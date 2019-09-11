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 Політика України
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Все про:МВФ (561) Гончарук_Олексій (68)

 Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну. Метою переговорів, що почалися, є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Говорити про результати ще рано. Наступного тижня ми вийдемо зі спеціальною комунікацією", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Гончарук уточнив, що місія планує працювати в Україні до 24 вересня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Гончарук зустрілися з Коломойським. ФОТО

У МВФ підтвердили прибуття місії в середу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147796
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленський і МВФ по словам зебілів
Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2019
Реальність
Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8821
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ему больше 20 килобаксов в месяц суд запретил Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1319
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Який буде пресс-брифінг...? Зараз вгадаю: Гончарук дає інтерв'ю акторам які грають журналістів.
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говорили больше брать не будут и вот опять
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ему больше 20 килобаксов в месяц суд запретил Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1319
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В Лондоні так,а в Україні
хто там рахуватиме.Бабло в сім"ю.
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А избирателям совсем другие сказки впаривали. При чем, даже в день тишины.
Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2180
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Вот этим вот и отличается голубой экран от реальности!
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Зеленський і МВФ по словам зебілів
Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2019
Реальність
Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8821
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Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.
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******** БАЛЕТ!!!А как же "барыга который набрал долгов"?
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Теперь будет всенародно любимый президент,который вынужден был набраться долгов.
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проекта бюджета как нет,так и не предвидится...и шо вам зелибобы может сказать миссия мвф?скажет-работайте... Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2998
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когда будет проект, вернёмся тогда к твоему не предвидится?
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миссия планирует работать в Украине до 24 сентября.Источник: https://censor.net.ua/n3147796

многостаночники многообещающие Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6311
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Гыга у меня был конкретный вопрос к тебе, в том вопросе ничего нет про миссию)
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ко мне? Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5878я бюджеты не принимаю.а миссия мвф не принимает решений без хотя бы макета бюджета Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9037.так шо все вопросы к себе самому-кого ты назло пороху навыбирал...
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ты не принимаешь, понятно), но к чему ты тогда лепишь, что проекта не предвидится?
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у тебя какой ай кью?ничего личного,так,для статистики .
вот смотри,тема про прибытие делегации мвф.написано,что она уезжает 24 сентября .на сайте рады проекта бюджета нет.и пока не предвидится.вот и сопоставь факты и сообщи,что у тебя получилось
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Пенсионный возраст ЗЕбобикам поднять до 70 лет, - вот что скажет МВФ и хищно облизнется, вспоминая слова "дефолт - это хорошо"(С Беня)
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Сходняк вчора -сьогодня шмон Привата,заявкі про бабло для *****
і.І це ще не вечір.
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ТАК ЯК ЖЭ без МВФ, воны ж цины на газ устанавливают. Так Гройсман нас приучил, с ПЭТЬОЙ, да, с ним. СЛАДЕНЬКИМ.
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Вони вимагають ринкової ціни на газ для населення.
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это типа, возьмем в долг без процентов или заложим оставшееся. что есть?
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Зеленський продовжує політику Порошенко. Нас чекає чергове підняття тарифів, зростання цін, падіння економіки, зростання безробіття, дерибан землі.
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пародіює...бо продовжувати треба, знаючи, а у зеленського не було кандидатури на мінфін... слідкуємо за поведінкою маркарової
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Зачем одалживать у МВФ, если Порошенко с Гройсманом уже не воруют? Наверное кто-то их сменил возле корыта.
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