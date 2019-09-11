 У ЄСПЛ завершилися слухання про порушення прав людини в окупованому Криму, рішення буде через 6-12 місяців

Після заслуховування позицій сторін судді поставили представникам України і РФ кілька запитань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Слухання було попереднім, адже російська сторона заперечує підсудність позову саме ЄСПЛ.
Україна на слуханнях наголошувала, що РФ почала "ефективно" контролювати ситуацію в анексованому Криму із 27 лютого 2014 року. Тому саме з того дня окупаційна влада має нести повну відповідальність за ситуацію на півострові, включно з порушеннями прав людини та репресіями проти етнічних українців, кримських татар, релігійних діячів та загалом усіх, хто виступає проти окупаційного режиму.
Натомість російська сторона заявляє про свою юрисдикцію над анексованим Кримом із 18 березня 2014 року та заявляє, що порушена справа є "політичною".
Рішення щодо результатів цих слухань буде оголошене пізніше, його слід очікувати через 6-12 місяців, заявив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина. Це рішення визначить, чи має ЄСПЛ право розглядати скаргу по суті.