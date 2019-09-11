 МЗС Польщі запропонувало допомогу в підготовці України до євроінтеграції, - Чапутович

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час урочистостей з нагоди присвоєння дипломатичних рангів польським дипломатам, в яких взяла участь делегація Дипломатичної академії МЗС України.
"Ми запропонували навчання представників нової української еліти в Дипломатичній академії у вигляді підготовчих курсів, необхідних для їхнього політичного життя у своїй країні", - заявив Чапутович.
Він додав, що Польща хотіла б ділитися своїм досвідом держави, яка пройшла період трансформації та підготовки до членства в ЄС і НАТО.
Глава польської дипломатії підкреслив, що ця пропозиція стосується не лише дипломатів, а й політиків та чиновників, які займаються політичною діяльністю.
Чапутович зауважив, що, ознайомившись із політичною системою і системою державної служби Польщі, українці могли б на кращому рівні представляти свою країну. Він додав, що свого часу, перед вступом Польщі до ЄС та НАТО, польські чиновники також навчалися за кордоном.
Глава польської дипломатії також наголосив, що польсько-українські відносини розвиваються "дуже добре". Він нагадав, що Польща першою з-поміж країн світу в 1991 році визнала незалежність України.
будущее Украины созидают люди из активного просвещённого меньшинства, а вата - это просто биомусор: это про таких сказал поэт:
Толпой угрюмою и скоро позабытой
пройдут они над миром без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гения начатого труда.
не на часі
Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы вокруг лидера Организации украинских националистов в ХХ веке Степана Бандеры и вопросы прав меньшинств, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.