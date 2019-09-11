 Пожежу на території військового арсеналу біля Калинівки ліквідовано, - ДСНС

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"11 вересня об 11 год. 25 хв. до ДСНС надійшло повідомлення про загоряння сухої трави на території військового складу 48 арсеналу Збройних сил України, розташованого на території Калинівського району Вінницької області. По прибуттю було встановлено, що горить суха трава на орієнтовній площі до 1,5 га. Існує загроза перекидання вогню склади з боеприпасами. Вже о 13 год. 17 хв. пожежу було локалізовано, а о 15:15 - ліквідовано. На місці події працювало від ДСНС 112 пожежників та 26 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні на території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовані 6 вибухів боєприпасів у результаті виникнення пожежі сухої трави.

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Нагадаємо, 26 вересня 2017 року близько 22.00 в ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка. Військова прокуратура розслідує пожежу на артскладах ЗСУ в Калинівці за статтею "диверсія".

9 жовтня на технічній території 6-го арсеналу Міністерства оборони біля смт Дружба в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух, у зв'язку з чим по всій Чернігівській області введено відповідні обмежувальні заходи. Як повідомили в Генштабі, пожежа почалася після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів на території арсеналу.

Служба безпеки України розслідує кілька версій пожежі на території складських приміщень біля смт Дружба, зокрема диверсію.

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вибухів під Ічнею. Провадження розпочато за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).