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 Політика України, За кордоном
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Все про:Європарламент (418) Нідерланди (445) Боїнг-777 Malasia Airli... (390) полонені (515) Цемах (58)

 Міжнародне слідство перекваліфікувало Цемаха зі свідка у справі MH17 у підозрюваного, - євродепутат від Нідерландів Пірі

Депутат Європарламенту від Нідерландів вважає, що вимога Москви віддати їй Володимира Цемаха в рамках обміну ув'язненими з Україною свідчить про відповідальність РФ у катастрофі MH17.

Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, що раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, в підозрювані. Про це в інтерв'ю DW в середу, 11 вересня, повідомила депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, міжнародна слідча група (JIT) і нідерландський прокурор поширили лист, в якому говорилося про те, що відповідно до недавньої інформації, що з'явилася цього літа, тепер Цемаха розглядають як одного з підозрюваних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія потенційно може видати Цемаха Нідерландам, - Полозов

Каті Пірі стала автором відкритого листа, підписаного 4 вересня 40 депутатами Європарламенту, в якому вони закликали президента України Володимира Зеленського не допустити видачі Володимира Цемаха Москві. На думку Пірі, Україна заплатила занадто високу ціну за повернення на батьківщину своїх громадян.

Як заявила Пірі, рішення Києва включити Цемаха в список для обміну ув'язненими з Росією стало вкрай болючим і для Нідерландів, і для родичів жертв збитого MH17. "З міжнародної точки зору Україна має зобов'язання, що передбачають всебічне співробітництво в спробах знайти відповідальних за збитий літак MH17. І віддавши одного з підозрюваних Москві, Україна тим самим не стримала свою обіцянку", - вважає європарламентар.

Наполеглива вимога Росії віддати їй Цемаха свідчить про те, що Москва визнає свою провину в катастрофі "Боїнга" рейсу MH17, вважає Каті Пірі. Тепер немає практично ніяких шансів на те, що міжнародній слідчій групи JIT вдасться допитати Цемаха, впевнена вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди висловили глибокий жаль, що Україна видала Росії Цемаха

"Зрозуміло, ми можемо попросити Росію надати його для допиту. Але ми не настільки наївні. Якби Москва хотіла, щоб його можна було викликати на допит, вона б так не наголошувала на необхідності його видачі. Тому я боюся, що Цемах більше ніколи не з'явиться в суді як свідок ", - вважає депутат Європарламенту.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147842
 
   
 Топ коментарі
 
Сенцов красава.
Якщо коротко: "Не треба моїм звільненням і моїм іменем приховувати капітуляцію України."
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Hellis‏ @13Hellis_13 18 ч.18 часов назад

Международное следствие переквалифицировало Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые, - евродепутат от Нидерландов Пири - Цензор.НЕТ 112

По решению Гаагского Трибунала, Московия обязана была:
- освободить беззаговорочно моряков
- вернуть Украине три корабля
- открыть для Украины свободный проход по своим территориальным водам в Керченском проливе.
С моряками Зеленский Путину помог.
Посмотрим, что будет дальше.
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До зелебобів не доходить, їм потрібно битою по їбалу.
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Холандцы теперь просто счастливы, что можно отсутствие реальных доказательств свалить на какого-то там цемаха
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Так это отлично - россия уже признала своё участие ! если не выдадут тем более. И вообще как можно отказывать в выдачи гражданина другого государства ?
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"Нидерланды переквалифицировали Цемаха, ранее считавшегося свидетелем, в подозреваемые"...
Ну да, когда преступник ушел в зону недосягаемости так любимой некоторыми европейцами Московии, теперь можно пи...деть все, что угодно, и тянуть резину дальше
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Он едет домой, на хрен никому не нужен.
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А всьо. Гарант конституции, закона и интересов Украины отдал подозреваемого в теракте организатору теракта.
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Одного не розумію - а цей Цемах хіба відмовляється давати свідчення в європейському суді?
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ну и хорошо. у следствия и так 500 томов и без цемаха. рф не отвертится.
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засуньте свое мнение о цемахе в свою дырку - никому вы уже неинтересны- дружите дальше с путиным
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Если бы не Цемах - не было бы никакого обмена - надо это четко понимать.
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