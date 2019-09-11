 ЦВК була політично мотивованою у своїх рішеннях. Це був якийсь вплив ззовні, - нардеп від СН Качура

Про це Качура розповів у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Володимир Олександрович звернувся до нас із мотивованим зверненням. Оскільки я адвокат партії, я багато бачив кричущих випадків порушення законодавства з боку Центральної виборчої комісії", - заявив нардеп.

За його словами, ЦВК не виконує рішення суду.

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"Щодо 198 округу мажоритарного зараз є рішення суду, Центральна виборча комісія не виконує... Вони взяли і зареєстрували якогось кандидата, який просто був народним депутатом, видали йому тимчасове посвідчення, він прийшов, але жодних правових підстав не було. Такі ж постанови, які були скасовані, їх кілька десятків", - зазначив Качура.

Нардеп вважає, що діяльність ЦВК була "злочинною", оскільки, на його думку, члени комісії перевищували свої повноваження.

"Ми бачимо, що Центральна виборча комісія була справді політично мотивованою у своїх рішеннях. Це був якийсь вплив ззовні, на мою думку", - заявив Качура.

На запитання про те, чи буде "Слуга народу" оскаржувати результати виборів, незважаючи на нібито порушення ЦВК, Качура зазначив: "Ми не можемо вже оскаржувати, тому що минули терміни оскарження, по-перше. І ми виграли вибори і отримали такий рівень довіри суспільства всупереч, а не завдяки Центральній виборчій комісії, завдяки людям, які за нас проголосували".

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За словами нардепа, сьогодні відбудеться засідання комітету, куди запросили членів ЦВК.

"Вони зможуть озвучити свої позиції з цих питань, ми їм озвучимо подання президента України", - зазначив Качура.

За його словами, потім відбудеться представлення кандидатів до ЦВК.

"Питання про припинення повноважень можемо навіть, думаю, завтра розглянути", - додав нардеп.