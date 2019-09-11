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Матеріали за темою:
Все про:боєприпаси (929) пожежа (1783) ДСНС (2064) Калинівка (169)

 Пожежу на території військового арсеналу біля Калинівки ліквідовано, - ДСНС

У Вінницькій області рятувальники ліквідували пожежу на території військового арсеналу поблизу Калинівки.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"11 вересня об 11 год. 25 хв. до ДСНС надійшло повідомлення про загоряння сухої трави на території військового складу 48 арсеналу Збройних сил України, розташованого на території Калинівського району Вінницької області. По прибуттю було встановлено, що горить суха трава на орієнтовній площі до 1,5 га. Існує загроза перекидання вогню склади з боеприпасами. Вже о 13 год. 17 хв. пожежу було локалізовано, а о 15:15 - ліквідовано. На місці події працювало від ДСНС 112 пожежників та 26 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні на території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовані 6 вибухів боєприпасів у результаті виникнення пожежі сухої трави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після подій у Калинівці ми виділили 13 млн грн на арсенал в Ічні - вивезли 56 тисяч тонн боєприпасів, йшло обладнання периметра, - Полторак

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року близько 22.00 в ДСНС надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони біля селища Калинівка. Військова прокуратура розслідує пожежу на артскладах ЗСУ в Калинівці за статтею "диверсія".

9 жовтня на технічній території 6-го арсеналу Міністерства оборони біля смт Дружба в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух, у зв'язку з чим по всій Чернігівській області введено відповідні обмежувальні заходи. Як повідомили в Генштабі, пожежа почалася після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів на території арсеналу.

Служба безпеки України розслідує кілька версій пожежі на території складських приміщень біля смт Дружба, зокрема диверсію.

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вибухів під Ічнею. Провадження розпочато за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147838
 
 
 Топ коментарі
 
за Петра такого не було.. спочатку мало вибухнути а потім ліквідовуватися!!!
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При потрохе горели неделями
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Та куда тут до поросятини, так- постріл пістоном в порівнянні з залпом Урагану
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Когда же уже мародер @ZelenskyyUa нажрётся?
Ворует у собственной армии...
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Зе сказал и "затушили"... Видно "Порох замочили"...
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за Петра такого не було.. спочатку мало вибухнути а потім ліквідовуватися!!!
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Дааа, развёл понимаешь ли президент Зеленский бардак. Снаряды на складах взрываются! ГНАТЬ В ШЕЮ Министра Обороны и начальника ГШ надо. МАРОДЁРЫ!!! НА ВОЙНЕ НАЖИВАЮТСЯ!!!!
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напоминаю пете-растам о 4-х сгоревших артарсеналах при вашем вонючем мыролюбце.
а при "шмаркле" ты смотри,взяли и локализовали пожар...
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А разве барыга там еще не всё уничтожил в прошлый раз? Или это "дорубливает" последние хвосты, во избежание открытия против него N-го уголовного дела? Пожежу на території військового арсеналу біля Калинівки ліквідовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4231
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як бачимо навіть зачистити за собою розкидані ********** не здатен.
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вчиться порохоботи- виявляється можна потушити за 4 години, а вибухали ті **********, які не знайшли з минулого разу. Навіть прибрати за собою не годні.
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