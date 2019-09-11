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 Політика України, За кордоном
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Все про:євроінтеграція (174) Польща (1927) МЗС Польщі (103) Чапутович (65)

 МЗС Польщі запропонувало допомогу в підготовці України до євроінтеграції, - Чапутович

МЗС Польщі готове навчати українських дипломатів і політиків і передавати їм свій досвід, отриманий на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович під час урочистостей з нагоди присвоєння дипломатичних рангів польським дипломатам, в яких взяла участь делегація Дипломатичної академії МЗС України.

"Ми запропонували навчання представників нової української еліти в Дипломатичній академії у вигляді підготовчих курсів, необхідних для їхнього політичного життя у своїй країні", - заявив Чапутович.

Він додав, що Польща хотіла б ділитися своїм досвідом держави, яка пройшла період трансформації та підготовки до членства в ЄС і НАТО.

Глава польської дипломатії підкреслив, що ця пропозиція стосується не лише дипломатів, а й політиків та чиновників, які займаються політичною діяльністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримка євроінтеграції України є однозначним обов'язком Варшави, - МЗС Польщі

Чапутович зауважив, що, ознайомившись із політичною системою і системою державної служби Польщі, українці могли б на кращому рівні представляти свою країну. Він додав, що свого часу, перед вступом Польщі до ЄС та НАТО, польські чиновники також навчалися за кордоном.

Глава польської дипломатії також наголосив, що польсько-українські відносини розвиваються "дуже добре". Він нагадав, що Польща першою з-поміж країн світу в 1991 році визнала незалежність України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147790
 
   
 Топ коментарі
 
уже нє нада - ми в тайожний сайуз на всєх парах
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Польща це Країна яка кровно зацікавлена у становлені України як Європейської держави.
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Согласен, но вата все равно будет орать что все оттуда поуезжали мыть сортиры в англии германии, при этом сами там никогда не бывали и врядли будут
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А можно деньгами этот опыт выдать?А обеспокоенность я могу и бесплатное выражать, например прямо здесь на форуме.
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У нас своих денег завались. Нужно просто чтобы их не разворовывали. Если завтра вдруг все чинуши перестанут красть, то через год будет погашен госдолг. Весь.
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Сколько денег ты готов выкидывать в бездонную яму? (намек о коррупции и ворье)
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Зеовощам ненужна евроинтеграция, эти опять все разрушат и будут выть о колбасе по 2.20
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Польша, не имеющая никаких природных богатств, за 20 лет достигла огромных успехов во всех сферах экономической и политической жизни: это хороший пример для Украины.
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Согласен, но вата все равно будет орать что все оттуда поуезжали мыть сортиры в англии германии, при этом сами там никогда не бывали и врядли будут
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ув. Гоззалик, вату и всё её совковые уродские комплексы надо постепенно забывать и максимально игнорировать:

будущее Украины созидают люди из активного просвещённого меньшинства, а вата - это просто биомусор: это про таких сказал поэт:
Толпой угрюмою и скоро позабытой
пройдут они над миром без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гения начатого труда.
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уже нє нада - ми в тайожний сайуз на всєх парах
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наверно так не пойдет, цей опыт местные кадры впитывают тока с горилкой, ну, или, на худой конец, с коксом или толченым шоколадом
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Оооооо да опыт Польши как на&&&бать соседа нам полезен будет. Все еще помнят как в 90х поляки джинсу и курей на металл и с/х технику меняли
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Опоздал ты, Чапутович, со своим предложением. Мы хотим к братьям, в дерьме как-то привычнее.
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Опять курсы для "новой украинской элиты". Уже выучились . Все уже в Раде заседают и думают, как бы побыстрее покушать в "Сыто-пьяно"...Ылита!
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Польща це Країна яка кровно зацікавлена у становлені України як Європейської держави.
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Глава МИД Польши: С Бандерой Украина в Европу не войдет.



Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы вокруг лидера Организации украинских националистов в ХХ веке Степана Бандеры и вопросы прав меньшинств, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

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Это как-раз не проблема. Пока дойдет до вступления Украины в ЕС, нынешние польские нацыки, зацикленные на своей безоговорочной исторической правоте (типа все вокруг злодеи и только поляки белые и пушистые), уже не будут правящей партией. А новым, весьма вероятно, будет начхать на историю.
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Пан Чапутович - увы, не при этой власти. Эта власть в объятия Московии прётся на всех парах.
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Им уже не надоело обманывать бедных украинцев?
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