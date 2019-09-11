 Комітет ВР рекомендував нардепам розпустити ЦВК

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
16 осіб підтримали розпуск, двоє проголосували проти, семеро утрималися.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
16 осіб підтримали розпуск, двоє проголосували проти, семеро утрималися.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.
Но еще не все свои люди пристроены.
А малоросы рады
сомнения только может ли он считать хотя бы до пяти...
І вибори будуть.
Правда, зважитись на підрахуйство буде важче, з огляду на долю папірєдніків.
Доборолась Україна до самого краю.
73% зробили Україну разом.
Кинули ее под ноги Бене
потім "Караул, військових прокурворів розганяють!",
тепер "Караул, ЦВК розпускають!".
Сподіваюсь, що невдовзі верещатимуть про суди, мусарню і всю прокурватуру.
Сегодня 11 сентября, годовщина трагедии с башнями торгового центра в Нью-Йорке. ICTV показывает голивудский фильм "Башни близнецы". Когда главные герои полицейские рассуждают кто организовал этот теракт, то первое что им пришло в голову - Израиль.
Коментарии излишны.
Ребятам невтерпеж. Деньги ляжку жгут. Пора дорваться до землицы
Как передает replyua.net, блогер, общественный активист Семен Кабакаев в своем блоге пишет о том, что в команде Зеленского даже не скрывают, что начался уже дерибан. Провели открытую встречу с Коломойским, чтобы показать кому и что будет принадлежать, и кто в доме хозяин.
Семен Кабакаев отмечает, что он еще раньше говорил, что уже всюду расставляют людей Коломойского, это понятный шаг, чтобы начать исправлять свое финансовое состояние. Государственное Центрэнерго, в котором уже всюду люди Коломойского, поставляет туда через приватовскую прокладку «Нефть Форс» российский уголь по ценам гораздо выше тех, что были по формуле «Роттердам +».
А произведенную из него электроэнергию Центрэнерго по срочно заключенным прямым договорам отпускает ферросплавного завода ниже себестоимости.
В НАБУ И САП ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО НЕ ЗАМЕЧАЮТ.
По словам блогера, это самое настоящее подтверждение того, что эпоха достоинства завершилась, началась эпоха Коломойского.
На фоне этого очень беспокоит вопрос того, что новая команда Коломойского готова выслать инструкторов НАТО для того, чтобы наладить диалог с РФ относительно оккупированных территорий. Захват государственных ресурсов и игра на руку РФ опасен, это закончится очень плохо.