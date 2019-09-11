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 Політика України
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 Газові переговори з РФ будуть складними, але Україна підготувалася, - Гончарук

Газові переговори з РФ будуть складними, але Україна до них підготувалася.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні провели нараду з керівниками НАК "Нафтогаз" і переконалися, що держава добре підготувалося до зими ... Звичайно, попереду складні переговори з Росією", - сказав Гончарук на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів у середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив 14 нових заступників міністрів і 2 нових членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147805
 
 
 Топ коментарі
 
краны и шлюзы для открытия воды на Крымском канале смазали и почистили?
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хозяин сидит вальяжно за столом, курит, подчинённые шуршат листиками, стыдливо смотрят в пол и отчитываются о "достижениях".
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Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина к ним подготовилась. Источник: https://censor.net.ua/n3147805
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До чого і як підготувався Гончарук, якщо у нього нема чого запропонувати? Якась це брехня зебільна Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6269
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tZE inform

@tZEinform

·2 ч

На газовые (!!!) переговоры Зеленский планирует отправить Ермака главой группы переговорщиков.
Вова, Ермак способен заказать хорошую осетрину в ресторане и посидеть в Испании с Джулиани за бокалом вина.Слово "газ" у него ассоциируется в лучшем случае со словом "плита". В остальном - полный ноль. Не дури. Пошли Витренко или Коболева. В крайнем случае Оржеля. Он хоть будет молчать с умным видом.

Хроника одного Президента ..



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Нет такой ситуации,из которой команда Зеленского не вышла бы с позором.
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шото стремно , твари зеленые - доверия к вам нет
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краны и шлюзы для открытия воды на Крымском канале смазали и почистили?
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Возможно,весной по всем каналам ТВ увидим торжественную церемонию открытия шлюзов Крымского канала лично Народным Богоизбранным Президентом Зеленским.Зебилы будут биться в припадке гордости за своего Великого Чучхе.
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От зебилы , раньше же мы газ на прямую у кацапов покупали , а платили как будто реверсом через другие страны , а теперь будет покупать напрямую и платить как напрямую Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 690
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весна покажет, кто где, как говорится. лично я уверен, что будет победа в духе контрактов ювт, детали которых с большой неохотой раскрывались полгода.
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Ахметов выделил 1 миллиард на Майдан против Зеленского

Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9274
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Кие нах сложные, все козыри в наших руках. Или наши условия, или нах. Но уверен что зебаран подпишет на условиях газху.ни. А зебераны весело будут кричать что это победа.
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именно поэтому зелебеня и ни коболева,ни витренко не отправил на переговоры.а отправляет туда какого то ермака...ну,шоб ***** боялось Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1250
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урок арихметики пупкина для зелебобов... Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4339

Рукопожатий Офшор™‏ @iddqd_ua 21 мин.21 минуту назад

Бидло, математика від порохоскота, тобто мене.
Дивіться: є ціна тонни вугілля по "схемі Ротердам+" - 1741₴ за тонну
є ціна тонни вугілля по схемі "Нафта Форс" Коломойського - 2500-2700₴ за тонну
Ваш жирний Ситнєк з ***** допоміг зарубати 1.
На скільки зменьшать комунальні?
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урок логіки для порохоботів
скільки тонн вугілля Коломойський замовив за цєю схемою?

ценренерго продає вироблену електроенергію з цього вугілля заводам коломойського
цією схемою зацікавились журналісти а скоро зацікавляться правоохоронні органи.
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звичайно є,дякуле
українській мафії 28 років тільки призначили нового генпрокурора і зняли недоторканість з депутатів а ви писали що це брехня і Зеленський ніколи цього не зробить.
Президент вже пішов у наступ на олігархів планується збільшити до 10 відсотків ренту на користування надрами якими володіють олігархи.
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так ,а чего каломойшу не привлекают?схема ухода от налогов налицо ведь...или его низзя даже при новом презе и новом прокуроре? и недоторканности у него вроде нет-бери не хочу
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А хіба тільки коломойського?А боголюбова,а пінчука?
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Хроника одного Президента - "На газовые (!!!) переговоры Зеленский планирует отправить Ермака главой группы переговорщиков. Вова, Ермак способен заказать хорошую осетрину в ресторане и посидеть в Испании с Джулиани за бокалом вина. Слово "газ" у него ассоциируется в лучшем случае со словом "плита". В остальном - полный ноль. Не дури. Пошли Витренко или Коболева. В крайнем случае Оржеля. Он хоть будет молчать с умным видом."
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Витренко и Коболев лоббируют американский сжиженый газ, они точно провалят переговоры. Я так понимаю цель переговоров продление транзита на выгодных Украине условиях.
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Для Кремля главное - вернуть Украину в газовую зависимость от них. Так, как было раньше.
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Зависимость не в том, что Украина покупает газ в РФ. Зависимость в том, что добыча газа в Украине падает несмотря на все обещания правительства избавиться от импорта газа. Сейчас газ Газпрома, за который пллатим словацкой компании. Закончится транзит, закончится словацкий газ. Придётся строить интерконнектор за несколько сот миллионов долларов. Тогда получим газ из Европы, конечно если он там будет.
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Наколенники для переговоров уже заказали?
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