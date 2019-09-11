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 Політика України
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Все про:ВР (5667) ЦВК (797)

 Комітет ВР рекомендував нардепам розпустити ЦВК

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

16 осіб підтримали розпуск, двоє проголосували проти, семеро утрималися.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено). ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147828
 
   
 Топ коментарі
 
Беня! Скажу тебе плохую новость! Власть сменится! Как бы маланская олигархическая шобла не хотела! Аналога РФ в Украине не будет! За все придется ответить!!!
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Зеленский захотел считать на выборах сам. Надеется,что как и его кумир Хуйло Владимирович будет у власти 20 лет. Голубая мечта всех узурпаторов.
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Ребята поняли, что выборы в Киеве без своего ЦИКа они уже не выиграют.
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у тебя пэтро головного мозга, ты в курсе?
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Будеш вспоминать годы при порохе как одни из лучших по сравнению что устроит вам Коломойский и компания через некоторое время,посмеетесь ну ну,
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Давно пора распустить эту барыэную шоблу.Пэте она уже всеравно не понадобится
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Беня! Скажу тебе плохую новость! Власть сменится! Как бы маланская олигархическая шобла не хотела! Аналога РФ в Украине не будет! За все придется ответить!!!
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полностью с вами согласен ,власть сменилась ,за все придется ответить!!!
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Беня с Зе как сказал Ярош будут висеть,,, ну сами почитайте где и как!
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Ярош много чего говорил ,только после того как менты ему погоны одели,слова его значат не больше слов ыгочки луценко
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Сергію! Нажаль щодо цього в мене великі сумніви. Вся влада в руках *********** та зебілів. ВСЯ! Не здивуюсь, якщо ВР проголосує за доступ військ РФ на територію України для проведення миротворчої операції. І через годину війська "зелених человечек" будуть в Борисполі, а Майдан не встигне зібратися. Аваковська шобла перекриє підїзди в Київ, СБУ арештує всіх потінційних лідерів (звісно за екоцид). Армія впід кервництвом хомячка буде чекати наказу Бені. І це не казки.
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Какие то мрачные вам сценарии в ФСБ пишут, скучно читать.
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Кто бы говорил! И что тут мрачного? Что маланской шобле придется ответить??? Мы что в Израиле??? (хотя я не против евреев но я против judaeus!!! Если вы понимаете разницу!!!)"!!!
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Но Зюзе с аваковым она очень даже понравилась. И вся редвыборная камвния рошла тихо, спокойно, без скандалов.
Но еще не все свои люди пристроены.
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Зеленский захотел считать на выборах сам. Надеется,что как и его кумир ***** Владимирович будет у власти 20 лет. Голубая мечта всех узурпаторов.
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честно говоря Зеленскому до Вовы Ху№ла как до космоса!!!
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Это и ежу понятно,но маленькому Вовочке хочется стать большим Х#йлом.
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Ну эти новости можно уже и не писать, все комитеты как и Рада имеют глобальное большинство от СН и понятно что будет принято все.
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Нет ничего хуже, чем жить в эпоху перемен...(с)
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А ты радуешься, что Беня и К0 имеют Украину?
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Та навіть придивлятись не треба. Він цьому радіє в кожному посту.
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я даже не представляю, с какой формулировкой их распускать. не обеспечили победу барыгЭ? или выборы упразднены с приходом солнцеликого зе? зелупки, подкидывайте идеи.
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Відповідь дуже проста. Навіть простіша, ніж пісюном по клавішах. "ХАЧУ!".
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У барыги траур.Последняя надежда рухнула... Комитет ВР рекомендовал нардепам распустить ЦИК - Цензор.НЕТ 7659
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Траур у украинцев, Украина сдана Бене.
А малоросы рады
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Ребята поняли, что выборы в Киеве без своего ЦИКа они уже не выиграют.
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просто они очень хорошо знают как и за что работает ЦИрК
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И сердце у этих знатоков от этого знания кровью обливается. Приходится в Сен-Тропе выезжать, лечить больное сердце шампанским.
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Я бы хотел главой ЦИК Кошевого,
сомнения только может ли он считать хотя бы до пяти...
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Та нахріна той ЦИК? Виборів вже ж не буде
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Не "той", а "та".
І вибори будуть.
Правда, зважитись на підрахуйство буде важче, з огляду на долю папірєдніків.
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Шо? То Вовочка зі слугами вибори змахлювали? А тепер прибирають ЦВК, як свідків злочину? Аааа!
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Да, выборов уже не будет. Зебилоиды будут как в Раде нажимать нужные кнопочки и ставить нужные циферки.
Доборолась Україна до самого краю.
73% зробили Україну разом.
Кинули ее под ноги Бене
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Спочатку парашоботи верещали "Караул, Кабмін під загрозою!",
потім "Караул, військових прокурворів розганяють!",
тепер "Караул, ЦВК розпускають!".
Сподіваюсь, що невдовзі верещатимуть про суди, мусарню і всю прокурватуру.
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Пройдет время и верещать будешь ты, малорос
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Истина скрывается в деталях!
Сегодня 11 сентября, годовщина трагедии с башнями торгового центра в Нью-Йорке. ICTV показывает голивудский фильм "Башни близнецы". Когда главные герои полицейские рассуждают кто организовал этот теракт, то первое что им пришло в голову - Израиль.
Коментарии излишны.
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Це вже не законотворення а планомірне узурпування влади.
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Голосування на комітеті ВР це і є заколот? Ви в своєму розумі?
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Они слишком много знают как ЗЕ пришел к власти. Поэтому их нужно снять, а потом исчезнут как ненужные соучастники захвата власти в Украине.
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Ніхто ж не хоче бачити , навіть не звертають уваги , що дивним чином , один в один , збігаються опитування різних контор, де фігурують 2000 опитаних , з результатами які подала ЦВК , де виборців біля 30 мільйонів.
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А в раде не обявят заранее когда он в пупки начнёт целовать?
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Жизненно необходимо очищать все органы власти от окопавшейся там порохосрани, так что решение абсолютно правильное.
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Согласен Джек.Давить соевых опарышей, где бы они не засели в организме страны Украина.Ну а на десерт навозну мухенцию,что их насажала прихлопнуть.
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Распустить без выплаты денежной компенсации.
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Ну да, пора приблизится к расейским стандартам демократии...
Ребятам невтерпеж. Деньги ляжку жгут. Пора дорваться до землицы
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Кабакаев: в команде Зеленского даже не скрывают, что уже начался дерибан

Как передает replyua.net, блогер, общественный активист Семен Кабакаев в своем блоге пишет о том, что в команде Зеленского даже не скрывают, что начался уже дерибан. Провели открытую встречу с Коломойским, чтобы показать кому и что будет принадлежать, и кто в доме хозяин.

Семен Кабакаев отмечает, что он еще раньше говорил, что уже всюду расставляют людей Коломойского, это понятный шаг, чтобы начать исправлять свое финансовое состояние. Государственное Центрэнерго, в котором уже всюду люди Коломойского, поставляет туда через приватовскую прокладку «Нефть Форс» российский уголь по ценам гораздо выше тех, что были по формуле «Роттердам +».
А произведенную из него электроэнергию Центрэнерго по срочно заключенным прямым договорам отпускает ферросплавного завода ниже себестоимости.
В НАБУ И САП ДЕЛАЮТ ВИД, ЧТО НЕ ЗАМЕЧАЮТ.
По словам блогера, это самое настоящее подтверждение того, что эпоха достоинства завершилась, началась эпоха Коломойского.
На фоне этого очень беспокоит вопрос того, что новая команда Коломойского готова выслать инструкторов НАТО для того, чтобы наладить диалог с РФ относительно оккупированных территорий. Захват государственных ресурсов и игра на руку РФ опасен, это закончится очень плохо.
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зеленчаку тоже хочется избираться с результатом 146%
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