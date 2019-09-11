 Гончарук відмовився коментувати зустріч із Коломойським

Про те, як відбулася зустріч з Коломойським і про місію МВФ, главу Кабміну запитали журналісти під час брифінгу після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Гончарук закликав питати про підсумки роботи Кабінету Міністрів. "Колеги, я б хотів підкреслити формат таких зустрічей: закликаю вас обговорювати ті теми, які ми порушуємо за підсумками засідання. Це не регулярне щотижневе інтерв'ю. Я прокоментую ті факти, які буду вважати за необхідне коментувати в інтерв'ю, в окремих виступах", - сказав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із бізнесменом, колишнім главою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським. На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, керівник Офісу президента Андрій Богдан, перший помічник президента Сергій Шефір, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.
Игорь Валерьевич показывает заинтересованным лицам, с кем в этой стране нужно решать все вопросы. Конечно, с ним самим - с Игорем Валерьевичем.
Это единственная цель данного фото.
Там как у Траса Бульби - я тебе синку породив... Если не и хуже.
Да он гордится этим...
Пригласили посидеть рядом с самим Паханом...
Издание Freedomnews сообщило об обстреле российской военной базы в городе Бу-Кемаль на востоке Сирии американскими бомбардировщиками-ракетоносцами B-52 Stratofortress.
В атаке также участвовали два истребителя F-22 - все боевые единицы покидали территории Иордании, где произвели основной удар по наземным целям. Местный телеканал Alhadath сообщил о 18 погибших вследствие бомбёжки американских воздушных сил. На территорию базы высадился небольшой отряд американских десантников, целью которых было добить выживших. Российские СМИ указали на то, что стреляющая сторона осталась неизвестной, однако ближневосточные издания прямо обвиняют американских военнослужащих.
они чавкая орут 'зеЛя молодчага'
А я честно говоря чуда не ожидал
.Но как поется- при власт, при деньгах и при короне ли,- судьба людей швыряет как котят
Ну как мы Беню в Украине проворонили-
Нам этого потомки не простят!...
Как хорошие и честные дяди в его лице позаботятся об их будущем...
Детишек разводить и то не постеснялся...
Пусть за меня Юзик заплатит. Ему всё-равно деньги некуда девать.
https://ukranews.com/news/652732-goncharuk-hodil-k-kolomojskomu-za-nedelyu-do-naznacheniya-premerom
Перетворили країну на циркову арену. Кожен крок нагадує вульгарну сценку з сраного 95 кварталу. Брехня та віджим - тепер це будуть головні напрямки дій нової влади.
********, вам слово!
Коментуйте.
Можно себе предствать, что будет дальше...
Посидели..
Хозяин дал указания клоуну..
Разошлись.
О чем тут говорить?
ваЗЕліни схавають...
А не зебилы в коментариях слуги Коломойского о встрече с Коломойским не нуждаются. И так все понятно.