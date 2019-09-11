EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  334  4
Все про:кіно (412) фінанси (57) Держкіно (88) Бородянський Володимир (7)

 Держфінансування кіно стане прозорішим, адже це привілей, - Бородянський

Міністерство культури, молоді та спорту планує змінити принципи державного фінансування кіноіндустрії і ввести рейтингування продюсерів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

"Ми будемо змінювати з часом принципи прозорості фінансування кіно, ми будемо вводити рейтингування продюсерів. Тому що, на моє глибоке переконання, державне фінансування - це привілей... Ми будемо вводити інструменти, механізми прозорості", - зазначив Бородянський.

За його словами, таке рішення спричинене зокрема тим, що внаслідок пітчингу, проведеного Державним агентством з питань кіно, було втричі перевищено річний ліміт фінансування галузі.

"Я сьогодні мав зустріч із (керівництвом) Держкіно та радою по Держкіно (Рада з державної підтримки кінематографії)... і в серпні був проведений пітчинг, де ухвалено рішення щодо фінасування фільмів-переможців на 1,7 млрд грн. Це втричі перевищує поточний бюджет Держкіно.

Тобто була визначена державна підтримка фільмів на три роки наперед. Причому, на наш юридичний погляд, рада з Держкіно вийшла за межі своїх повноважень, тому що максимальна сума, якою вони можуть оперувати, - 500 млн грн на рік. Друга частина проблеми, що це кошти лише на ігрове кіно, і копродукцію. Тобто анімація, документальне кіно, серіали... вже не мають джерел фінансування", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку 2019 року Держкіно заборонило два російські фільми і дозволило до показу один

.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147836
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дійсно фінансування буде прозорим.
Все піде компаніям Зеленського.
 показати весь коментар
 
 
"Сваты" и "Слугу народа" предлагаю финансировать из госбюджета на 100% и в первую очередь!

А то бездозы ещё чего доброго одноклеточные начнут что-то подозревать.
 показати весь коментар
 
 
Програма уряду розкрита. Усі стануть артистами - й будуть отримувати мільйонні гонорари. І таким чином збудеться те, що казав Голобородько у серіалі. Радій, народе.
 показати весь коментар
 
У ******* бабло надеюсь заберут? А то как то не хорошо получилось.... Госфинансирование кино станет более прозрачным, ведь это привилегия, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7659
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору