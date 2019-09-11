 Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук

"Говорити про результати ще рано. Наступного тижня ми вийдемо зі спеціальною комунікацією", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гончарук уточнив, що місія планує працювати в Україні до 24 вересня.

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У МВФ підтвердили прибуття місії в середу