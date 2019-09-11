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 У ЄСПЛ завершилися слухання про порушення прав людини в окупованому Криму, рішення буде через 6-12 місяців

У Європейському суді з прав людини в Страсбурзі завершилися попередні слухання у справі "Україна проти Росії" про порушення російським окупаційним режимом прав людини в Криму.

Після заслуховування позицій сторін судді поставили представникам України і РФ кілька запитань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Слухання було попереднім, адже російська сторона заперечує підсудність позову саме ЄСПЛ.

Україна на слуханнях наголошувала, що РФ почала "ефективно" контролювати ситуацію в анексованому Криму із 27 лютого 2014 року. Тому саме з того дня окупаційна влада має нести повну відповідальність за ситуацію на півострові, включно з порушеннями прав людини та репресіями проти етнічних українців, кримських татар, релігійних діячів та загалом усіх, хто виступає проти окупаційного режиму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плюс три дні: Росія в ЄСПЛ визнала контроль над Кримом із 18 березня 2014 року

Натомість російська сторона заявляє про свою юрисдикцію над анексованим Кримом із 18 березня 2014 року та заявляє, що порушена справа є "політичною".

Рішення щодо результатів цих слухань буде оголошене пізніше, його слід очікувати через 6-12 місяців, заявив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина. Це рішення визначить, чи має ЄСПЛ право розглядати скаргу по суті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147799
 
 
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Правильно, хай татары посидят пару лет. Пока суд разберётся.
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Ниочем, через год суд только определит имеет ли он право судить.
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