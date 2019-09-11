 У складі місії СММ ОБСЄ - 35 росіян і жодного українця, - InformNapalm

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт InformNapalm.
"Звертаємо увагу, що у звітах місії ОБСЄ стає дедалі менше інформації про порушення на окупованих територіях та з’являється більше інформації про території, підконтрольні Україні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, є кілька причин, які пояснюють зміну риторики наглядової місії. Так, за даними звіту від 26 серпня 2019 року, до складу спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні входить 35 громадян Російської Федерації і жодного спостерігача - громадянина України.
"Тому російські спостерігачі можуть працювати в інтересах країни-агресора", - вважають в InformNapalm.
Зазначається, що спостерігачі місії неодноразово були помічені в співпраці зі збройними формуваннями російської гібридної армії. Так напочатку серпня журналістами ТСН було з’ясовано, що член місії ОБСЄ, громадянин Росії Микола Алексєєв на своїй сторінці в Facebook відверто демонстрував свою ненависть до українців і у своїх повідомленнях від 2017 і 2018 років бажав смерті українцям і прославляв терористів "ЛНР і ДНР". Пізніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що "вжила заходів" щодо Алексеєва. Зараз він залишив територію України.
Крім того, 31 серпня зафіксовано на відео як представники териростичної організації "ЛНР" коментували та знімали монітор керуючого дроном місії ОБСЄ, який пролітав над українськими позиціями в районі Станиці Луганської. Водночас БПЛА СММ, пролітаючи над окупованою територією, регулярно обстрілюються збройними формуваннями терористів, а також зазнають технічних перешкод від станцій РЕБ ЗС РФ на Донбасі.
InformNapalm звертає увагу, що доступ Місії залишався обмеженим, зокрема на блокпостах у непідконтрольних урядові Безіменному, Заїченку, Новій Мар’ївці, Верхньошироківському, Веселогорівки, Вознесенівки, Приморського, а також у місці розміщення відведеного важкого озброєння.
Если ты не читал, то тут про 35 ********* говорится, а не про минские.
Кстати, а что ты имеешь против минских? Ты и вообще читал? Они не выгодны *****. Но ты не переживай, то что не выгодно было ***** при Порошенко. Ваш зебаран исправит.
"Представители России, которые входят в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ), занимаются шпионажем" - Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
18 липня 2018
Хуг пообещал провести внутреннее расследование.
"Мы не можем с точностью сказать, что произошло, - говорит представитель ОБСЕ. - Нам нужно больше информации, чтобы расследовать этот инцидент. Мы очень обеспокоены и ..... бла бла бла".
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда намерена рассмотреть возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях ...
кто такая Оксана Коляда?
А помните была такая Оксана Гаврилюк, бывшая пресслужба МВД Захарченко в 13-14 годах, которая озвучивала позицию МВД с позиции "Беркута"? Которую потом Полторак перетянул в МО, дал полковничье звание и сделал "Начальником управління комунікації та преси МО". Она еще наградила грамотой МО Настю Станко, которая имела аккредитацию в Л/ДНР, называла войну внутренним конфликтов, а боевиков РФ "повстанцами"?
После скандала с этой грамотой Гаврилюк исчезла с радаров, ушла в отпуск, потом открыла быстро припадочно благотворительный фонд в Житомире и уже, как дофига крутой помогатель армии и ветеранам, всплыла замом у Фриз в министерстве ветеранов.
А вот, сейчас, благодаря чисто ментовской мутке со сменой фамилии с Гаврилюк на Коляду, легким движение руки, Оксана Гаврилюк - Коляда становится министром объединенного министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. Без обсуждений, без общественного резонанса. Как «новое лицо». Точнее новая фамилия. Стиль развода лохов никому ничего не напоминает?
Иначе почему молчит МИД, Мин.обороны и другие структуры?
Заявление прес.центра ОС не раз уже были пойманы тем же InformNapalm в приуменьшении (иногда в половину) обстрелов со стороны ОРДЛО....
Капитуляция в действии...
Тупорылый идиот...
ГНАТЬ В ШЕЮ!!!
"Председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ Артур Герасимов переизбран на должность заместителя председателя Комитета Парламентской ассамблеи по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде", - говорится в сообщении.
Так?