 ЦВК була політично мотивованою у своїх рішеннях. Це був якийсь вплив ззовні, - нардеп від СН Качура

Про це Качура розповів у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Володимир Олександрович звернувся до нас із мотивованим зверненням. Оскільки я адвокат партії, я багато бачив кричущих випадків порушення законодавства з боку Центральної виборчої комісії", - заявив нардеп.
За його словами, ЦВК не виконує рішення суду.
"Щодо 198 округу мажоритарного зараз є рішення суду, Центральна виборча комісія не виконує... Вони взяли і зареєстрували якогось кандидата, який просто був народним депутатом, видали йому тимчасове посвідчення, він прийшов, але жодних правових підстав не було. Такі ж постанови, які були скасовані, їх кілька десятків", - зазначив Качура.
Нардеп вважає, що діяльність ЦВК була "злочинною", оскільки, на його думку, члени комісії перевищували свої повноваження.
"Ми бачимо, що Центральна виборча комісія була справді політично мотивованою у своїх рішеннях. Це був якийсь вплив ззовні, на мою думку", - заявив Качура.
На запитання про те, чи буде "Слуга народу" оскаржувати результати виборів, незважаючи на нібито порушення ЦВК, Качура зазначив: "Ми не можемо вже оскаржувати, тому що минули терміни оскарження, по-перше. І ми виграли вибори і отримали такий рівень довіри суспільства всупереч, а не завдяки Центральній виборчій комісії, завдяки людям, які за нас проголосували".
За словами нардепа, сьогодні відбудеться засідання комітету, куди запросили членів ЦВК.
"Вони зможуть озвучити свої позиції з цих питань, ми їм озвучимо подання президента України", - зазначив Качура.
За його словами, потім відбудеться представлення кандидатів до ЦВК.
"Питання про припинення повноважень можемо навіть, думаю, завтра розглянути", - додав нардеп.
Об'єктивних причин для розпуску членів Центральної виборчої комісії немає.
Так ініціативу президента Володимира Зеленського прокоментували у ГО "Комітет виборців України".
КВУ зазначив, що рішення про розпуск має базуватися на об'єктивних фактах, але таких фактів не надали.
"Під час спостереження за виборами президента та народних депутатів України спостерігачі КВУ справді відзначали низку проблем, пов'язаних із роботою ЦВК, однак такі проблеми, швидше за все, мали технічний характер і не були наслідком незаконних чи упереджених дій членів Центрвиборчкому.
Такі судові рішення справді мали місце, однак не варто ігнорувати той факт, що під час виборчої кампанії неодноразово мали місце ситуації, коли рішення різних судових інстанцій не лише скасовували постанови ЦВК, але й прямо суперечили одне одному, що було викликано, у тому числі, недосконалістю виборчого законодавства", - кажуть у ЦВУ.
Інші порушення, вказані в поданні президента, не є самодостатніми і не свідчать про дострокове припинення роботи ЦВК, додає КВУ.
предавайтесь новизне...
бег на месте общепримиряющий"
все таки высоцкий гениален был...все угадал.и про влияние извне,и про новые лица,и про примиренчество посредине,и про топтание на месте страны...
Этот ЦИК подмахивал ещё януковичу. Шо не знали?
Шо ж пэдро "справедливый", "герой" всех войн и великий "святой"(его домашнего прихода) не разогнал это паучье кубло за пять лет? Руки/мысли воровством были заняты, а потому и не доходили до таких державных "пустяков"?
Вот именно щас будет немотивированным .ЗЕЛЕНЫЙ ЦИК . Плюс краснаягвоздика 😁😁😁
До выборов осталось 4 года, 8 месяцев и несколько дней
..
На всякий случай.
Во избежание встречи тебя, адвоката партии, и адвокатов народа, Майдана.
На всякий случай пакуй.