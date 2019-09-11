 Кабмін погодив кредит ЄБРР і ЄІБ на 320 млн євро для будівництва метро в Харкові

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, передає Цензор.НЕТ.

"Проєкт передбачає будівництво нової ділянки третьої лінії метро з двома станціями: "Державінська" і "Одеська", а також електродепо "Олексіївське" (потужністю 100 вагонів зі сполучною гілкою до третьої лінії метро), що втричі скоротить час поїздки від центру міста до південних спальних районів", - пояснюють у Мінфіні.

Зазначається, що за отримані кошти також планують придбати новий рухомий склад для Харківського метрополітену.

В уряді зазначають, що реалізація проекту дасть змогу розвантажити транспортну систему Харкова і поліпшить екологічну ситуацію в місті.

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