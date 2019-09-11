 "Євросолідарність" заблокувала підписання законопроєкту про імпічмент

Відповідний проєкт постанови розміщений на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Ініціаторами проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту закону про особливу процедуру усунення президента з поста (імпічмент) стали 13 нардепів.
Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Ірина Фриз, Микола Княжицький, Ірина Луценко, Степан Кубів та інші.
Постанова надійшла до парламенту і її передано на розгляд керівництву, однак текст документа поки відсутній.
Таким чином, спікер не може підписати закон про імпічмент. Адже згідно з регламентом, Рада спочатку повинна розглянути проєкт постанови про скасування рішення.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1012 про особливу процедуру відсторонення президента України з поста (імпічмент) авторства президента України Володимира Зеленського.
За відповідне рішення проголосували 337 нардепів.
Пізніше Верховна Рада 245 голосами прийняла законопроєкт про імпічмент в цілому.
Зі свого боку, нардеп від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що законопроєкт про імпічмент був ухвалений з порушеннями законодавства України.
хотя...
"...Ведь 226 это даже 300"...
петр ляксеич- наше фсее)))
https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
а у 73% дебилизм.
Или от названия у зебобиков такая щенячья радость？
Создание следственной комиссии...столько времени...рассмотрение судами..столько то...и так далее...
А этого ничего в этой филькиной грамоте нет...
А вот в законе о ВСК...на который зебобик положил болт...все это есть...
И импичмент при необходимости можно было обьявить за год...
А в филькиной грамоте от зебобика..импичмент можно обьявлять от начала..и до китайской пасхи...