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 Політика України, Суспільство, За кордоном
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Все про:вибори (4483) діаспора (136) Канада (703) Кумка (4)

 Ми маємо право брати участь у реформуванні України, маємо право голосувати на виборах, - емігрантка з України Кумка про спрощення реєстрації на виборах за кордоном

Громадяни України, які живуть за кордоном, вимагають спрощення процедури реєстрації на виборах, а в ідеалі - введення електронного голосування.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала Антоніна Кумка.

"Мігранти - це люди, які виїхали, але мають надзвичайно великий зв'язок з Україною. Багато з них не відкидає повернення додому...

Ми маємо право критикувати український уряд і президента. Ми маємо право брати участь у реформуванні України, маємо право голосувати на виборах. Тому виступаємо за те, щоб нам не потрібно було летіти до виборчої дільниці 2 тисячі кілометрів, при чому летіти двічі – щоб зареєструватися, а потім, щоб проголосувати. А в деяких країнах дуже мало дипломатичних установ на ту кількість українців, яка реально там живе. Низька явка на закордонних виборчих дільницях пов’язана переважно з відстанями або перевантаженістю дільниць, а також забюрократизованим процесом реєстрації.

Для громадян України, які перебувають за кордоном було б набагато легше, щоб принаймні реєстрацію зробили електронну. А якби і голосування зробили електронне, це було б ідеально", -зазначила вона.

На питання про ризики втручання в е-систему виборців, зокрема з боку російський хакерів, Кумка відповіла:

"Естонія робить електронне голосування. Росія до Естонії має претензії, як і до інших країн. Але естонцям це вдається. Для початку можна було б зробити полегшену реєстрацію. Щодо проблем закордонних українців ми часто спілкувалися з нардепом Єгором Соболєвим. У співпраці з ним виробили зміни до законопроекту щодо можливості реєстрації виборців за кордоном за е-мейлом. Це не радикальні зміни, а пробна версія – щоб подивитися, наскільки це покращить ситуацію для початку. МЗС та ЦВК його підтримали. Цей законопроєкт 10053 застряг у правовому комітеті , хоча ми билися головою об стінку до всіх. Його навіть не винесли на обговорення під час прийняття змін до Виборчого кодексу.

Повне інтерв'ю з Антоніною Кумкою читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На зустрічі з діаспорою у Канаді гроші збиратимуть не для Зеленського, а для благодійності, - волонтер Кумка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147839
 
 
 Топ коментарі
 
Та, ну.
Уехали, так уехали. Они сейчас наголосуют.
Умерла, так умерла
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Забавная кренделица. Я, типа, вам наголосую, но если шота не так пойдет, то я за поребриком отсижусь.
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В Израиле за границей голосуют только дипломаты.Остальные граждане Израиля голосуют только внутри страны.Я призываю не давать права голосовать гражданам за поребриком.Только в Украине!ВЫ уже и так проголосовали ногами.
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Та, ну.
Уехали, так уехали. Они сейчас наголосуют.
Умерла, так умерла
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Если ты часто общалась с агентом ФСБ Е.Соболевым, то тем более тебе нельзя голосовать.
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В Израиле за границей голосуют только дипломаты.Остальные граждане Израиля голосуют только внутри страны.Я призываю не давать права голосовать гражданам за поребриком.Только в Украине!ВЫ уже и так проголосовали ногами.
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Повертайтесь та голосуйте,хто вас за кордоном тримає?
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Дистанционное реформирование это хорошо. На себе эти реформы не хотят пробовать.
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этаккоренные украинцы из нигерии, уганды, зимбабве тоже захотят приложить руку к реформированию исторической батькивщины
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Забавная кренделица. Я, типа, вам наголосую, но если шота не так пойдет, то я за поребриком отсижусь.
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Добивайтесь прав в странах миграции , баллотируйтесь и работайте на благо Украины в правительствах новых родин...
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Как можно выбирать власть и при этом постоянно жить в других странах и на собственной шкуре не испытывать потом деятельность этой власти? Избирать за рубежом должны иметь право дипломаты и работники различных украинских представительств и организаций, люди, находящиеся в командировках, на лечении, и т.п.
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" Каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны"
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