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Все про:ОБСЄ (2241) операція Об'єднаних сил (1558)

 У складі місії СММ ОБСЄ - 35 росіян і жодного українця, - InformNapalm

Волонтери спільноти InformNapalm стверджують, що у звітах СММ ОБСЄ все менше інформації про порушення на окупованих територіях і дедалі більше - на територіях, підконтрольних Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт InformNapalm.

"Звертаємо увагу, що у звітах місії ОБСЄ стає дедалі менше інформації про порушення на окупованих територіях та з’являється більше інформації про території, підконтрольні Україні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, є кілька причин, які пояснюють зміну риторики наглядової місії. Так, за даними звіту від 26 серпня 2019 року, до складу спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні входить 35 громадян Російської Федерації і жодного спостерігача - громадянина України.

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"Тому російські спостерігачі можуть працювати в інтересах країни-агресора", - вважають в InformNapalm.

Зазначається, що спостерігачі місії неодноразово були помічені в співпраці зі збройними формуваннями російської гібридної армії. Так напочатку серпня журналістами ТСН було з’ясовано, що член місії ОБСЄ, громадянин Росії Микола Алексєєв на своїй сторінці в Facebook відверто демонстрував свою ненависть до українців і у своїх повідомленнях від 2017 і 2018 років бажав смерті українцям і прославляв терористів "ЛНР і ДНР". Пізніше Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що "вжила заходів" щодо Алексеєва. Зараз він залишив територію України.

Крім того, 31 серпня зафіксовано на відео як представники териростичної організації "ЛНР" коментували та знімали монітор керуючого дроном місії ОБСЄ, який пролітав над українськими позиціями в районі Станиці Луганської. Водночас БПЛА СММ, пролітаючи над окупованою територією, регулярно обстрілюються збройними формуваннями терористів, а також зазнають технічних перешкод від станцій РЕБ ЗС РФ на Донбасі.

InformNapalm звертає увагу, що доступ Місії залишався обмеженим, зокрема на блокпостах у непідконтрольних урядові Безіменному, Заїченку, Новій Мар’ївці, Верхньошироківському, Веселогорівки, Вознесенівки, Приморського, а також у місці розміщення відведеного важкого озброєння.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147811
 
   
 Топ коментарі
 
не удивлюсь что у 35 даже звание есть
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Уряяя кричат зебилы, мы сделали это.
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Какая огромная дипломатическая победа великого дипломата - недонаполеона Зели.

В составе миссии СММ ОБСЕ - 35 россиян и ни одного украинца, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6987
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не удивлюсь если среди 35 - будет Гиркин стрелков....
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Какая огромная дипломатическая победа великого дипломата - недонаполеона Зели.

В составе миссии СММ ОБСЕ - 35 россиян и ни одного украинца, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 6987
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А потім тут, підарашки стібуться: «А гдє доказатєльства что там русскіє войска ?»
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фмесе! - ... и что то там про свинарчукофф
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зелебеня тут ни при чем, он теперь вообще непричем, только улыбается и гривой машет.
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в начале августа журналистами ТСН было выяснено, что член миссии ОБСЕ, гражданин России Николай Алексеев на своей странице в Facebook откровенно демонстрировал свою ненависть к Украине и в своих сообщениях с 2017 и 2018 желал смерти украинцам и прославлял террористов "ЛНР и ДНР ".Источник: https://censor.net.ua/n3147811
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Ага ,а не петя с путіним мінск намалювали,якому нема альтернативи і там це прописано і узгоджено теж при баризі
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Ну вот где вы такие берётесь, где??? Где мля в этой теме про минские соглашения? Ну гдеее? У вас зебаранов привычка есть, в одной теме, писать про другую.
Если ты не читал, то тут про 35 ********* говорится, а не про минские.
Кстати, а что ты имеешь против минских? Ты и вообще читал? Они не выгодны *****. Но ты не переживай, то что не выгодно было ***** при Порошенко. Ваш зебаран исправит.
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Та ти ж кричиш петріла,шо ви це зробили.а хто зробив це СММ ОБСЕ і узгоджував у мінську ,та погодився,щоб там не було жодного українця,Зеленський мабуть плять.а .***** надиктував пороху мінські угоди і вони йому не вигідні ,ти не баран,ти віслюк
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Так, по данным отчета в состав наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине входит 35 граждан Российской Федерации и ни одного наблюдателя - гражданина УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3147811
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Тобто людина питала про мінські угоди, а ти посилання даєш на ОБСЄ. Тобто ти зебіл на усю голову.
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Ему просто нечего ответить, вот и пытается как-то выкрутится.
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Чи ви тупі такі від шоколаду плять,чи з народження.Звідкіля взагалі ОБСЕ взялося на донбасі,просто так чи що плять,чи розжовувати петядебілам.Спочатку мінські угоди були підписані хрен його зна ким.але з ініціативи путіна-порошенко. Контактна группа в мінську яка створила та узгодила між сторонами СММ ОБСЕ,ще раз повторюсь,узгодила,щоб не було жодного українця,короче вам петякантропам доказувати нема сенсу,соя знищила мозок,або його і не було
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Интересно, за какую сумму Беня продал Украину русским.
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А чего сразу Беня? А где в этой цепочке простый нарид?
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Какая вам в Австралии разница на Украину ?
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Хохол я от рождения. Козацького роду я.
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Вибачте, так ви «хохол», чи українець?
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Про ОБСЄ це давно було відомим. Чому узеленські не протестують?
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А им не до этого. Там надо срочно пропихнуть 350 "законопроектов".
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Якщо давно відомо,чого порохолизи не протестували,бо нема альтернативи,як казав петро
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18 липня 2018 16:37
"Представители России, которые входят в состав Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ), занимаются шпионажем" - Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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попутал чего? квартал иди смотреть в телевизор ...
У складі місії СММ ОБСЄ - 35 росіян і жодного українця, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2761
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я понимаю, что вы все полные дебилы, но не до такой же степени ... или до такой?

18 липня 2018

Хуг пообещал провести внутреннее расследование.
"Мы не можем с точностью сказать, что произошло, - говорит представитель ОБСЕ. - Нам нужно больше информации, чтобы расследовать этот инцидент. Мы очень обеспокоены и ..... бла бла бла".
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Та обєспокоєность мене не цікавить,яка подальша реакція було главкома,рнбо.
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мне глубоко пофуй, шо тебя там цікавить
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Тобто ти програв, Гарсія. Думаю, що ти ще та Гарсія.
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Учкудук,чим я програв, і чому ти не відповів на моє питання,тому що програв
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Не бачу питання. Програв ти тому. що ти збрехав про протестів "порохолізів". Тобто ти брехун.
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А шо хіба були протести порохоботів повязані з донбасом,може я що пропустив.А брехуни це ви і чекає вас за це ще попереду веселе життя і тебе теж.На шпагат сісти уже не вийде,як при петрові сидів,будеш никатись довго від людей
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бо тому, шо шоумены им пенсии будут платить, тем который с той стороны на блок постах трудились на износ и которым хунта не платила.
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а ты таки кретин У складі місії СММ ОБСЄ - 35 росіян і жодного українця, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 4993

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда намерена рассмотреть возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях ...

кто такая Оксана Коляда?

А помните была такая Оксана Гаврилюк, бывшая пресслужба МВД Захарченко в 13-14 годах, которая озвучивала позицию МВД с позиции "Беркута"? Которую потом Полторак перетянул в МО, дал полковничье звание и сделал "Начальником управління комунікації та преси МО". Она еще наградила грамотой МО Настю Станко, которая имела аккредитацию в Л/ДНР, называла войну внутренним конфликтов, а боевиков РФ "повстанцами"?
После скандала с этой грамотой Гаврилюк исчезла с радаров, ушла в отпуск, потом открыла быстро припадочно благотворительный фонд в Житомире и уже, как дофига крутой помогатель армии и ветеранам, всплыла замом у Фриз в министерстве ветеранов.
А вот, сейчас, благодаря чисто ментовской мутке со сменой фамилии с Гаврилюк на Коляду, легким движение руки, Оксана Гаврилюк - Коляда становится министром объединенного министерства по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. Без обсуждений, без общественного резонанса. Как «новое лицо». Точнее новая фамилия. Стиль развода лохов никому ничего не напоминает?
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ну так это очень выгодно Зе-капитулянту.....
Иначе почему молчит МИД, Мин.обороны и другие структуры?
Заявление прес.центра ОС не раз уже были пойманы тем же InformNapalm в приуменьшении (иногда в половину) обстрелов со стороны ОРДЛО....
Капитуляция в действии...
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Лео,віслюк ти труханівський.Про це треба було ще пять років назад говорити та протестувати,а тепер ти мекаєш про якусь капітуляцію
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Garsia UA - гарсия.., щенок... - пшел вон...

Тупорылый идиот...
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Як ти не любиш правди іуда
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информнапалм - це бимба с направленным запахом В составе миссии СММ ОБСЕ - 35 россиян и ни одного украинца, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 2284
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А шо делает в миссии член от Украины? Сидит в центре Вены в императорском дворце Хофбург и кофе по венски пьёт?
ГНАТЬ В ШЕЮ!!!
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ну зато из украинской делегации в ПАСЕ вазелин исключил "соратников порошенко". русня в восторге

В составе миссии СММ ОБСЕ - 35 россиян и ни одного украинца, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 3014
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Дипломат і делегат ПАСЕ це зовсім інші речі,ти не знав?
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я то в курсе. главное чтобы ты был в курсе.
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Ну а навіщо брехню пишеш,якщо в курсі,позбавити ранга дипломата,якого петро присвоїв незрозуміло з яких мотивів і виключати з делегації,це абсолютно різні речі,а ти збрехав начитавшись кацаресурсів
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я тебе скажу два слова "дипломатический паспорт". так дошло или надо в картинках?
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не страмися,дипломатичний паспорт є у кожного народного депутата,а ось ранг дипломата у працівників МЗС
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Я думаю що українцям хвилюватись немає чого за ОБСЕ - там все під контролем
"Председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ Артур Герасимов переизбран на должность заместителя председателя Комитета Парламентской ассамблеи по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде", - говорится в сообщении.

Так?
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Шо опять порошенко виноват ? Где реакция на это зеленского ?
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Это юридические нюансы: Украина признана стороной конфликта, поэтому ее граждан в миссии нет, а РФ стороной конфликта не признана. Россияне в этой миссии были всегда, это не новость.
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Аа но так , у вазеліна громодянський конфлікт (((
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Я понимаю, что в Чебурстане Уйло закрутил гайки с доступом к реальной информации, но что бы настолько! И ООН признало Уйлостан агрессором и ПАСЭ!
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