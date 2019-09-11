EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1724  8
Все про:Кабмін (3106) кадри (152) Нафтогаз (581) чиновник, урядовець (506)

 Кабмін призначив 14 нових заступників міністрів і 2 нових членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України"

На своєму засіданні 11 вересня 2019 року Кабінет Міністрів України призначив заступників в кілька міністерств.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

У Міністерство розвитку громад і територій призначені:

Живицький Дмитро Олексійович, перший заступник Міністра,

Негода В'ячеслав Андронович, заступник Міністра.

У Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначені:

Панаіотіді Світлана Миколаївна, заступник Міністра,

Романович Дмитро Олегович, заступник Міністра.

У Міністерство освіти і науки призначені:

Полюхович Юрій Юрійович, перший заступник Міністра,

Мандзій Любомира Степанівна, заступник Міністра,

Ярмистий Максим Миколайович, заступник Міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив 11 нових заступників міністрів

У Міністерство охорони здоров'я призначені:

Семиволос Андрій Володимирович, перший заступник Міністра,

Загрійчук Михайло Степанович, заступник Міністра,

Качурець Младена Ігорівна, заступник Міністра,

Сімоненко Олена Анатоліївна, заступник Міністра з питань європейської інтеграції.

У Міністерство соціальної політики призначені:

Музиченко Віталій Володимирович, заступник Міністра,

Ненюченко Наталія Вікторівна, заступник Міністра.

У Міністерство юстиції призначена:

Коломієць Валерія Рудольфівна, заступник Міністра.

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Дараган Людмили Віталіївни.

Уряд також звільнив 9 заступників міністрів:

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості

Максимець Тетяну Володимирівну з посади першого заступника Міністра,

Близнюка Михайла Дмитровича з посади заступника Міністра,

Підкоморну Юлію Анатоліївну з посади заступника Міністра,

Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника Міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд направить у Раду 6 законопроєктів про міжурядові угоди, - Верещук

У Міністерстві оборони

Шевчука Олега Миколайовича з посади заступника Міністра.

У Міністерстві освіти і науки

Хобзея Павла Кузьмовича з посади першого заступника Міністра,

Карандія Володимира Анатолійовича з посади заступника Міністра,

Рашкевича Юрія Михайловича з посади заступника Міністра.

УМіністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Негоду В'ячеслава Андроновича з посади першого заступника Міністра.

Уряд також схвалив призначення Онищенка Андрія Ігоровича головою Генічеської районної державної адміністрації (Херсонська область) та погодив призначення низки посадовців у регіонах:

Закарпатська обласна державна адміністрація

Гетманенка Олексія Олександровича заступником голови,

Травіної Ольги Валеріївни заступником голови.

Черкаська обласна державна адміністрація

Лебедцова Бориса Борисовича першим заступником голови,

Карпенка Віктора Івановича заступником голови.

Крім того, Кабінет Міністрів змінив представників держави у складі наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Так, уряд достроково припинив повноваження Демчишина Володимира Васильовича, Попика Сергія Дмитровича та Мар’євича Костянтина Михайловича в якості представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Натомість Уряд призначив до складу членів наглядової ради Ковалів Юлію та Бойко Наталію, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147804
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Дубилет - министр кабинета министров . Приват РУЛИТ
ХОТЯ мальчик умный
 показати весь коментар
 
 
Ты тоже станешь гениальным "мальчиком" для новой власти, когда той папа будет третьим по величине акционером Привата.
 показати весь коментар
 
 
У них все дети гениальные. Повезло Украине на евреев. Только в Израиле они не хотят жить и работать. Загадка 😁😁😁
 показати весь коментар
 
 
Тут дело не в национальности, а в моральных качествах пап и отпрысков.
 показати весь коментар
 
 
Еще один мега-конкурс состоялся. И еще один "гений" типа победил:

Кабмін призначив 14 нових заступників міністрів і 2 нових членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" - Цензор.НЕТ 9895
 показати весь коментар
 
 
кокое все зеленое! кокое все красивое!кокое солнце желтое, кокое море синее!
 показати весь коментар
 
 
А какая должность у Хорошковского, что ему отдельный кабинет в ОПУ выделили:

Кабмін призначив 14 нових заступників міністрів і 2 нових членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" - Цензор.НЕТ 1097
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору