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Все про:Росія (19806) шпигунство, шпіонаж (340) Естонія (259)

 Росіянина засудили в Естонії до 5 років в'язниці за шпигунство

Громадянин РФ пішов на угоду зі слідством, і тому отримав такий невеликий термін. Деталі справи не розкривають.

Вирок Хар’юський повітовий суд ухвалив ще 29 серпня, але відомо про нього стало тільки зараз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Відомо, що росіянин пішов на угоду зі слідством. Також суд конфіскував у нього на користь держави 1300 євро, "отримані злочинним шляхом".

Естонська поліція безпеки повідомляла про затримання громадянина РФ у травні, вказавши тільки ініціали - "А.А." Росіянину інкримінують дії ненасильницького характеру проти Естонії. Деталі обвинувачення також поки не розкриваються, оскільки розслідування ще триває, уточнив прессекретар поліції безпеки.

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Це не перший випадок ухвалення громадянину РФ вироку за шпигунство в Естонії. Так, у травні 2017 року естонський суд засудив до 5 років позбавлення волі росіянина Артема Зінченка. За даними слідства, він проживав в Естонії та співпрацював із ГРУ.

У лютому 2018 року Артема Зінченка обміняли на засудженого за шпигунство в Росії естонського громадянина Райво Сусі. У грудні 2017 року Мосміськсуд засудив Сусі до 12 років суворого режиму.

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За останні кілька років в Естонії за підозрою в шпигунстві на користь російських спецслужб було затримано щонайменше 15 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147803
 
   
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Сложно представить, что там можно разведывать в Эстонии.
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эх,такой классный повод у Эстонии "договориться где-то посредине" с ху@лом... неужто не воспользуются? Росіянина засудили в Естонії до 5 років в'язниці за шпигунство - Цензор.НЕТ 9405
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Мало!!! Кацапских шпионов нужно судить по советским законам и запискам для судьи от спецслужб...
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Ну все! Чекайте на захват "естонських шпійонів на расєє". Для обміну.
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Надеюсь условно? Под личное обязательство? Росіянина засудили в Естонії до 5 років в'язниці за шпигунство - Цензор.НЕТ 9429
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