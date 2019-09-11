 Офіційні заходи на День Незалежності обійшлися уряду в 259,6 тисяч гривень. ДОКУМЕНТ

Про це свідчать відповіді Мінкульту, Київської міської держадміністрації, Офісу президента і Міністерства фінансів на запити журналістів "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.
Підготовку та проведення урочистостей 24 серпня 2019 року на Майдані Незалежності доручили Державній театрально-видовищній агенції.
У Мінкульті кажуть, що кошти виділялись на виступи піаністів, Національного симфонічного оркестру, Українського національного хору їм. Г. Верьовки.
Згідно з кошторисом, на зарплату режисерсько-постановчої, адміністративної групи та артистів пішло 62 тисячі гривень, 113,5 тисяч – на оплату запрошених колективів.
Києву святкування обійшлись у 290 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на покладання квітів до пам’ятника Михайла Грушевського та заходи біля КМДА.
Минулого року до річниці Незалежності Мінкульт профінансував два заходи у столиці: на 100 тисяч гривень у Софіївському соборі та музичний супровід молитовного заходу на Алеї Героїв Небесної Сотні на 74,4 тисячі.
Столиця у 2018 році заплатила за День Незалежності 187 тисяч гривень.
При цьому у відповіді Мінкульту не зазначено, чи розповсюджується кошторис 2019-го року на ходу за участі президента та участь відомих артистів, зокрема, кліпмейкера Алана Бадоєва, хореографа Олени Коляденко, співачок Тіни Кароль та Аліни Паш.
Офіс президента Володимира Зеленського відповів, що Бадоєву та Коляденко з державного бюджету не платили.
Водночас, жодне з відомств, до якого звернулась УП (ОПУ, Кабмін, Міністерство фінансів, Мінкульт), не повідомило, на підставі чого кліпмейкера та хореографа долучили до організації заходів та чи укладали з ними договір.
Київська міська державна адміністрація відповіла, що не платила за послуги Бадоєва та Коляденко.
Кабінет міністрів на запитання про вартість святкувань, зокрема, трансферу з регіонів, відповів, що не є розпорядником цієї інформації. Уряд переслав запити УП до різних міністерств, обласних та Київської міської держадміністрації.
Міноборони не змогло повідомити, скільки коштував військовий парад у 2018 році, який Володимир Зеленський вирішив не проводити. Парад фінансували в межах загального річного бюджету, і додаткових коштів на нього не виділяли.
Водночас, у 2019 році держава виділила на премії для військовослужбовців 371,5 мільйона гривень. Ця сума у 38 разів перевищує минулорічну, коли на "заохочення" військових дали 9,7 мільйона.
Ну то такое. Чем бы тот олень не развлекался, лишь бы сепарьё кончало.
В то же время, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на "поощрение" военных дали 9,7 миллиона. Источник: https://censor.net.ua/n3147825
Там была гордость за армию и страну
Здесь -...
Ну тогда да - показуха в том, что мы не одни
Дамочка с тарелкой на голове - "блестящая" замена параду
Тфу...
дамочка з "тарілкою"- українська співачка яку порохоботи дружно обісрали
Так же как и Тане Либерман, "тарелке" и Коляденко.
Там явно парой сотней тысяч не обошлось.
Источник: https://censor.net.ua/n3147825
И "тарелка", и Бадоев в течение последних пяти лет ездили в россию и Крым, тусоваться со своими кацапскими друзьями по шоу-бизнесу и зарабатывать.
Оцените этих "партиотов", супер-новых, речь ведь о них в данном случае.
Рябошапка та Чумак якщо судити за критерієм моралі набагато достойніші ніж луценко та матіос
не бачу ніяких підстав сумніватися в їхньому патріотизмі
до речі ображати дівчину називаючи їії тарелкою некультурно
Режисеру Алану Бадоєву та хореографині Олені Коляденко, які зрежисерували Ходу гідності у Києві на День Незалежності України, не будуть платити гонорари із держбюджету. Про це виданню "theБабель" повідомили в Офісі президента.
"тарєлка" для цієї особи не образа, а дуже толеранте визначення згідно її недолугого образу, більш відповідному рисовій плантації, а не параду на фоні українських військових.
https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2019/08/24/pash-640x360.png?1566634709
2. я проти цькування людей (це буллінг) якщо ван не подобається її капелющок це ваша особиста проблема.
Якби вона займалась тільки своїми типу співами по клубах, мені не було би до неї діла.
Вилізла на люди, має бути готовою, що її будуть оцінювати.
як це було з бігмордами Армія Мова Віра.
Slagmaur - Ja Vi Elsker Dette Landet
MOTANKA - Verba (Official Video) | Napalm Records
...
І оцих харків'ян сьогодні буквально пару годин тому слухав - одні з давніх улюбленців:
Khors - My Cossack Way (Pro-live Video)
Кацапы в последнее время все чаще вспоминают что ;Киев-мать городов русских; и перед Днем независимости многие возмущались что по улицам как они, твари, считают русского города будут ездить ;укропские; танки;. К счастью, наш Президент- умный и дальновидный политик, который не стал обострять и без того испорченные барыгой и мародером отношения и провел красивое мероприятие, с детками-ангелочками в белых одеждах и с великолепным рэпом-гимном от Алина Паш, в красивой шляпке и белой же блузке!
дайте всю калькуляцию
это фото тебе нравится или нет
как по мне
девочка стоит как пограничный столб с надписью КИЕВ
посреди Москвы
креативненько
Это же не футболка в Украине с надписью РАША у пороховского выкормыша
- Таки я слышал, Изя, шо вин взял натурой.