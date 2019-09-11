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Все про:законопроект (744) Труба (121) ДБР (479)

 Внесення змін до закону про ДБР перетворить Бюро в справді потужний правоохоронний орган, - Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вважає, що законопроєкт Зеленського, що пропонує призначати директора ДБР без подання прем'єра і посилити повноваження директора Бюро, сприятливо вплине на відомство.

Про це він повідомив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті у Верховній Раді з’явився професійний законопроект, який виведе ДБР з того правового хаосу, що панує в нинішньому законодавстві, та дозволить перетворити його на дійсно потужний правоохоронний орган", - йдеться в повідомленні.

На думку директора Бюро, законопроєкт регулює питання проведення конкурсів на всі керівні посади, організації роботи територіальних управлінь, визначення підстав для дисциплінарного стягнення, удосконалить структуру центрального апарату та приведе у відповідність повноваження директора.

"Якщо директор несе відповідальність, то він і приймає рішення. Заступники директора – це надійні менеджери, на яких можна спиратися у роботі органу. Саме тому в НАБУ, наприклад, директор призначає заступників без конкурсу. Нарешті, цю норму пропонується ввести і в законі про ДБР", - зазначив Труба.

Нагадаємо, 10 вересня в парламенті зареєстровано проєкт закону №2116 про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності ДБР. Ініціатором законопроєкту є президент України Володимир Зеленський. Законопроєкт визначено як невідкладний.

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Внесення змін до закону про ДБР перетворить Бюро в справді потужний правоохоронний орган, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147831
 
 
 Топ коментарі
 
И ТЫСЯЧЕКРАТНО увеличит независимость данного органа от влияния главы государства, конечно.
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Северная Корея с каждым днем все ближе и ближе.
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А лучше расстрелы без суда и следствия по утвержденному вождем и партией плану. Безотказно. Доказано историей СССР.
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Конечно! Теперь его будет назначать сам Вождь.
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Петрова Труба як не трубила, так і не трубить.
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И ТЫСЯЧЕКРАТНО увеличит независимость данного органа от влияния главы государства, конечно.
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А лучше расстрелы без суда и следствия по утвержденному вождем и партией плану. Безотказно. Доказано историей СССР.
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партия регион.. ой - ну да - слуги - все новое - это забытое старое)))
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Северная Корея с каждым днем все ближе и ближе.
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Надо еще и название изменить. Не ГБР а ПБР(портновское бюро расследования)
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ппхахах ГБР это портновская помойка!
на которую все уже забили!
после гонения зеЛи.ее ликвидируем в первую очередь.
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по мнению Трубы , как я понял, надежность заключается в том, что назначать своих замов теперь сможет он сам )) такой себе минидиктатор будет, Зе будет Наопеоном, а Труба будет наполеончик ))
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