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Все про:ВР (5667) кнопкодавство (19) Слуга народу (289) Литвиненко Сергій (1) Скічко (1)

 Нардеп від "Слуги народу" Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - "Чесно". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перший випадок кнопкодавства у Верховній Раді нового скликання стався 3 вересня. У кнопкодавстві викрили нардепа від "Слуги народу", мажоритарника з округу №156 в Рівненській області Сергія Литвиненка.

Про це повідомляє Рух "Чесно", передає Цензор.НЕТ.

"10 вересня Рух ЧЕСНО повідомив про перший зафіксований факт неособистого голосування у парламенті 9-го скликання: Конституцію порушив позафракційний нардеп, мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов. Проте, як з'ясувалося згодом, перше кнопкодавство у новій ВРУ сталося тижнем раніше. Порушником виявився нардеп від "Слуги народу", мажоритарник з округу №156 на Рівненщині (Березнівський, Костопільський та Сарненський райони) Сергій Литвиненко. Він кнопкодавив, ймовірніше за все, за іншого "слугу"-мажоритарника — Олександра Скічка (округ №197, Черкащина). Фраза "ймовірніше за все" означає, що це місце офіційно закріплене за Скічком, проте є ймовірність, що у слоті його пульта могла перебувати картка іншого депутата", - йдеться в повідомленні.

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Нардеп від Слуги народу Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - Чесно 01
Нардеп від Слуги народу Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - Чесно 02
Нардеп від Слуги народу Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - Чесно 03
Нардеп від Слуги народу Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - Чесно 04

"Факт порушення Конституції, який був зафіксований завдяки трансляції "Радіо Свобода", мав місце 3 вересня о 17:52, під час голосування за включення до порядку денного сесії законопроєкту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції (щодо уповноважених ВРУ) та його направлення до Конституційного суду (постанова №1016/П).

На відеозаписі чоловік у другому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора тисне кнопку на місці сусіда праворуч від себе. За декілька секунд до голосування він озирається назад, ніби шукає свого відсутнього колегу.

Обличчя нардепа-порушника на відео не побачити, але зі схеми розміщення фракцій і груп у сесійній залі ВРУ 9-го скликання відомо, що місце кнопкодава закріплене за Сергієм Литвиненком, а депутат праворуч від нього, який був відсутній, — Олександр Скічко", - зазначають в "Чесно".

Нардеп від Слуги народу Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - Чесно 05

Сергій Литвиненко та Олександр Скічко.

Нардеп від Слуги народу Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - Чесно 06

На іншому відео — ретрансляції каналу "Рада" "Громадським" — можна побачити обличчя і Скічка, і Литвиненка. Останній схожий на нардепа, який кнопкодавив на попередньому відео.

Примітно, що того ж дня, 3 вересня, вже після кнопкодавства Литвиненко опублікував пост у Facebook, де наголосив, що "Слуга народу" запровадить позбавлення нардепа мандата за кнопкодавство.

Нардеп від Слуги народу Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - Чесно 07

Нагадаємо, що всі кандидати від "Слуги народу" напередодні виборів підписали меморандум, у якому, зокрема, пообіцяли не кнопкодавити, не передавати та не приймати від колег картку для голосування.

Нардеп від Слуги народу Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - Чесно 08

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Сьогодні, 11 вересня, голова ВРУ Дмитро Разумков відреагував на факт кнопкодавства Олександра Ковальова, про який повідомили раніше. Спікер назвав дії мажоритарника "неприпустимими" і висловив надію, що після прийняття необхідних законів це явище зникне з парламенту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147829
 
   
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Надо понимать ты напрашиваешься его наказывать? Так никто тебе не запрещает - вперед!
Только учти, для него это не наказание а удовольствие, так что вы споётесь!
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тебе понимать не надо, не мучай ганглии, йегорка.
как получилось, что ты написал собственное имя с ошибкой?
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Не может этава бииить!!! Вы фсее вретии!!! Ани же такие прикооольние!
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Бляха-муха, ну и едальники, один краше другого.
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Ну от ... Нардеп від "Слуги народу" Литвиненко проголосував за себе і сусіда, а потім у фейсбуці закликав позбавляти кнопкодавів мандата, - "Чесно" - Цензор.НЕТ 9024
А то аж нудило від показної порядності.
Тепер побачили, як воно насправді.
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Хреново. С такими мажоритарщиками-************ партия СН скоро начнёт терять своих почитателей.
Гнида! Ну, а шо ещё сказать в сторону этого чмошника?
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А Бужанський, Дубинський ніяк на рейтинг сн не впливають?
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А шо вы имеете против Бужанского и Дубинского?
Вот шо имеете - про то и расскажите. Если вы выдвинете какие-то убедительные претензии к ним, я вас тут-же поддержу.
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Ось тому 600 років постійних проблем в країні - як можна так брехати нахабно. Це ж хвороба.
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брехливість це основна риса характеру підкацапників - а справжні кацапи так взагалі хизуються цією рисою
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Приємно те, що ще півроку тому кнопкодавство було правилом, а зараз - ганебний виняток, за який зовсім скоро ще й виганятимуть.
До речі, не паршивим парашопєдроботам засуджувати їх улюблене кнопкодавство.
Майже усі закони попередньої Ради - це результат кнопкодавства.
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это они ещё не освоились, и не просекли фишки на чем можно зарабатывать
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Зеленое быдло показывает ,,мастер-класс,, для 73%
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ну-ну, посмотрим как самые честные в мире зелебобы лишат его мандата, и отменят голосование за нарушение регламента...
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вы заметили?
папередники ж просто нагло кнопкодавили..))) а эти честные пианисты-виртуозы)))))
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Божа роса в очі зебілів.. не обляпайтеся, Зелупоглазі..
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вот шайтанина свинья содрать кожу живьем на костер а потом четвертовать жигулями в фонтане на площади(((((((((
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Где реакция руководителя партии, Разумкова, Зеленского наконец? Мне это все меньше нравится
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проблема решаема на раз, сканер пальца вместо сраной карточки, и все, другое дело что никто делать реально нихера не хочет, так же работать придется, а так можно назначать на фракции дежурных по ряду или сектору и идти жрать бутеры и икоркой, или вообще махнуть "на клязьму"))
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Ну так типовий слугонародець, чому тут дивуватись?
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соревнование устроили у кого хуцпа круче, хвастают друг перед другом
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Да бросьте вы,не мелочитесь.Вспомните как зеленский и все кому не лень горлопанили о ротердам+,о торговле на крови и прочей чуши.А сегодня коломойский прет уголь на "центрэнерго" на 200грн. дороже ротердама и энергию забирает в 1,5 раза дешевле и ничего.Юля молчит,молодые евроананисты молчат,а президент встречается,чтобы лично поблагодарить.А вы кнопка,кнопка!
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Гнать этих хитрооппых вообще с ВР, чтоб другим не повадно было.
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