 Посольство України в США вшанувало пам'ять жертв терактів 9/11: Пам'ятаємо про мужність американців і поділяємо молитви про загиблих. ФОТО

Про це йдеться на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Цього дня, у 2001 році, три тисячі невинних людей загинули внаслідок жахливих терористичних актів, які стали відомі як 9/11.
Цього дня Україна згадує силу, мужність і солідарність американського народу і розділяє молитви в пам'ять про жертви.
Ми також віддаємо належне героям і першим, хто прийшов на допомогу, які пожертвували найдорожчим, щоб урятувати інших", - зазначили в посольстві.
Бруклінскі пожежники піднімають прапор США біля руїн Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року
Нагадаємо, 11 вересня 2001 року бойовики групи "Аль-Каїда" захопили чотири пасажирські лайнери, два з них вони направили на вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Загинули 2977 осіб.
Правда об этой истории покрыта мраком.
Жить в темноте это удел лоха...
Соболезную каждому Американцу в трагедии 11.9.
Сотни нью-йоркских пожарных и копов спасали людей из горящих зданий до самого их обрушения
Башні з'являлись в багатьох фільмах, як чимвол Нью- Йорку.
Американці повели себе дуже мужньо.
Вражала взаємодопомога та підтримка.
18 лет... а как-будто вчера...весь мир следил, сопереживал... и ужасался...
Вічна Слава тим, хто до останнього рятував людей.
Смерть і пекло - кожному вилупкові-терористу.