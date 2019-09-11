EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  1499  69
Все про:День Незалежності (292) КМДА (693) Міністерство культури (162) парад (168)

 Офіційні заходи на День Незалежності обійшлися уряду в 259,6 тисяч гривень. ДОКУМЕНТ

Міністерство культури заплатило за столичні урочистості до Дня Незалежності 259,6 тисяч гривень. Ці гроші пішли на оплату виступів піаністів, Національного симфонічного оркестру, Українського національного хору ім. Г. Верьовки.

Про це свідчать відповіді Мінкульту, Київської міської держадміністрації, Офісу президента і Міністерства фінансів на запити журналістів "Української правди", інформує Цензор.НЕТ.

Підготовку та проведення урочистостей 24 серпня 2019 року на Майдані Незалежності доручили Державній театрально-видовищній агенції.

У Мінкульті кажуть, що кошти виділялись на виступи піаністів, Національного симфонічного оркестру, Українського національного хору їм. Г. Верьовки.

Згідно з кошторисом, на зарплату режисерсько-постановчої, адміністративної групи та артистів пішло 62 тисячі гривень, 113,5 тисяч – на оплату запрошених колективів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Він не має права на День Незалежності в Сен-Тропе гуляти, але це була його відпустка офіційна, - Зеленський про поїздку Богдана

Офіційні заходи на День Незалежності обійшлися уряду в 259,6 тисяч гривень 01

Києву святкування обійшлись у 290 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на покладання квітів до пам’ятника Михайла Грушевського та заходи біля КМДА.

Минулого року до річниці Незалежності Мінкульт профінансував два заходи у столиці: на 100 тисяч гривень у Софіївському соборі та музичний супровід молитовного заходу на Алеї Героїв Небесної Сотні на 74,4 тисячі.

Столиця у 2018 році заплатила за День Незалежності 187 тисяч гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 1,2 тисячі осіб утворили "вишиванковий ланцюг" до Дня Незалежності в Одесі. ФОТОрепортаж

При цьому у відповіді Мінкульту не зазначено, чи розповсюджується кошторис 2019-го року на ходу за участі президента та участь відомих артистів, зокрема, кліпмейкера Алана Бадоєва, хореографа Олени Коляденко, співачок Тіни Кароль та Аліни Паш.

Офіс президента Володимира Зеленського відповів, що Бадоєву та Коляденко з державного бюджету не платили.

Офіційні заходи на День Незалежності обійшлися уряду в 259,6 тисяч гривень 02

Водночас, жодне з відомств, до якого звернулась УП (ОПУ, Кабмін, Міністерство фінансів, Мінкульт), не повідомило, на підставі чого кліпмейкера та хореографа долучили до організації заходів та чи укладали з ними договір.

Київська міська державна адміністрація відповіла, що не платила за послуги Бадоєва та Коляденко.

Кабінет міністрів на запитання про вартість святкувань, зокрема, трансферу з регіонів, відповів, що не є розпорядником цієї інформації. Уряд переслав запити УП до різних міністерств, обласних та Київської міської держадміністрації.

Міноборони не змогло повідомити, скільки коштував військовий парад у 2018 році, який Володимир Зеленський вирішив не проводити. Парад фінансували в межах загального річного бюджету, і додаткових коштів на нього не виділяли.

Водночас, у 2019 році держава виділила на премії для військовослужбовців 371,5 мільйона гривень. Ця сума у 38 разів перевищує минулорічну, коли на "заохочення" військових дали 9,7 мільйона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Порошенко, Ющенко, Кучма і Кравчук вперше сфотографувалися разом. ФОТО



Офіційні заходи на День Незалежності обійшлися уряду в 259,6 тисяч гривень 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147825
 
 
 Топ коментарі
 
Особенно, когда шли "коробочки" НАТО?
Ну тогда да - показуха в том, что мы не одни
Дамочка с тарелкой на голове - "блестящая" замена параду
Тфу...
 показати весь коментар
 
Народ Украины дал оценку только способностям своего мозга отличать реальность от впаренного Беней по Г+Г. Продул майже вчистую, кстати.
 показати весь коментар
 
а отой соске с тарелкой на башке сколько заплатили?
дайте всю калькуляцию
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мульярды квинтильонов **********, если быть совершенно точным, сепар лугандонский.
 показати весь коментар
 
 
Сєпар,не сєпар,а Петро Барига та Мародер.І за це буде відповідати.
 показати весь коментар
 
 
Да никто его не посадит, сепар. Как же тебе, зЕ!билу, потом объяснять будут шмаркля и Ко, кто тебе продолжает гадить в портки.
 показати весь коментар
 
 
Може і не посадять,але оцінку йрму дав Народ України,і його місце на паращі,з 8% разом.
 показати весь коментар
 
 
Народ Украины дал оценку только способностям своего мозга отличать реальность от впаренного Беней по Г+Г. Продул майже вчистую, кстати.
 показати весь коментар
 
 
Там на Пєтью нові справи відкривають,шакаладофоби--Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом заявили в НАБУ,
 показати весь коментар
 
 
С подачи ЛЮБИМЦА такого зЕ!лёного сепарья, как ты, товарища Портнова?

Ну то такое. Чем бы тот олень не развлекался, лишь бы сепарьё кончало.
 показати весь коментар
 
 
Значит с техникой также получается по стоимости, а мб и дешевле - понятно. Пианино=техника (по стоимости)+ бадоев в подарок
 показати весь коментар
 
 
Минобороны не смогло сообщить, сколько стоил военный парад в 2018 году, который Владимир Зеленский решил не проводить. Источник: https://censor.net.ua/n3147825

В то же время, в 2019 году государство выделило на премии для военнослужащих 371,5 миллиона гривен. Эта сумма в 38 раз превышает прошлогоднюю, когда на "поощрение" военных дали 9,7 миллиона. Источник: https://censor.net.ua/n3147825
 показати весь коментар
 
 
Сколько-сколько стоил парад при Порохе?
Там была гордость за армию и страну
Здесь -... Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен, платил ли кто-то Бадоеву - неизвестно - Цензор.НЕТ 3303
 показати весь коментар
 
 
Ну да. Кому "гордость", а кому доход в карман...
 показати весь коментар
 
 
Особенно, когда шли "коробочки" НАТО?
Ну тогда да - показуха в том, что мы не одни
Дамочка с тарелкой на голове - "блестящая" замена параду
Тфу...
 показати весь коментар
 
 
паради-це совковий пережиток
дамочка з "тарілкою"- українська співачка яку порохоботи дружно обісрали
 показати весь коментар
 
 
Дамочка это Тина Кароль, которая как дура на крышу вылезла ? 😀
 показати весь коментар
 
 
Ну это нормально, особенно если сравнить с тратами на парады времен Поросенко.
 показати весь коментар
 
 
"платил ли кто-то Бадоеву... "

Так же как и Тане Либерман, "тарелке" и Коляденко.
Там явно парой сотней тысяч не обошлось.
 показати весь коментар
 
 
"При этом в ответе Минкульта не указано, распространяется ли смета 2019-го года на шествие при участии президента и участие известных артистов, в частности, клипмейкера Алана Бадоева, хореографа Елены Коляденко, певиц Тины Кароль и Алины Паш."

Источник: https://censor.net.ua/n3147825
 показати весь коментар
 
 
Патриоты чего?
И "тарелка", и Бадоев в течение последних пяти лет ездили в россию и Крым, тусоваться со своими кацапскими друзьями по шоу-бизнесу и зарабатывать.
 показати весь коментар
 
 
так настоящие патриоты всегда торгуют (зарабатывают) с агрессором,петя подтвердит Офіційні заходи на День Незалежності обійшлися уряду в 259,6 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 3697
 показати весь коментар
 
Не надоело о Пете писать?
Оцените этих "партиотов", супер-новых, речь ведь о них в данном случае.
 показати весь коментар
 
 
добре
Рябошапка та Чумак якщо судити за критерієм моралі набагато достойніші ніж луценко та матіос
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то, с Вашей подачи мы обсуждали "патриотизм" Бадоева и "тарелки"...
 показати весь коментар
 
так я ж написав якщо виступили безкоштовно,молодці,справжні патріоти Офіційні заходи на День Незалежності обійшлися уряду в 259,6 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 7236
не бачу ніяких підстав сумніватися в їхньому патріотизмі
до речі ображати дівчину називаючи їії тарелкою некультурно

Режисеру Алану Бадоєву та хореографині Олені Коляденко, які зрежисерували Ходу гідності у Києві на День Незалежності України, не будуть платити гонорари із держбюджету. Про це виданню "theБабель" повідомили в Офісі президента.
 показати весь коментар
 
 
Якщо! А якщо ні, то чому б не повідомити ім'я спонсора-"благодійника"?

"тарєлка" для цієї особи не образа, а дуже толеранте визначення згідно її недолугого образу, більш відповідному рисовій плантації, а не параду на фоні українських військових.

https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2019/08/24/pash-640x360.png?1566634709
 показати весь коментар
 
 
1.а якщо у вас не має доказів існування благодійника взагалі вдсутній предмет для розмови
2. я проти цькування людей (це буллінг) якщо ван не подобається її капелющок це ваша особиста проблема.
 показати весь коментар
 
 
В мене основні претензії до неї не з приводу її капелюха, а до її відвідувань Криму незаконним шляхом через москву! Як громадянка своєї країни я маю право висловлювати своє ставлення до таких особин, тим більше, вона взяла на себе наглість плигати на ДЕРЖАВНОМУ заході поруч із військовими, які воюють із її "мишебраттями".
Якби вона займалась тільки своїми типу співами по клубах, мені не було би до неї діла.
Вилізла на люди, має бути готовою, що її будуть оцінювати.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас порохоботы обьяснят почему нужно было потратить 300 млн на парад
 показати весь коментар
 
 
А давай, ЗЕ!бил, ты сразу объяснишь, из какого бенино-дубинского источника ты высосал сумму в 300 миллионов?
 показати весь коментар
 
 
петя организовывал парады сам за чесно проданные в расею шоколапки Офіційні заходи на День Незалежності обійшлися уряду в 259,6 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 4220
 показати весь коментар
 
А чего зе!бил не может организовать парад САМ за честно проданные на россосию сериальчики и киношечки?
 показати весь коментар
 
 
Зеленський не став просирати бабло (на пальне) та не став мучити солдат (муштрою) а за символічні 12 тис долларів влаштував свято до якого хохло-совки ще не доросли Офіційні заходи на День Незалежності обійшлися уряду в 259,6 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 170
 показати весь коментар
 
 
Да уж извините. До кривляющихся типо певиц с тарелками на голове я не дорасту никогда в жизни. Я как-то знаете ли на Хансене, Киске, Хетфилде, Свано и подобных свой музыкальный вкус развивал.
 показати весь коментар
 
 
і ще одне,гучними парадами петя прикривав гучні поразки та тотальний дерибан країни.
як це було з бігмордами Армія Мова Віра.
 показати весь коментар
 
і що ? я кожен день читаю ідіотські вислови виборців порошенка іноді доволі тупі,дрімучі,антисемітські тощо.
 показати весь коментар
 
Трохи оффтоп: ось як треба виконувати державний гімн (в даному випадку Норвегії) Офіційні заходи на День Незалежності обійшлися уряду в 259,6 тисяч гривень - Цензор.НЕТ 7951
Slagmaur - Ja Vi Elsker Dette Landet
 показати весь коментар
 
 
Welt Schmerz, коль уж такое дело. Как тебе " Motanka"? Слышал? Нет? Мне потяжно. Такой фолк с жирнючими элементами прога. Супер!
 показати весь коментар
 
 
Ще й як чув )))
MOTANKA - Verba (Official Video) | Napalm Records
...
І оцих харків'ян сьогодні буквально пару годин тому слухав - одні з давніх улюбленців:
Khors - My Cossack Way (Pro-live Video)

 показати весь коментар
 
 
А красивое мероприятие было.
Кацапы в последнее время все чаще вспоминают что ;Киев-мать городов русских; и перед Днем независимости многие возмущались что по улицам как они, твари, считают русского города будут ездить ;укропские; танки;. К счастью, наш Президент- умный и дальновидный политик, который не стал обострять и без того испорченные барыгой и мародером отношения и провел красивое мероприятие, с детками-ангелочками в белых одеждах и с великолепным рэпом-гимном от Алина Паш, в красивой шляпке и белой же блузке!
 показати весь коментар
 
 
Этот абажур мог понравится только извращенцу, как и полуголая Кароль, поющая гимн.
 показати весь коментар
 
 
Воистину! Мьі увидели прекрасное мероприятие, демонстрирующее народное единение и порьів любви всех поколений к великому президенту, где классика оркестра и дразнящий воображение эрос роялей слились с молодежньім стильньім хип-хопом не менее сексуальной, чем черно-белая оргия рояльньіх клавиш, изящной красавицьі Алиньі Паш! Слава Зеленскому! Зеленский сияет как солнце! Но солнце светит лишь днем, а Зеленский сияет ночью и днем!
 показати весь коментар
 
 
вот там би обиск сдєлать да виямку Официальные мероприятия на День Независимости обошлись правительству в 259,6 тысяч гривен, платил ли кто-то Бадоеву - неизвестно - Цензор.НЕТ 2684 ну ето толька чєрєз 5 лєт
 показати весь коментар
 
 
а отой соске с тарелкой на башке сколько заплатили?
дайте всю калькуляцию
 показати весь коментар
 
 
Я не понял
это фото тебе нравится или нет
как по мне
девочка стоит как пограничный столб с надписью КИЕВ
посреди Москвы
креативненько
Это же не футболка в Украине с надписью РАША у пороховского выкормыша
 показати весь коментар
 
лять,да зачем вот это было сейчас,зешобла?вы чего реально думаете,что вокруг олигофрены ?
 показати весь коментар
 
 
бггг)люблю когда откровенные дебилы делают вид ,что они не зебилы...отвянь,раб свинособаки,рожденный папой через сраку
 показати весь коментар
 
Так,8% олігофренів,одна у тебе у люстерку живе))
 показати весь коментар
 
Кто то из атошников писал, что ему пришло 150 грв, вместо прошлогодней тысячи премии к Дню независимости
 показати весь коментар
 
 
Представляю,во сколько бы обошёлся парад,если тот позор,что мы видели,обошёлся в 260 тыс
 показати весь коментар
 
 
если минуснуть звёздных организаторов с компанией а также хедлайнера - зеленского с маскарадом то получится раза в 3 дешевле.
 показати весь коментар
 
Эти деньги ушли на оплату выступлений пианистов. т.е. пианиста... Он там был один.
 показати весь коментар
 
 
стоп, так зеля хотел сэкономить 300тыс и раздать солдатам.... тепре ьпонятно, почему солдатам перепало по 200грн. Это при том, шо прошлый раз был и полноценный парад и нормальные разовые доплаты! ЦИРК!
 показати весь коментар
 
 
- Мойша, ви таки слышали шо отот Бадоев не взял деньгами за тот позор-парад?
- Таки я слышал, Изя, шо вин взял натурой.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору