 Кабмін призначив 14 нових заступників міністрів і 2 нових членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України"

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

У Міністерство розвитку громад і територій призначені:

Живицький Дмитро Олексійович, перший заступник Міністра,

Негода В'ячеслав Андронович, заступник Міністра.

У Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства призначені:

Панаіотіді Світлана Миколаївна, заступник Міністра,

Романович Дмитро Олегович, заступник Міністра.

У Міністерство освіти і науки призначені:

Полюхович Юрій Юрійович, перший заступник Міністра,

Мандзій Любомира Степанівна, заступник Міністра,

Ярмистий Максим Миколайович, заступник Міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін призначив 11 нових заступників міністрів

У Міністерство охорони здоров'я призначені:

Семиволос Андрій Володимирович, перший заступник Міністра,

Загрійчук Михайло Степанович, заступник Міністра,

Качурець Младена Ігорівна, заступник Міністра,

Сімоненко Олена Анатоліївна, заступник Міністра з питань європейської інтеграції.

У Міністерство соціальної політики призначені:

Музиченко Віталій Володимирович, заступник Міністра,

Ненюченко Наталія Вікторівна, заступник Міністра.

У Міністерство юстиції призначена:

Коломієць Валерія Рудольфівна, заступник Міністра.

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Уряд продовжив виконання обов'язків державного секретаря Дараган Людмили Віталіївни.

Уряд також звільнив 9 заступників міністрів:

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості

Максимець Тетяну Володимирівну з посади першого заступника Міністра,

Близнюка Михайла Дмитровича з посади заступника Міністра,

Підкоморну Юлію Анатоліївну з посади заступника Міністра,

Корзуна Анатолія Васильовича з посади заступника Міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд направить у Раду 6 законопроєктів про міжурядові угоди, - Верещук

У Міністерстві оборони

Шевчука Олега Миколайовича з посади заступника Міністра.

У Міністерстві освіти і науки

Хобзея Павла Кузьмовича з посади першого заступника Міністра,

Карандія Володимира Анатолійовича з посади заступника Міністра,

Рашкевича Юрія Михайловича з посади заступника Міністра.

УМіністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Негоду В'ячеслава Андроновича з посади першого заступника Міністра.

Уряд також схвалив призначення Онищенка Андрія Ігоровича головою Генічеської районної державної адміністрації (Херсонська область) та погодив призначення низки посадовців у регіонах:

Закарпатська обласна державна адміністрація

Гетманенка Олексія Олександровича заступником голови,

Травіної Ольги Валеріївни заступником голови.

Черкаська обласна державна адміністрація

Лебедцова Бориса Борисовича першим заступником голови,

Карпенка Віктора Івановича заступником голови.

Крім того, Кабінет Міністрів змінив представників держави у складі наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Так, уряд достроково припинив повноваження Демчишина Володимира Васильовича, Попика Сергія Дмитровича та Мар’євича Костянтина Михайловича в якості представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Натомість Уряд призначив до складу членів наглядової ради Ковалів Юлію та Бойко Наталію, з якими будуть укладені відповідні цивільно-правові договори.