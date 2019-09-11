 НАБУ затримало керівника Служби автодоріг у Миколаївській області під час одержання $ 90 тис. хабара. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали "на гарячому" керівника Служби автомобільних доріг у Миколаївський області під час одержання 90 тис. дол. США, які виявились другим траншем отриманої ним неправомірної вигоди, загальний розмір якої становить понад 2,5 млн грн. Попередньо дії чиновника кваліфіковано за ч.4 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
Затриманий - Андрій Максименко, повідомляє 7 канал.
Сейчас не идет вообще.
Если дают взятку значит есть бабло и на дороги. А может быть взятка за наше знаменитое николаевское бездорожье.
Може их там лучше бы было расстреливать нах на месте преступления? Не, ну если уже поймали с поличным...
Бо всё последующие расследования, суды и отпуск их на свободу - выходит державе слишком дорого.