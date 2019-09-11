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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:НАБУ (2097) хабар (2741) затримання (3013) Миколаївська область (405) Укравтодор (169)

 НАБУ затримало керівника Служби автодоріг у Миколаївській області під час одержання $ 90 тис. хабара. ФОТОрепортаж

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали керівника служби автомобільних доріг у Миколаївській області під час одержання хабаря в розмірі $90 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали "на гарячому" керівника Служби автомобільних доріг у Миколаївський області під час одержання 90 тис. дол. США, які виявились другим траншем отриманої ним неправомірної вигоди, загальний розмір якої становить понад 2,5 млн грн. Попередньо дії чиновника кваліфіковано за ч.4 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укравтодор відремонтував половину запланованих на цей рік доріг, - Мінінфраструктури

Затриманий - Андрій Максименко, повідомляє 7 канал.

НАБУ затримало керівника Служби автодоріг у Миколаївській області під час одержання $ 90 тис. хабара 01
НАБУ затримало керівника Служби автодоріг у Миколаївській області під час одержання $ 90 тис. хабара 02
НАБУ затримало керівника Служби автодоріг у Миколаївській області під час одержання $ 90 тис. хабара 03
НАБУ затримало керівника Служби автодоріг у Миколаївській області під час одержання $ 90 тис. хабара 04
НАБУ затримало керівника Служби автодоріг у Миколаївській області під час одержання $ 90 тис. хабара 05
НАБУ затримало керівника Служби автодоріг у Миколаївській області під час одержання $ 90 тис. хабара 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147807
 
 
 Топ коментарі
 
Редеют ряды песиків... Ой редеют.
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становится понятнее почему в николаевской области такие "хорошие" дороги.
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А потом удивляемся, почему в Николаеве дорог нету, только одни направления. Таких тварей, с конфискацией всего что можно. И на очень длительные сроки. С вывозом на роботы по строительству дорог.
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Редеют ряды песиків... Ой редеют.
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Во время клоунсокго карнавала, чувак не разобрался кому закинуть. Кстати суммы на таможне за контрабас выросли.
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Ты прав. Во время клоунского карнавала контрабас шел стабильным потоком.

Сейчас не идет вообще.
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А ты откуда знаешь, что идет, что нет? Легальный поток стОит, таможенники на терминалах пьют горькую, так херово не было никогда-пару машин в день. А по полям порешали в августе, цена выросла. У пархатых запросы, понимают что ненадолго.
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наверное хотели дать хабаря за то, что хорошие дороги построил.
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Может он хотел дорогу подлатать за те деньги? НАБУ задержало начальника Николаевского облавтодора при получении $90 тыс. взятки - Цензор.НЕТ 2736
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становится понятнее почему в николаевской области такие "хорошие" дороги.
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А потом удивляемся, почему в Николаеве дорог нету, только одни направления. Таких тварей, с конфискацией всего что можно. И на очень длительные сроки. С вывозом на роботы по строительству дорог.
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та засыпать ему в горло щебенки и асфальтобетону, нехай почувствует себя строителем автобанов
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Николаевская область лидер по бездорожью!Будет не по пацански если этот гопник выйдет под залог!
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А может парень выполнял указ презедента об улучшению автодорог. После этого можно будет ехать и в Кропивницкий и в Днепр и в Одессу с Херсоном и даже в Киев. Или нет?
Если дают взятку значит есть бабло и на дороги. А может быть взятка за наше знаменитое николаевское бездорожье.
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Самый главный вопрос, чтобы поломать эту коррупционную пирамиду, кому возил наверх и кто крышевал его на местном уровне?
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Шеф, не так быстро, Тюбетейка записывает твои выводы, и сразу за работу.
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Блин, уже уши вянут от подобных новостей, а стяжателей меньше не становится!
Може их там лучше бы было расстреливать нах на месте преступления? Не, ну если уже поймали с поличным...
Бо всё последующие расследования, суды и отпуск их на свободу - выходит державе слишком дорого.
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вот и посмотрим как работает антикоркпционній суд
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начальник в мастях-татухах взятку зелеными заглотил а под футболкой на шнурке ладанка или крестик висит. ох и мразь
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Дієтологи постійно радять їсти часто, але потроху , люд не хоче слухати зовсім.
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у меня нет денег..то есть ваааабще нет..и я смотрю на это аж ноги подкашуются..и что отпустят за донат????????????????? НАБУ затримало начальника Миколаївського облавтодору під час одержання $90 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 1309 НАБУ затримало начальника Миколаївського облавтодору під час одержання $90 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 1097
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за шо можно деньги давать..за то шоб асфальт не клал??????????????????????????????????????????????????????????????????
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