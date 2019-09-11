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Все про:затримання (3013) Київ (6478) СБУ (4705) ІДІЛ (229)

 СБУ затримала в Києві члена ІДІЛ, який розшукувався Інтерполом за особливо тяжкий злочин

У Києві затримано громадянина однієї з країн Центральної Азії, який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення особливо тяжкого злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець незаконно прибув на територію України, щоб уникнути кримінальної відповідальності за причетність до діяльності міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Співробітники Служби безпеки України затримали зловмисника на одній із вулиць столиці.

Зараз до затриманого судом застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до надходження запиту про його видачу. Прокуратура розпочала процедуру екстрадиційної перевірки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147817
 
   
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Символічно. 11 вересня - День пам'яті жертв ісламістського тероризму...
Нагодуйте цього вилупка свинним салом по саме не можу.

СБУ затримала в Києві члена ІДІЛ, який розшукувався Інтерполом за особливо тяжкий злочин - Цензор.НЕТ 1765
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Оформить выпуск под залог и по тихому отправить обратно в засрашку,пусть там мочит путинцев.
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Если человек внесён в базу интерпола с подачи РФ, то не факт что он является членом ИГИЛ, может он просто враг кремлёвского режима.
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а чого не пишуть яка країна подала в розшук?
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А на задержание кацапья тупа времени нету.
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