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 Політика України
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Все про:газ (1025) газові переговори (94) Шефчович Марош (64)

 На порядку денному майбутніх газових переговорів - відповідність майбутнього контракту європейським стандартам і його довгостроковість, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович

На порядку денному майбутніх тристоронніх газових переговорів про майбутній транзит російського газу територією України - відповідність майбутнього контракту європейському законодавству, довгостроковість транзиту і європейський стиль формування оплати.

Саме такий порядок денний майбутніх переговорів, які відбудуться 19 вересня в Брюсселі, визначено в листах міністрам енергетики Росії та України, які направив віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович. Про це в середу в Брюсселі на пресконференції сказав сам віцепрезидент ЄК, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я відправив обом міністрам лист із дуже чітким порядком денним. Ми хочемо насамперед пояснити ще раз те, як у майбутньому контракті українська сторона готова імплементувати європейське законодавство, як європейське законодавство привнесе ясність, прозорість та ефективність у систему (транзиту)", - констатував Марош Шефчович.

Також, за його словами, під час переговорів обговорюватиметься "важливість довгостроковості майбутнього контракту". "Лише в цьому випадку у нас буде передбачуваність, буде створено умови для інвестицій із метою оновлення газопроводу", - позначив віцепрезидент інше питання переговорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газові переговори Україна-Росія-ЄС відбудуться 19 вересня, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович

Крім того, сторони обговорять "європейський стиль встановлення оплати та інші технічні питання".

"Питання часу дуже чутливе. Вам відомо, що термін чинного контракту спливає наприкінці цього року. Я думаю, що дуже важливо, й обидві країни дали зрозуміти, що вони дуже добре розуміють необхідність чітко демонструвати, що ми можемо вирішити ці проблеми, тому що, тільки знайшовши позитивне рішення, ми можемо зберегти імідж Росії бути надійним постачальником, а для України - надійним транзитером", - переконаний Марош Шефчович.

При цьому віцепрезидент вважає, що знайти рішення "дуже важливо для обох країн для майбутньої торгівлі газом". "Ми хочемо знайти рішення, і, наскільки я розумію, ці переговори підтримують обидва лідери в Росії та Україні. Наше завдання - просунути обговорення якнайдалі та створити атмосферу для досягнення позитивного результату. Ми розглядаємо всі альтернативи, як цього можливо досягти, тому що гарантування безпеки довгострокового транзиту через Україну становить стратегічну важливість для енергетичної безпеки ЄС", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147789
 
 
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«Светлана Самборска 4 год Не знала, что был еще Чирний.

Павел Казарин

По делу Сенцова было четверо задержанных. Сам Олег. Кольченко. Афанасьев. И Чирний. Все дело строилось на показаниях последних двоих. Позже на суде Геннадий Афанасьев откажется от своих слов и расскажет, что показания выбивали под пытками. А вот Алексей Чирний промолчит. Потому что сделка со следствием. В результате, он получит семь лет тюрьмы. Он должен был выйти на 13 лет раньше Сенцова и на три года раньше Кольченко.

В итоге, Сенцов, Кольченко и Афанасьев уже в Киеве.
А срок Чирния закончится лишь через два года. У судьбы очень злое чувство юмора.
Морали не будет.»
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это контрольная проверочка
если этот контракт зебилы сольют - значит нужно будет выносить их ибо тогда это уже будет 100% зрадой.
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Следующий этап в сдаче интересов Украины россии, - подписание контракта на условиях РФ и прощение по-братски 3 миллиардов долларов, которые РФ должна выплатить Украине.. Зеленый уже старается, - дядя Беня попросил.
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Як би, ще й не реанімація вимог «Газпрому» до України на 56 мільйярдів.
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тут кстати,поздравлялочка зелебобикам пришла На порядку денному майбутніх газових переговорів - відповідність майбутнього контракту європейським стандартам і його довгостроковість, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович - Цензор.НЕТ 7051

На порядку денному майбутніх газових переговорів - відповідність майбутнього контракту європейським стандартам і його довгостроковість, - віцепрезидент ЄК Марош Шефчович - Цензор.НЕТ 3283
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Ну что-ж. результат работы Петиного рынка электроэнергии. Что собственно было прогнозируемо. Они же так спешили его запустить. Теперь будем смотреть как будет реагировать и что делать Зеленский с этой ситуацией.
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шо делать,шо делать...снижать снова тарифы каломойше .или ты сомневаешься?
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здесь предпочтительней местный способ оплаты - шоб усе було и ничего за це не було
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Если не ошибаюсь -Шефчович- это словацкий депутат, он проиграл выборы презеденту Чапутовой.
Потому что он выпускник московского вуза. На кого он будет в ЕП работать - ясно
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По-европейски - это когда счетчик стоит на границе Украина-раха, чтобы Ху.ло не воняло про воровство Украиной, цена газа для Европы на этой границе, плюс транзит газа по Украине по европейской цене, плюс расходы газа на перекачку. И это на 10-20 лет.
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Меньше тратьте електрики на просмотр «Сватов». То файно зЄкономите.


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