 "Євросолідарність" заблокувала підписання законопроєкту про імпічмент

Відповідний проєкт постанови розміщений на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Ініціаторами проєкту постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту закону про особливу процедуру усунення президента з поста (імпічмент) стали 13 нардепів.

Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Ірина Фриз, Микола Княжицький, Ірина Луценко, Степан Кубів та інші.

Постанова надійшла до парламенту і її передано на розгляд керівництву, однак текст документа поки відсутній.

Таким чином, спікер не може підписати закон про імпічмент. Адже згідно з регламентом, Рада спочатку повинна розглянути проєкт постанови про скасування рішення.

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Нагадаємо, вчора Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1012 про особливу процедуру відсторонення президента України з поста (імпічмент) авторства президента України Володимира Зеленського.

За відповідне рішення проголосували 337 нардепів.

Пізніше Верховна Рада 245 голосами прийняла законопроєкт про імпічмент в цілому.

Зі свого боку, нардеп від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що законопроєкт про імпічмент був ухвалений з порушеннями законодавства України.