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 Політика України
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Все про:Зеленський (2685) Коломойський (544) Гончарук_Олексій (68) Офіс Президента (88)

 Гончарук відмовився коментувати зустріч із Коломойським

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не став коментувати зустріч із бізнесменом Ігорем Коломойським, що відбулася напередодні в Офісі президента.

Про те, як відбулася зустріч з Коломойським і про місію МВФ, главу Кабміну запитали журналісти під час брифінгу після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Гончарук закликав питати про підсумки роботи Кабінету Міністрів. "Колеги, я б хотів підкреслити формат таких зустрічей: закликаю вас обговорювати ті теми, які ми порушуємо за підсумками засідання. Це не регулярне щотижневе інтерв'ю. Я прокоментую ті факти, які буду вважати за необхідне коментувати в інтерв'ю, в окремих виступах", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газові переговори з РФ будуть складними, але Україна підготувалася, - Гончарук

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня Володимир Зеленський провів зустріч із бізнесменом, колишнім главою Дніпропетровської облдержадміністрації Ігорем Коломойським. На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, керівник Офісу президента Андрій Богдан, перший помічник президента Сергій Шефір, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147841
 
 
 Топ коментарі
 
Нормально...."новая" открытая и прозрачная власть... Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 8661
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значит - договорняк - все логично - даже ему стыдно)))
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обыски в привате и нафтогазе - это лучший комментарий. ЗЕ и БЕ сидели на трубе...
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І хто за ким записує розпорядження.
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На цьому фото чьотко видно, що Президент України, Порошенко, а не Коломойський.
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Шо, кремлевская балалайка, нашел фотку столетней давности и рад? Дайте ему из кремля дополнительную пайку! Выслужился предатель перед мокшами!
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 2 ч.2 часа назад

Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 354

Игорь Валерьевич показывает заинтересованным лицам, с кем в этой стране нужно решать все вопросы. Конечно, с ним самим - с Игорем Валерьевичем.
Это единственная цель данного фото.
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Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским

Там как у Траса Бульби - я тебе синку породив... Если не и хуже.
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значит - договорняк - все логично - даже ему стыдно)))
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стыдно? Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 5571
Да он гордится этим...
Пригласили посидеть рядом с самим Паханом...
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Не думаю , просто нет у него такого права , комментировать самого Игоря Валерьевича .
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Нормально...."новая" открытая и прозрачная власть...
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Вчера Зеленский встретился с Коломойским, сегодня - полиция проводит обыски в днепровском отделении "Приватбанка" все логично. Во-первых фигуранты и подельники по одному делу в Делавэре помогают друг другу.(https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html) Во-вторых Аваков молниеносно убрал всех заместителей начальника нацполиции и назначил своих. И г-н Цуцкиридзе, бросился в бой.
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обыски в привате и нафтогазе - это лучший комментарий. ЗЕ и БЕ сидели на трубе...
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Ясен перец. С какого перепугу барин перед холуями отчитываться обязан? Сожрут и то что "которые буду считать необходимым комментировать"...
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18 бойцов ССО ГРУ были убиты спецназом ВДВ и ВВС США.

Издание Freedomnews сообщило об обстреле российской военной базы в городе Бу-Кемаль на востоке Сирии американскими бомбардировщиками-ракетоносцами B-52 Stratofortress.

В атаке также участвовали два истребителя F-22 - все боевые единицы покидали территории Иордании, где произвели основной удар по наземным целям. Местный телеканал Alhadath сообщил о 18 погибших вследствие бомбёжки американских воздушных сил. На территорию базы высадился небольшой отряд американских десантников, целью которых было добить выживших. Российские СМИ указали на то, что стреляющая сторона осталась неизвестной, однако ближневосточные издания прямо обвиняют американских военнослужащих.
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Новость замечательная. Вот только первоисточник обнаружить не удается
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Марионетка не комментирует. Она молча дергается на нитках. Кстати,что там с долгами по коммуналке г-на гончарука? "Я не я-корова не моя" наверное?
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зеЛебыдлу уже срут в рот!
они чавкая орут 'зеЛя молодчага'
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як пише соня кошкіна гончарук ніхто, реально керуючий кабміном є хорошковський. тай коментувати рабу візит хазяїна знаєте по перше шибко нагло, по друге тре мати яйкі на то
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Открытость и прозрачность власти и ее действий. И эти свои обещания спустили в унитаз. Почему то не удивлен, все повторяется из "сезона" в "сезон", ничего не меняется..
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все повторяется из "сезона" в "сезон", ничего не меняется..

А я честно говоря чуда не ожидал
.Но как поется- при власт, при деньгах и при короне ли,- судьба людей швыряет как котят
Ну как мы Беню в Украине проворонили-
Нам этого потомки не простят!...
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деткам рассказывал....
Как хорошие и честные дяди в его лице позаботятся об их будущем...
Детишек разводить и то не постеснялся...
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Я - за! Только так до ЗЕбилов дойдет. Через карман.
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ах, ты ж .б твою мать!! Они там, че, совсем, о..ели?? Жаль, сегодня нельзя матюкаться.

Пусть за меня Юзик заплатит. Ему всё-равно деньги некуда девать.
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Гончаров Богдан Баканов ложили они болт на всех они ведь власть посмотрите что через полгода будет когда у них лица жиром начнут заплывать Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 1181
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Realno takix vstrec nedolzno byt,takoje net v Evropejskix stranax.Konecno mozno vstretitsia prezidentom s biznismenami no tam dopustim s so vsemi srazu,kakix 50 stuk ix bylo i obgovoryli pro biznis.
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Не перед холопами отчитываться же,всё выборы прошли, вы использованые изделия для них, 73%
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Достойный ответ! Передставителя "Новой команды"!!!
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Кроме этой "открытой" встречи, Гончарук еще тайно встречался с Коломойским перед своим назначением:
https://ukranews.com/news/652732-goncharuk-hodil-k-kolomojskomu-za-nedelyu-do-naznacheniya-premerom
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ви зі свічкою стояли?
Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 5146
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Ну так что непонятно "полезный" дефолт Украины обсуждали Беня ж сразу дал задание Гончарук отказался комментировать встречу с Коломойским - Цензор.НЕТ 1849
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эпоха открытости, все будет прозрачно говорили они...
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есть более важные темы, например проходимость кабмина с точки зрения езды на самокате
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тре ще додати "актриса из немецкого порнофильма"
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ганьба!
Перетворили країну на циркову арену. Кожен крок нагадує вульгарну сценку з сраного 95 кварталу. Брехня та віджим - тепер це будуть головні напрямки дій нової влади.
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Треба було щось сказати. Наприклад: зустріч була, а самокату не було.
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РФ до сих пор не выполнила решение трибунала ООН по морскому праву - замсекретаря СНБО
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Як так? Беня не дав вказівки?
********, вам слово!
Коментуйте.
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ГКЧП, обеспеченный в Украине 73%-ными зебилами..
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Зебіли чому заткнули свої горлопельки чи "зраду" бачимо тільки у "попередніків"? Гончарук відмовився коментувати зустріч із Коломойським - Цензор.НЕТ 1558
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В переводе это означает: "Не холопов это дело, что и с кем я обговариваю".
Можно себе предствать, что будет дальше...
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Собрались..
Посидели..
Хозяин дал указания клоуну..
Разошлись.
О чем тут говорить?
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Взагалі-то, зустріч була не таємною і про неї було всім вчасно повідомлено. Але соєвим смєрдам це не подобається, їх хазяїн 5 років таємно зустрічався на Банковій по ночах. Вони вважають, що ТАК було правильно Гончарук відмовився коментувати зустріч із Коломойським - Цензор.НЕТ 1435
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Хіба має значення, коли проходить зустріч? Важливо, з ким і які наслідки. Така явна легалізація бандита коломойського, який грабував і грабує Україну, - от що страшно. Зеботи, ви маєте мізки в голові чи тільки сліпу ненависть до Порошенка?
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Зустріч була відкритою, але про що говоиили, то залишається таємницею. Так чим це відрізняється від таємної зустрічі?
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А, ну то він вже не олігарх, а "бизнесмен", ну ок.
ваЗЕліни схавають...
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Надо было Коломойского сделать Премьером ....
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"Не ваше зебильное дело. Я вам ничего не должен."

А не зебилы в коментариях слуги Коломойского о встрече с Коломойским не нуждаются. И так все понятно.
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