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 Політика України, Економіка
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Все про:ЄБРР (45) кредит (213) Метрополітен (374) Харків (1494)

 Кабмін погодив кредит ЄБРР і ЄІБ на 320 млн євро для будівництва метро в Харкові

Кабінет міністрів України затвердив умови запуску спільного проекту Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку щодо фінансування будівництва нової ділянки лінії метрополітену в Харкові.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт передбачає будівництво нової ділянки третьої лінії метро з двома станціями: "Державінська" і "Одеська", а також електродепо "Олексіївське" (потужністю 100 вагонів зі сполучною гілкою до третьої лінії метро), що втричі скоротить час поїздки від центру міста до південних спальних районів", - пояснюють у Мінфіні.

Зазначається, що за отримані кошти також планують придбати новий рухомий склад для Харківського метрополітену.

В уряді зазначають, що реалізація проекту дасть змогу розвантажити транспортну систему Харкова і поліпшить екологічну ситуацію в місті.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147840
 
 
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Гепу не подпускайте с его лавочками по 60 тыс. грн при курсу 8.
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Спочатку товаріща Гепу посуньте куди подалі, а то недорахуєтеся кілометража.
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PS: акваріум в парку залиште у спокої, - дітям подобається.
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Кабмін погодив кредит **** і ЄІБ на 320 млн євро для будівництва метро в Харкові

пРИ пОРОШЕНКО такого не було Кабмін погодив кредит ЄБРР і ЄІБ на 320 млн євро для будівництва метро в Харкові - Цензор.НЕТ 3119
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суки заводы стройте. давайте работу людям.. метро это ЖИР без которого можно жить..
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А почему на фото логотип киевского метро? Надо так:

Кабмін погодив кредит ЄБРР і ЄІБ на 320 млн євро для будівництва метро в Харкові - Цензор.НЕТ 1687
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