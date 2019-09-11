 Депутати Київради заявляють про намір Кличка остаточно узурпувати владу в столиці

Депутати Київради заявляють про намір мера Києва Віталія Кличка остаточно узурпувати владу в столиці шляхом прийняття рішення Київради на найближчому засіданні, що призначено на 12 вересня. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова депутатської групи "Київська команда" Сергій Гусовський на брифінгу, представляючи позицію депутатів своєї політсили у Київраді.

За його словами, після тривалої перерви майже в 4 місяці після того, як відбулися попередні засідання Київради, є небезпека, що на найближчих засіданнях будуть просуватися "небезпечні ініціативи". "Хочу відзначити одну з них. Це таке фіктивне відновлення місцевого самоврядування. Тобто, йдеться не про справжнє сучасне самоврядування, таке, як у столицях Європи, а просто про те, щоб перепідпорядкувати і розібрати КМДА на якісь окремі департаменти, виконавчі органи. Фактично йдеться про те, щоб узурпувати й утримати владу", - заявив Гусовський.

Він підкреслив, що 5 років у столиці блокувався процес відновлення місцевого самоврядування, зокрема нагадав про історію з наміром відновити районні адміністрації в місті. "Добре ілюструє ситуацію те, що протягом 5 років абсолютно нічого не відбувалося у питанні відновлення самоврядування… Тут дії говорять краще, ніж різноманітні обіцянки. Тому я б хотів наголосити, що за останні роки накопичено чимало зловживань, і про це свідчать різноманітні аудити. Нам відомо, що близько 3 мільярдів було втрат безпосередніх, тобто зловживань на 3 млрд грн за цей час. Більше мільярда гривень було втрат завдяки неефективній діяльності міської адміністрації, міської влади. І близько 200 кримінальних проваджень було відкрито за цей час (за останні 5 років – ред).

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Але жодних реальних результатів немає. Тому ми б хотіли наголосити, що реальне відновлення місцевого самоврядування може відбутися через зміни до закону про столицю", - наголосив Гусовський. Він висловив сподівання, що найближчим часом Верховна Рада ухвалить необхідні зміни до закону про столицю. Він також наголосив на необхідності перезавантаження міської влади у Києві. У свою чергу депутат Київради Ілля Сагайдак заявив про необхідність проведення в Києві аудиту роботи міської влади і звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням ініціювати проведення перевірки роботи Кличка, КМДА та усіх підпорядкованих структур. "Ми звертаємось до президента, щоб він негайно ініціював проведення аудиту-перевірки в місті Києві", - наголосив Сагайдак на брифінгу.

Голова фракції "Єдність" Олександр Омельченко також наголосив на необхідності якнайшвидше ухвалити новий закон про столицю. "Про те, що треба новий закон про місто Київ, сумніву ніякого нема. Єдине прохання до адміністрації президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради: оприлюднити проект закону про місто Київ як столицю для обговорення, в першу чергу, з киянами, а також з усією Україною не пізніше найближчих двох тижнів. Щоб цей закон міг вийти не пізніше, ніж до 1 жовтня. Тому що буде формуватися новий бюджет на 2020 рік, і ми - кияни - повинні відчути волю нової влади в інтересах кожного киянина", - сказав екс-мер Києва.

Гусовський щодо проекту рішення Київради про зміну системи влади в місті пояснив, що йдеться про намір внести у завтрашній порядок денний засідання сесії Київради проекту рішення, яке було зареєстровано у квітні цього року, "про те, щоб фактично замість КМДА утворити низку виконавчих органів". "Це суперечить чинному законодавству. Тобто, насправді рішення полягає не в тому, щоб на рівні Київради зробити так, щоб утримати владу, а потрібні зміни до закону про столицю", - прокоментував він ситуацію агентству УНІАН. За поясненням Гусовського, виконкоми хочуть створити, щоб підмінити функції столичної адміністрації, і це дозволить Кличку навіть після звільнення з посади голови КМДА зберегти абсолютну владу в Києві.

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