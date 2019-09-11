 Газові переговори з РФ будуть складними, але Україна підготувалася, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні провели нараду з керівниками НАК "Нафтогаз" і переконалися, що держава добре підготувалося до зими ... Звичайно, попереду складні переговори з Росією", - сказав Гончарук на брифінгу після засідання Кабінету Міністрів у середу.

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