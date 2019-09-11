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Все про:законопроект (744) імпічмент (94) відміна, скасування (50) Європейська Солідарність (110)

 "Євросолідарність" заблокувала підписання законопроєкту про імпічмент

Нардепи від фракції "Європейська солідарність" зареєстрували проєкт постанови про скасування голосування за законопроєкт про імпічмент.

Відповідний проєкт постанови розміщений на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Ініціаторами проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту закону про особливу процедуру усунення президента з поста (імпічмент) стали 13 нардепів.

Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Ірина Фриз, Микола Княжицький, Ірина Луценко, Степан Кубів та інші.

Постанова надійшла до парламенту і її передано на розгляд керівництву, однак текст документа поки відсутній.

Таким чином, спікер не може підписати закон про імпічмент. Адже згідно з регламентом, Рада спочатку повинна розглянути проєкт постанови про скасування рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія

Нагадаємо, вчора Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1012 про особливу процедуру відсторонення президента України з поста (імпічмент) авторства президента України Володимира Зеленського.

За відповідне рішення проголосували 337 нардепів.

Пізніше Верховна Рада 245 голосами прийняла законопроєкт про імпічмент в цілому.

Зі свого боку, нардеп від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що законопроєкт про імпічмент був ухвалений  з порушеннями законодавства України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147793
 
   
 Топ коментарі
 
Так вот , кто больше всего любит президента Зеленского и боятся , чтобы его не сняли .
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Что эта Геращенко творит? Мешает принятию нормальных законов как последняя прохвостка. Ужас. Кто голосовал за эту партию пусть посыпит голову пеплом.
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Если Вы этого урода ПАПне посадите оно будет каламутить по полной гавно оно и в африке гавно
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Так осталось пару месяцев, зато можно наслаждаться горением пуканов у порохосрани "Євросолідарність" заблокувала підписання законопроєкту про імпічмент - Цензор.НЕТ 2836
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ааа)))))а зебильо думало,что втюхает нам фуфло с красивым названием...Фигушки,импичмент зебобе значит импичмент
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Тетенька, успокойтесь, это не более чем бессильные конвульсии соецефалов. закон безусловно будет подписан, хоть и с задержкой в несколько дней
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вам,дяденька,совсем зелю не жалко?ему же без импичмента тупо шею свернут)
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"ему же без импичмента тупо шею свернут)" - что это? Писанина шалавы из под воротни?
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это ответ всем даунбасцам ,с гнилыми зубами,в твоем лице)
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я с свинособаками не общаюсь)иди мимо зашкваренный "Євросолідарність" заблокувала підписання законопроєкту про імпічмент - Цензор.НЕТ 2906
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А, ты с ДИКИМИ КАБАНАМИ, ну извини. Виноват подлец.
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Отметим, что это нормальный закон любой демократической страны.
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порохоботы не имеют отношения к демокртическим странам.
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от нормального там только название.
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Закон про імпічмент без імпічмента.
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зебил, а смайлик *************** зачем тут? Где смеяться?
хотя...
"...Ведь 226 это даже 300"...
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Евнух в гареме свято блюдет невинность)))
петр ляксеич- наше фсее)))
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Так, значит с песикового рейтинга 8% уже можно 2-3% отнимать. К концу каденции этой рады пролетят хуже чем народный фронт.
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зебил, у тебя лучезарная улыбка и этот *************** смайлик...
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Смех от того, ну что вы, петикантропы, реально можете сделать? Только лаять ругательными эпитетами на всех ветках ваше нынешнее состояние.
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Та ні, вони не убогі....Вони- ЗДебільні.І ,на жаль,назавжди. Бо "Це Зе!!!!!!!!!!" -невиліковне...
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Кто мешал этим казнокрадам принять я свое время этот закон, когда его все просили? Дебилы...
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Так не всем известно, громче об этом кричи)))
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Мародери роблять все, щоб розхитати Україну і занурити її в хаос. Бо відповідати не хочуть.
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Ванька, сегодня врачи ушли раньше? Обычно ты с 17-00? Выбрать шута горохового, который развлекал вас, чернь, это за гранью, чернь черни! Именно это называется убийством Украины. "Не шатайте цирковой шатер".
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Чому вони не заблокували антинародні закони, які прийняла нинішня влада? Складається враження, що ЄС допомагає Зеленському.
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Закон об отмене неприкосновенности депутатов Петиного авторства пЕС еще проглотил с большим трудом. Ну, а от импичмента им уже запор произошел? Срочно нужно ставить клизьму, а то еще порвет Тузика)
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Походу у тебя уже разорвано все, куда можно присунуть, а главное остатки мозга. Ты читала закон, бикса подзаборная? По нему никогда нельзя будет снять ни нормального президента, ни твоего ***********.
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Барыга думает что он еще президент... "Євросолідарність" заблокувала підписання законопроєкту про імпічмент - Цензор.НЕТ 1078 понравилось.Но тюрьма в ожидании и вернуть придется украденное.
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зебил - *************** смайлик... не, ну это уже диагноз...
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13 человек на сундук Порося, йохохо и коробка сои!
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Учит петинцев : - Вот такой язык нужен, чтобы пети зад лизать.
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опять *************** смайлик...кому-то смешно?
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Конечно ты вылизываешь петин зад без смеха, усердно.
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зебил, ты до невозможности веселый...рожден в созвездии радуги?
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Ну вот нахрена такое делать, главная цель партии ПЕС вставить как можно больше палок и затягивать все что угодно, хотя ведь прекрасно понимают что шансов у их постановления о отмене ноль.
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читаю, и всерьёз опасаюсь за умственное здоровье зебобиков. хотели Закон "Об импичменте", получили Закон "О невозможности импичмента", и упорото защищают то, против чего боролись. зебилы, вы правда такие ипанутые? "Євросолідарність" заблокувала підписання законопроєкту про імпічмент - Цензор.НЕТ 420
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Долбанутые это те кто считают что процедура импичмента должна быть легкой и запущена не большинством парламента а парой десятков депутатов.
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давай ты сначала закон прочтёшь, а потом умничать будешь?
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В студию текст того, что возмущает петикантропов?
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А что зебобика радует как щенка в этом законе...он готов предоставить в студию？
Или от названия у зебобиков такая щенячья радость？
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Процедура импичмента должна быть прописана...с указанием сроков тех или иных действий...
Создание следственной комиссии...столько времени...рассмотрение судами..столько то...и так далее...
А этого ничего в этой филькиной грамоте нет...
А вот в законе о ВСК...на который зебобик положил болт...все это есть...
И импичмент при необходимости можно было обьявить за год...
А в филькиной грамоте от зебобика..импичмент можно обьявлять от начала..и до китайской пасхи...
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Ну примут на пару дней позже. ПЁСовцы это прекрасно понимают, просто сабботируют, чтобы про них не забыли.
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Жалкое подобие оппозиционности к власти.
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