 Ми маємо право брати участь у реформуванні України, маємо право голосувати на виборах, - емігрантка з України Кумка про спрощення реєстрації на виборах за кордоном

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала Антоніна Кумка.

"Мігранти - це люди, які виїхали, але мають надзвичайно великий зв'язок з Україною. Багато з них не відкидає повернення додому...

Ми маємо право критикувати український уряд і президента. Ми маємо право брати участь у реформуванні України, маємо право голосувати на виборах. Тому виступаємо за те, щоб нам не потрібно було летіти до виборчої дільниці 2 тисячі кілометрів, при чому летіти двічі – щоб зареєструватися, а потім, щоб проголосувати. А в деяких країнах дуже мало дипломатичних установ на ту кількість українців, яка реально там живе. Низька явка на закордонних виборчих дільницях пов’язана переважно з відстанями або перевантаженістю дільниць, а також забюрократизованим процесом реєстрації.



Для громадян України, які перебувають за кордоном було б набагато легше, щоб принаймні реєстрацію зробили електронну. А якби і голосування зробили електронне, це було б ідеально", -зазначила вона.

На питання про ризики втручання в е-систему виборців, зокрема з боку російський хакерів, Кумка відповіла:

"Естонія робить електронне голосування. Росія до Естонії має претензії, як і до інших країн. Але естонцям це вдається. Для початку можна було б зробити полегшену реєстрацію. Щодо проблем закордонних українців ми часто спілкувалися з нардепом Єгором Соболєвим. У співпраці з ним виробили зміни до законопроекту щодо можливості реєстрації виборців за кордоном за е-мейлом. Це не радикальні зміни, а пробна версія – щоб подивитися, наскільки це покращить ситуацію для початку. МЗС та ЦВК його підтримали. Цей законопроєкт 10053 застряг у правовому комітеті , хоча ми билися головою об стінку до всіх. Його навіть не винесли на обговорення під час прийняття змін до Виборчого кодексу.

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