж бігом. "Тіпєрь і мі как в Англії! Бггг" (і - сьорб! - з півторахи піваса).
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Бенино решение, а не политическое, у продавца воздуха политических решений не бывает, только финансовые
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Не ужели до сих пор не понятной этой Фури,за что её выгнали в натуре?
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то же делал и фюрер 21 века в цапии - путь один - страны разные
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Це вже господарю вирішувати,шо робити з собаками,які йому залишились від папєрєднікав))
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а стврый чо,кротов собаками травил? "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК - Цензор.НЕТ 958а новый кормить не хочет?так если они голодные вырвутся-и кротов и хозяйна захавают...
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ну,проводить досрачные выборы в раду тоже было политическое решение...так шо за шо боролись-оно вас и догнало "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК - Цензор.НЕТ 5917
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Боже...какая тупость...научился дебил картинки шлёпать ...
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є кнопочка 'спам',
рекомендую..
і щодо тупорилих фотодрочерів "Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК - Цензор.НЕТ 9205
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ты тоже считаешь зебобиков тупыми? ты порохобот?
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Посол Канады в Украине поддержал заявление ОПОРы.

Roman Waschuk
1 год

З Опорою тут не посперечаєшся:

hromadske
@HromadskeUA

Громадянська мережа ОПОРА заявила, що президент чи парламентська більшість не мають формувати склад ЦВК під поточну політсилу.



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В ЦИК нет ни одного представника вид партий ,представленных во ВРУ.Долой с пляжу люзеров!
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А по-моему есть, была какая-то эпопея.
Надо искать информацию.
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Если даже и есть от Батькивщины,то она и останется 300%.
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оПОРІ І ПОСОЛЬСТВУ КАНАДИ.

до того,що Цвк недавно було сформовано"під Пєтю',претензій ніяких?
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Розширення складу Центральної виборчої комісії до 17 осіб - єдиний спосіб задовольнити всі вимоги щодо оновлення складу ЦВК.
Про це "Прямому" розповів народний депутат, член Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Валерій Карпунцов.
Карпунцов наголосив, що процес оновлення ЦВК затягнувся і як наслідок тепер без втручання іноді президента, як арбітра, нічого не виходить.

18 Вересня 2018
повідомляв "Прямий", голова Верховної Ради України Андрій Парубій ініціював збільшення складу Центральної виборчої комісії з 15 до 17 членів.
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Парубій мотивував це вимогою, рекомендаціями Ради Європи.

"Цей законопроект спрямований на забезпечення такого представництва політичних сил у складі Центральної виборчої комісії, що відповідатиме рекомендації, висловленій у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи 2203 (2018), щодо необхідності пропорційного представництва парламентських політичних фракцій у цьому органі", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

А припущення Сотник нижче лише припущення.
Якщо члени ЦВК оновленого складу в подальшому провели і президентські, і парламентські вибори без критичних порушень, які могли вплинути на результат виборів, то ні про які зловживання мова йти не може.
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Передвиборча математика або кому було вигідно збільшення членів ЦВК з 15 до 1720.09.2018"Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК - Цензор.НЕТ 5439
У вівторок Верховна Рада проголосувала вже в звичному для себе стилі «плевать на правила и закон» законопроект щодо змін кількісного складу ЦВК. Невибаглива формула збільшення на 2 члени: з 15 до 17. І здавалося б мотивація очевидна: коаліційні фракції не змогли домовитися хто віддасть опозиційним одну або й дві посади, а опозиційні фракції логічно не готові відмовитися від представництва в Центральній виборчій комісії. Проте, як на мене не все так просто і однозначно.
Зверніть увагу, що усюди, де по тексту первинної редакції йде мова про кворум 2/3 складу ЦВК, запропонували замінити на "11 членів" (насправді ж дві третини це не менше 12 членів).
До прикладу це такі випадки:
- повноважність ЦВК
- кворум для засідання з обрання голови ЦВК
- кворум для засідання ЦВК
- прийняття рішення про участь у засіданнях ЦВК певних осіб
Для чого змінювати таке положення - мені не одразу стало зрозуміло. Оскільки за законом рішення все одно приймаються більшістю від складу ЦВК.
Проте, якщо поглянути на персоналії запропонованих кандидатур до складу ЦВК, то до квоти БПП і НФ належать 9 членів, ще один кандидат від Волі народу (дуже ймовірно підконтрольна президенту кандидатура) + 1 чинний член ЦВК від УДАРу. Разом 11 членів.
Таке формулювання (11 членів замість 2/3) дозволить їм самим проводити засідання комісії.
Якщо б залишили чинну норму, то засідання ЦВК можна було провести лише за участі хоча б ще одного члена ЦВК. Тобто у "некоаліційних" членів ЦВК була б можливість ЗАБЛОКУВАТИ БУДЬ-ЯКЕ ЗА комісії.


Отже, як на мене таке надшвидкісне рішення з грубими порушеннями регламенту було прийнято не для голосування за новий склад цвк вже сьогодні, а для того, щоб не коаліційні фракції не зірвали математичний план влади.
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Страна ждет действий власти направленных на развитие экономики , помощи в старте малому бизнесу , а вместо этого продолжаются жалобы Зеленского что ему мало власти и всё время мешают работать!
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ЦИК не соответствует современным реалиям и создана под перевыборы Пораженко.Предыдущая ЦИК с Охендовским вообще была вне закона.Тому замина ЦИК под современные реалии нагальна.Приветствую.
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Прекрасне рішення Зеленського! Підтримую!!! Ну не могли українці так тупо проголосувати і на виборах Президента, і,тим більше, на парламенських!!! Треба розганяти "злочинну" ЦВК і призначати нові вибори і Президента, і парламентські!!! Бо ця ЦВК "змахлювала" і підмінила наш вибір!!!
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Маячня - розпускати ЦВК, це більше схоже на узурпацію влади, а не наведення порядку. До ЦВК досі ніяких претензій не було. Але, тут як в старому, доброму висловлюванні: "... до основанья все разрушим, мы свой мы новый мир построим, кто был ничем тот станет всем..." Ничего не напоминает???
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Передвиборча математика або кому було вигідно збільшення членів ЦВК з 15 до 1720.09.2018"Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК - Цензор.НЕТ 9809
У вівторок Верховна Рада проголосувала вже в звичному для себе стилі «плевать на правила и закон» законопроект щодо змін кількісного складу ЦВК. ...

Отже, як на мене таке надшвидкісне рішення з грубими порушеннями регламенту було прийнято не для голосування за новий склад цвк вже сьогодні, а для того, щоб не коаліційні фракції не зірвали математичний план влади.
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Ну говорили же. Это были последние демократические выборы.Дальше только 146% "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК - Цензор.НЕТ 181
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Жизненно необходимо очищать все органы власти от окопавшейся там порохосрани, так что решение абсолютно правильное. Ни для кого ж не секрет, что эта Слипачук - любовница известного соевого пахана грановского, на котором вообще негде клейма ставить
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Охендовський взагалі роками працював не законно.
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прикажу я белый цвет
перекрасить в грина цвет
из кондитеров велю наделать мух.
а что сделаю потом,
как подумаю о том
это все захватывает дух
От бени наказ получу,
буду творить, шо хочу "Исключительно политическое решение", - Слипачук о решении Зеленского распустить ЦИК - Цензор.НЕТ 6592
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Политическая стратегия у Вовы одна-передавить соевых опарышей,ну или на худой конец скормить их рыбкам.Стратегия правильная.Поддерживаю.
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І відсмоктати у ****.. Все вкладаються в стратегію малоросійського бидляка Вавана: смоктати у **** і давити своїх..Таке було в 2010-14 рр. Тому вдалося втекти.
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Вот здесь ты прав "правда жизни".Ты будешь смоктать,а Вова будет давить.Кто на что учился.
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Чем скорее будет покончено с соевой мразью, тем лучше
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Предлагаю всем нормальным спамить зеленых 3,14дарасов.Уже сил нет читать их лозунги.
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всі шоколядні довбні мабуть тут на Цензорі зібралися, бо більше ніде вже не потрібні "Винятково політичне рішення", - Сліпачук про рішення Зеленського розпустити ЦВК - Цензор.НЕТ 2270
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ще пару ПЕСиків від корита відривають.. яке горе
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надо бы своих людей и туда... на кормление, а причину придумают в оп
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Чем больше соя хамит,тем больше поддержка у Зеленского.С такими делами на следующих выборах Пэця и его секта в Раду не попадут.Валяйте.Продолжайте в то же духе.Повторяйте подвиг Юща "свидетели Мальдивского полководца".
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непрохід ЄС Пєті у наступну Вр залежить лише від якісної роботи прокуратури)
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на выход, остатки шоколадного дерьма )
а они думали, за Куницкого и всё дерьмо не будет ответа? получите, распишитесь ))
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