 Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук

"Говорити про результати ще рано. Наступного тижня ми вийдемо зі спеціальною комунікацією", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Гончарук уточнив, що місія планує працювати в Україні до 24 вересня.
У МВФ підтвердили прибуття місії в середу
хто там рахуватиме.Бабло в сім"ю.
Реальність
многостаночники многообещающие
вот смотри,тема про прибытие делегации мвф.написано,что она уезжает 24 сентября .на сайте рады проекта бюджета нет.и пока не предвидится.вот и сопоставь факты и сообщи,что у тебя получилось
і.І це ще не вечір.