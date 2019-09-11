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 Політика України, За кордоном
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Все про:посольство (319) США (5376) теракт (695) тероризм (2122) трагедія (98)

 Посольство України в США вшанувало пам'ять жертв терактів 9/11: Пам'ятаємо про мужність американців і поділяємо молитви про загиблих. ФОТО

Посольство України в США вшанувало пам'ять жертв терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

Про це йдеться на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Цього дня, у 2001 році, три тисячі невинних людей загинули внаслідок жахливих терористичних актів, які стали відомі як 9/11.

Цього дня Україна згадує силу, мужність і солідарність американського народу і розділяє молитви в пам'ять про жертви.

Ми також віддаємо належне героям і першим, хто прийшов на допомогу, які пожертвували найдорожчим, щоб урятувати інших", - зазначили в посольстві.

Посольство України в США вшанувало память жертв терактів 9/11: Памятаємо про мужність американців і поділяємо молитви про загиблих 01

Бруклінскі пожежники піднімають прапор США біля руїн Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року

Також дивіться: У США згадують жертв атаки на Всесвітній торговий центр: серед них було 12 українців. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року бойовики групи "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські лайнери, два з них вони направили на вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Загинули 2977 осіб.

Посольство України в США вшанувало память жертв терактів 9/11: Памятаємо про мужність американців і поділяємо молитви про загиблих 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147795
 
   
 Топ коментарі
 
Американские спасатели из которых сотни погибших пожарников шли в самое пекло .... а на пидарашке даже двухэтажный кинотеатр "Зимней вишни" потушить не смогли.
Соболезную каждому Американцу в трагедии 11.9.
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Я навіть не повірила, що так можливо.
Башні з'являлись в багатьох фільмах, як чимвол Нью- Йорку.
Американці повели себе дуже мужньо.
Вражала взаємодопомога та підтримка.
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Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 9/11: Помним о мужестве американцев и разделяем молитвы о погибших - Цензор.НЕТ 9576

Сотни нью-йоркских пожарных и копов спасали людей из горящих зданий до самого их обрушения
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Да уж...
Правда об этой истории покрыта мраком.
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Правда лоху не для чего!
Жить в темноте это удел лоха...
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От якраз, для лохов там все ясно, свєтло і понятно: «амєріканци самі взорвалі еті башні !»
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Типова картина: якийсь люмпен-п'янделига дудлить дешевий пивас і розповідає таким само - "мужьіки, мля, я смотрел Дух Времени, там усьо по полочках разваливают - масоньі и пендосьі сами оте две башни и х*янули, шоб свои там мутки скрьіть и заодно шоб на арабов наехать и нефть с них качать!!!111!1"
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Американские спасатели из которых сотни погибших пожарников шли в самое пекло .... а на ********* даже двухэтажный кинотеатр "Зимней вишни" потушить не смогли.
Соболезную каждому Американцу в трагедии 11.9.
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Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 9/11: Помним о мужестве американцев и разделяем молитвы о погибших - Цензор.НЕТ 9576

Сотни нью-йоркских пожарных и копов спасали людей из горящих зданий до самого их обрушения
 показати весь коментар
 
 
Я навіть не повірила, що так можливо.
Башні з'являлись в багатьох фільмах, як чимвол Нью- Йорку.
Американці повели себе дуже мужньо.
Вражала взаємодопомога та підтримка.
 показати весь коментар
 
 
Посольство Украины в США почтило память жертв терактов 9/11: Помним о мужестве американцев и разделяем молитвы о погибших - Цензор.НЕТ 3069

18 лет... а как-будто вчера...весь мир следил, сопереживал... и ужасался...
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схиляю голову перед пам'яттю загиблих...Велика шана цій державі, що існує менше 250 років і досягла свого лідерства в світі! Що підтримує демократію всіх інших країн, бо саме завдяки цьому устрою, американці і побудували свою успішну країну...А ми 4 століття не можемо позбавитися навіть ярма Мордору...Не кажучи вже про "успішність" України та головенства права і відношення держави до громадян...
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в первой части фильма "Люди в черном" можно увидеть эти башни, еще стояли...((((
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11вересня 2001-днюха асада,річниця царювання асада.
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Ларри Сильверстайн родился в еврейской семье. В конце июня 2001 года Ларри Сильверстайн взял в аренду на 99 лет (фактически приобрёл) у транспортной службы Нью-Йорка башни-близнецы всемирного торгового центра за $3,2 млрд, но в итоге заплатив около $30 млн. Застраховал здания на случай теракта. Ларри любил завтракать каждый день в здании ВТЦ-1, а его дочь работала там, но они оба не пришли 11 сентября 2001 года. Жюри присяжных признало теракты на башни ВТЦ 11 сентября 2001 г. двумя отдельными страховыми случаями. Таким образом, сумма страховых выплат арендатору башен-близнецов Ларри Сильверстайну составила $4,65 млрд страховки, а также $3,4 млрд из фонда en:Liberty bond, то есть всего $8,05 млрд. И еще Ларри Сильверстайн хочет получить $3,5 млрд от перевозчиков, чьи самолеты врезались в башни-близнецы 11 сентября 2001 года. Дело рассматривается в федеральном суде США
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Забыл добавить, что Сильверстайн (Сильверштейн) напрочь отказался заменять асбест в конструкции башен другим материалом, что было одним из условий сдачи ему в аренду этих зданий. Теперь масса пострадавших и спасателей болеют онкологическими заболеваниями.
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Вічна Пам'ять загиблим.
Вічна Слава тим, хто до останнього рятував людей.
Смерть і пекло - кожному вилупкові-терористу.


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