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Все про:ВР (5644) розпуск (68) ЦВК (797) Качура (1)

 ЦВК була політично мотивованою у своїх рішеннях. Це був якийсь вплив ззовні, - нардеп від СН Качура

Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура вважає, що діяльність ЦВК була політично мотивованою ззовні і вже завтра Рада може розглянути питання припинення повноважень комітету.

Про це Качура розповів у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Володимир Олександрович звернувся до нас із мотивованим зверненням. Оскільки я адвокат партії, я багато бачив кричущих випадків порушення законодавства з боку Центральної виборчої комісії", - заявив нардеп.

За його словами, ЦВК не виконує рішення суду.

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"Щодо 198 округу мажоритарного зараз є рішення суду, Центральна виборча комісія не виконує... Вони взяли і зареєстрували якогось кандидата, який просто був народним депутатом, видали йому тимчасове посвідчення, він прийшов, але жодних правових підстав не було. Такі ж постанови, які були скасовані, їх кілька десятків", - зазначив Качура.

Нардеп вважає, що діяльність ЦВК була "злочинною", оскільки, на його думку, члени комісії перевищували свої повноваження.

"Ми бачимо, що Центральна виборча комісія була справді політично мотивованою у своїх рішеннях. Це був якийсь вплив ззовні, на мою думку", - заявив Качура.

На запитання про те, чи буде "Слуга народу" оскаржувати результати виборів, незважаючи на нібито порушення ЦВК, Качура зазначив: "Ми не можемо вже оскаржувати, тому що минули терміни оскарження, по-перше. І ми виграли вибори і отримали такий рівень довіри суспільства всупереч, а не завдяки Центральній виборчій комісії, завдяки людям, які за нас проголосували".

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За словами нардепа, сьогодні відбудеться засідання комітету, куди запросили членів ЦВК.

"Вони зможуть озвучити свої позиції з цих питань, ми їм озвучимо подання президента України", - зазначив Качура.

За його словами, потім відбудеться представлення кандидатів до ЦВК.

"Питання про припинення повноважень можемо навіть, думаю, завтра розглянути", - додав нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147801
 
   
 Топ коментарі
 
неплохую кипу каломойша себе прикупил...и за недорого ЦИК был политически мотивированным в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 793.развел лохов...

ЦИК был политически мотивированным в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 2587
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Будем надеятся что новая ЦИК будет принимать решения исключетельно в пользу правящей партии и нашего дорогого, горячо любимого народом Вождя!
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Ну сейчас-то всё будет, как надо, правильно?
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Да ладно, зачем эти оправдания, надеюсь новая ЦИК не будет мотивированной извне?
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Будем надеятся что новая ЦИК будет принимать решения исключетельно в пользу правящей партии и нашего дорогого, горячо любимого народом Вождя!
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Вождя Народов! Еврейского, руцкаго, ну и других, наверно...
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Новая ЦИК полностью по квоте СН и политическая мотивация будет не извне а изнутри.
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Комітет виборців став на захист ЦВК.

Об'єктивних причин для розпуску членів Центральної виборчої комісії немає.
Так ініціативу президента Володимира Зеленського прокоментували у ГО "Комітет виборців України".

КВУ зазначив, що рішення про розпуск має базуватися на об'єктивних фактах, але таких фактів не надали.

"Під час спостереження за виборами президента та народних депутатів України спостерігачі КВУ справді відзначали низку проблем, пов'язаних із роботою ЦВК, однак такі проблеми, швидше за все, мали технічний характер і не були наслідком незаконних чи упереджених дій членів Центрвиборчкому.

Такі судові рішення справді мали місце, однак не варто ігнорувати той факт, що під час виборчої кампанії неодноразово мали місце ситуації, коли рішення різних судових інстанцій не лише скасовували постанови ЦВК, але й прямо суперечили одне одному, що було викликано, у тому числі, недосконалістю виборчого законодавства", - кажуть у ЦВУ.
Інші порушення, вказані в поданні президента, не є самодостатніми і не свідчать про дострокове припинення роботи ЦВК, додає КВУ.
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В любом случае нельзя давать всё в одни руки, как это сделано в Беларуси...
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У нас уже все в одних руках, и я уверен что наш Народный Президент Владимир Александрович Зеленский сделает для Украины не меньше чем сделал для Беларуси Лукашенко!
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Однозначно, в Украине через четверть века будет, как в Беларуси, если мозгов у Зелемойского окажется хотя бы 50% от того, что есть у Лукашенко...
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Владимир Александрович Гений, и я уверен что мы догоним Беларусь уже через год!
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Главное быть последовательными, вот посадят Парубия за сенсорную кнопку, и все, мы на правильном пути...
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У Гондураса ввп больше, чем в Украине. Недавно кто-то сравнивал.
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в хорошие руки все можно, ведь мы все в одних руках, руках бога не так ли глубоковерующие наши? ЦВК була політично мотивованою у своїх рішеннях. Це був якийсь вплив ззовні, - нардеп від СН Качура - Цензор.НЕТ 2513
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Ну а сейчас вы его избавите конечно же от всяко влияния...
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Конечно, не всё там чисто. ЦИК не имел права регистрировать Зеленского вообще: он не владеет державной мовой. Нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины".
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Поэтому и распустят ЦИК. Так ты должен радоваться!
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ватный пердак подорван - ЗАЧЁТ!!)) зе реально дыра поддерживает - это ютуб канал дырявых.ЦИК был политически мотивированным в своих решениях. Это было какое-то влияние извне, - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 1201
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"прочь влияние извне,
предавайтесь новизне...
бег на месте общепримиряющий"

все таки высоцкий гениален был...все угадал.и про влияние извне,и про новые лица,и про примиренчество посредине,и про топтание на месте страны...
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И я с ним полностью согласен.
Этот ЦИК подмахивал ещё януковичу. Шо не знали?
Шо ж пэдро "справедливый", "герой" всех войн и великий "святой"(его домашнего прихода) не разогнал это паучье кубло за пять лет? Руки/мысли воровством были заняты, а потому и не доходили до таких державных "пустяков"?
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Дурик, это новый ЦИК. Читаешь старую ольгинскую методичку?
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Я плачу.
Вот именно щас будет немотивированным .ЗЕЛЕНЫЙ ЦИК . Плюс краснаягвоздика 😁😁😁
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И именно этот цирк то есть ЦИК, уговорит Зе сидеть в президентах второй срок
До выборов осталось 4 года, 8 месяцев и несколько дней
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да ребята не тем вы занялись -в первую очередь надо сизо и тюрмы в порядок приводить - с такимы закидонами вы туда переселитись очень быстро
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Как это был мотивирован ? Разве любовница Грановского что-то делала на пользу Пороха и его людей? Как всегда зебилы врут
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Это было какое-то влияние извне... Фантастика!


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Однозначно - слева - зебил, а справа - Портнов, т.к. у правового глаза такие честные пречестные..
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ну, шо за изверги, последнюю петину богадельню разогпнали, и кому теперь петя нужен будет, такой сирый и убогий?
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Качура, начинай паковать речи.
На всякий случай.
Во избежание встречи тебя, адвоката партии, и адвокатов народа, Майдана.
На всякий случай пакуй.
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і як же ж вони акі "замотивовані" прохляпали минулі вибори? Як же ж не намалювали перемогу Пороху ? ))))
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Не прерывайте Качуру на середине его потока великодухоности и сракальности для зебов...
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