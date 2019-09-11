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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (6478) Кличко (702)

 Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці

Депутати закликали Зеленського негайно ініціювати проведення аудиту-перевірки діяльності міської влади.

Депутати Київради заявляють про намір мера Києва Віталія Кличка остаточно узурпувати владу в столиці шляхом прийняття рішення Київради на найближчому засіданні, що призначено на 12 вересня. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова депутатської групи "Київська команда" Сергій Гусовський на брифінгу, представляючи позицію депутатів своєї політсили у Київраді.

За його словами, після тривалої перерви майже в 4 місяці після того, як відбулися попередні засідання Київради, є небезпека, що на найближчих засіданнях будуть просуватися "небезпечні ініціативи". "Хочу відзначити одну з них. Це таке фіктивне відновлення місцевого самоврядування. Тобто, йдеться не про справжнє сучасне самоврядування, таке, як у столицях Європи, а просто про те, щоб перепідпорядкувати і розібрати КМДА на якісь окремі департаменти, виконавчі органи. Фактично йдеться про те, щоб узурпувати й утримати владу", - заявив Гусовський.

Він підкреслив, що 5 років у столиці блокувався процес відновлення місцевого самоврядування, зокрема нагадав про історію з наміром відновити районні адміністрації в місті. "Добре ілюструє ситуацію те, що протягом 5 років абсолютно нічого не відбувалося у питанні відновлення самоврядування… Тут дії говорять краще, ніж різноманітні обіцянки. Тому я б хотів наголосити, що за останні роки накопичено чимало зловживань, і про це свідчать різноманітні аудити. Нам відомо, що близько 3 мільярдів було втрат безпосередніх, тобто зловживань на 3 млрд грн за цей час. Більше мільярда гривень було втрат завдяки неефективній діяльності міської адміністрації, міської влади. І близько 200 кримінальних проваджень було відкрито за цей час (за останні 5 років – ред).

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Але жодних реальних результатів немає. Тому ми б хотіли наголосити, що реальне відновлення місцевого самоврядування може відбутися через зміни до закону про столицю", - наголосив Гусовський. Він висловив сподівання, що найближчим часом Верховна Рада ухвалить необхідні зміни до закону про столицю. Він також наголосив на необхідності перезавантаження міської влади у Києві. У свою чергу депутат Київради Ілля Сагайдак заявив про необхідність проведення в Києві аудиту роботи міської влади і звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням ініціювати проведення перевірки роботи Кличка, КМДА та усіх підпорядкованих структур. "Ми звертаємось до президента, щоб він негайно ініціював проведення аудиту-перевірки в місті Києві", - наголосив Сагайдак на брифінгу.

Голова фракції "Єдність" Олександр Омельченко також наголосив на необхідності якнайшвидше ухвалити новий закон про столицю. "Про те, що треба новий закон про місто Київ, сумніву ніякого нема. Єдине прохання до адміністрації президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради: оприлюднити проект закону про місто Київ як столицю для обговорення, в першу чергу, з киянами, а також з усією Україною не пізніше найближчих двох тижнів. Щоб цей закон міг вийти не пізніше, ніж до 1 жовтня. Тому що буде формуватися новий бюджет на 2020 рік, і ми - кияни - повинні відчути волю нової влади в інтересах кожного киянина", - сказав екс-мер Києва.

Гусовський щодо проекту рішення Київради про зміну системи влади в місті пояснив, що йдеться про намір внести у завтрашній порядок денний засідання сесії Київради проекту рішення, яке було зареєстровано у квітні цього року, "про те, щоб фактично замість КМДА утворити низку виконавчих органів". "Це суперечить чинному законодавству. Тобто, насправді рішення полягає не в тому, щоб на рівні Київради зробити так, щоб утримати владу, а потрібні зміни до закону про столицю", - прокоментував він ситуацію агентству УНІАН. За поясненням Гусовського, виконкоми хочуть створити, щоб підмінити функції столичної адміністрації, і це дозволить Кличку навіть після звільнення з посади голови КМДА зберегти абсолютну владу в Києві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147833
 
 
 Топ коментарі
 
от ніяк не випросять піздюліну від Віталіка ці зешмарклі.
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О, Беня с Богданом подключили свои еврейские штучки.... Депутаты Киевсовета заявляют о намерении Кличко окончательно узурпировать власть в столице - Цензор.НЕТ 8153
Оболгать оппонента и за это заплатить кому нужно - одна из них...
Ждем когда Кличко обвинят в педофилии или еще в чем нибудь подобном...
Виталика снимут конечно, как и Филатова.....- тут все ясно...
Как и любого другого неугодного зе-мафии мэра...
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лайно Зе і його бурята Богдана повилазило
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от ніяк не випросять піздюліну від Віталіка ці зешмарклі.
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лайно Зе і його бурята Богдана повилазило
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Не оскорбляйте щирого львовянина Богдана.Он националист похлеще Тягнибока,Парубия и Кубива с судьёй -посивальщиком.
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То есть сепары в должности меров Харькова и Одесы,
зеБеню вполне устраивают - а вот мер Киева
который пришел на должность с Майдана никак?
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"Киевская команда" Сергей Гусовский

Павлик Морозов и его команда Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 4103
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гусовський - від Садового, наскільки пригадую
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порохоГЕЙ у тебя мозгов еще меньше чем у боксера
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В сравнении с Виталиком, который владеет пятью языками и в 20 лет создал одну из лучших промоутерских кампаний мира ты жалкая сявка с зелеными шмарклями. Не вылазь из унитаза, а то воду солью
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Виталий, хук левой и госпереворота не надо Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 1756
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Неужели, так плохо брать пример с преЗЕдента?...
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Гусовский, правтльная фамилия, далеко пойдет. Ох уж эти узурпаторы, распаясались, ишь ты...
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то же так подумал - прикольно - все как в 1917 - но тогда можно было понят - была черта оседлости - а теперь?)))))
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Есть категория людей, очень большая, которые всегда за победивших, ну и национальная солидарность...
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Допрыгается наверное Виталик. Это не ринг. Тут кулаки не спасут.
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Будет сидеть рядом с Порохом и Парубием, адназначна...
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Соррри, ежели это у тебя троллинг. Просто зе!билы реально такие мамкины всехсажатели, что подобную дичь несут на полном серьёэе. Потру.
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Опять заказуха от Бени??? А депутаты это два продажных типа кинувших Садового??? Не смешите!!! Беня в Киеве вам ни чего не светит!!!
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Мені здається, що Кличко на 2 місці в церзі на узурпацію влади у столиці.
Хто на першому треба писати?
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Гусовський -це не ті, що на були на самообслуговуванні (самонеміч). швидко знайшли собі нового хазяїна.
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О, Беня с Богданом подключили свои еврейские штучки....
Оболгать оппонента и за это заплатить кому нужно - одна из них...
Ждем когда Кличко обвинят в педофилии или еще в чем нибудь подобном...
Виталика снимут конечно, как и Филатова.....- тут все ясно...
Как и любого другого неугодного зе-мафии мэра...
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это не еврейский штучки, а кацапские! "Обвиняй в том, что делаешь сам"
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щас баканов з чортами, дбр та плюси на допомогу прийдуть. всерівно сн хоче змінити капітально закон про столицю та до кінця року провести вибори в києві. знаєте як ручки ********** при віді столичної земельки, та бюджету в 60ярдів грн...
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Какая на хрен узурпация, если Кличко избрали мэром на свободных выборах ?
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Бабломойский требует от Зе!клоуна Киев и Днепр Депутаты Киевсовета заявляют о намерении Кличко окончательно узурпировать власть в столице - Цензор.НЕТ 8086
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Кличко и его банда давно разделил департаменты на части, что дало возможность мутить как угодно. Например один департамент снимает показания общедомовых счетчиков тепла, второй считает эти показания, третий пересчитывает, четвертый суммирует, я пятый выписывает счета которые не соответствуют показаниям счетчика, но виноватого не найдешь.
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Ты чего же личико-то прячешь Херодот? От Коломойского заслан или от Фирташа, или от Ахметова? Поприжал Клычко им хвосты, все теперь муниципальное, вот и борзеют разного рода богданы и ткаченки, как же кусочечек-то урвать хочется.
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От Кличко уже за километры несет вонью узурпации, сидеть сразу на двух креслах, все равно что Президент и Премьер это одно лицо. Но свиньи порохоботские даже ценою процветания своих детей будут задницу лизать и защищать ворьё. Про патриотизм уже молчу, Махницкий всем доказал, что патриотизм стоит ровно столько сколько квартира в Лондоне.
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Да ты, как я погляжу, к нам прямо из Ольгино и смысл слова "узурпация" тебе неведом.
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А ты с порохом и кличком сидишь на потоках )))?смотри не поперхнись защищая вора!!!
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Индивидуум 883f2a0f, мозгов бы тебе побольше Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 9617
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А мне рассказала соседка, как ты сохнущее белье во дворе по ночам воруешь, ворюга
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А я думала ты сам видел,а тебя бабушки с побъезда докладывают,но когда сам увидишь;
Напишешь!!!
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Так и ты, кстати, как и суд не видела "вора", а вот рот свой раскрыла: ВАруют, Порошенко!!!
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А вот ЭТО Вы написали по-сути)))))))
100%.
Когда я с ними ругался и, хотел написать официальное заявление, мне дали бланк)) Пришел домой и............ мягко говоря, прозрел))) В конце бланка, маленькими буквами напечатано:- "Не потребую письмової відповіді на моє звернення".......
Я був, м'яко кажучі, в ах....їїїї
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При желании "Гиганта мысли" может уволить горсовет.
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У педалика шо-то узурпировать(он такого слова даже не знает, спроси его) или шо-то замутить серьёзное - мозгов не хватит.
Этого тупого бычка нацькувалы хитрожопые киевские олигархи, которые крутят этим имбицилом как мавпа бананом.
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от жеж... Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 4918 а мармозетка, гельдиевая каллимико, прыгающий тамарин и макака-резус как буде?... Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 7176
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т.е. при кровавом барыге кличко не успел узурпировать власть, да? а сейчас вот спохватился, но не пройдет это у тебя, виталик, воробьи "слуги народа" бдят!
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Главное у ЗЕ!билов уже нет вопросов к трухе и крысёнышу. Только Филатов и Кличко им костью в горле встали.
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абсолютная власть портит - зебилы - вам надо Германия - образца 1935 - если Да - то помните, шо потом наступил - 1945 и все немцы ответили за свой выбор
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Немцы оветили(((
Только кому до сих пор платят репатриации??????
Советам, США, Британщині? Хранції???
Сории) Только Ізраїлю))
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Не отломилось Гусовскому из бюджета Киева, вот он и бесится. И шансов нет на грядущих выборах.
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Педалику популярно поясняли ,отдай портфель а то будет больно,Педалик решил из себя снова Мухаммеда Али состроить ? На каждого Мухаммеда Али рано или поздно найдется свой Ларри Холмс....
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Один виталя в поле не мэр. ( А свой шанс он упустил в договорняке с Пэтей , Фирташем и Левочкиным) Как поется в песне "бери шинель пора на Гамбург" ( или вариант стать зиц председателем, но уже не старой, а новой власти, хотя нужен он той новой власти, как зайцу пятая нога, хотя в этом мире все возможно, вон сгодился ОПЗЖопе "великий патрЕт и антиватник" Кива, может и витяля на что сгодится.
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Великий мыслитель современности. Его его фразы будут изучать веками для поисках смысла.
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У контуженного боксера совсем крыша поехала.
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Для меня все корейцы на одно лицо и один голос Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 137
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Да хоть в вашей жо№е у обоих этот флаг, ваша кацапа свинорусо сапиенс, от этого не изменится. Кем бы ты со своим бакланом себя,не называл, какие бы флаги не клеил, а как был, шнырем, так и останешся Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 4185 гопниковое слово шнырь, хорошо известно тебе, да игогокович ? Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці - Цензор.НЕТ 4185
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....узурпировать ?.... Пусть посмотрят заседания ВР. Депутанам Киеврады что-то чешется
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Кличко такой же обещалкин, как и Барыга. Построил на словах метро на Виноградарь. С китайцами типа заключил финансирование по перестройке Бортнической станции мелиорации, и конечно же метро на Троещину! ))) Только вот мост хрустальный не обещал, а взял и построил в 3 дорого. Оно ведь очень нужно киевлянам, когда это выгодно Кличко.
Про его многочисленные и незаконченные ремонтные дорожные работы я уже не говорю.
Гнать такого мера надо! Заодно проверить его деятельность.
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Это просто маразм) зеБЕНИНы телепузики поверят))
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73%-ные зебилы, ну и кашу вы заварили со своим Вошьдём..
Украина кровью будет харкать из-за вашего прикола.. неужели не понимаете?.. не смотрите на Зефективных крипаков зекомандЫ в Раде, дурацких "сватов" для дебилов и нынешний курс доллара - при Йаныке тоже 8 "стоял стабильно", а золотовалютные резервы таяли по полмиллиарда в месяц..
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Гусовский был судьей кулинарного шоу «Адская кухня» на украинском телеканале «1+1» и «Адская кухня» на российском канале РЕН ТВ.

В связях с Коломойским и Роисей этот правдолюб конечно не замечен.
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Команда зьо оголосила війну Києву.........
Кривий Ріг наступає.
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Команда зьо оголосила війну Києву.........
Кривий Ріг наступає.
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