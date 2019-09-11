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 Події, Київські новини
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Все про:Київ (6471) пожежа (1783) ДСНС (2064)

 У столиці горів ринок "Юність", постраждала жінка

Рятувальники ліквідували пожежу на одному з ринків у Деснянському районі Києва.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"11 вересня, о 10:58 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Миропільській, 2, що у Деснянському районі Києва.

До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця події було встановлено, що загоряння сталося в одному із торговельних павільйонів на ринку. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Завдяки злагодженим та оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів, пожежу на площі 30 кв. м об 11:25 вдалося локалізувати, при цьому запобігши розповсюдженню полум’я по всій площі торгівельних павільйонів, а об 11:36 – ліквідувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДСНС від початку року знищила понад 42 000 вибухонебезпечних предметів

Під час гасіння пожежі було виявлено потерпілу із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння, яку було передано працівникам швидкої медичної допомоги.

Загиблих внаслідок пожежі немає.

Причина виникнення займання наразі з’ясовується", - йдеться у повідомленні..

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147788
 
 
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юность, наверно, оттого, шо юноши поджыгалы
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Юность от того что лесная, а лесная потому что пионерская, учи матчасть...
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ето шо, типа летели два крокодила - один пьяный, другой налево?
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Де Юність, а де Лісова У столиці горів ринок "Юність", постраждала жінка - Цензор.НЕТ 5766 То таксист з Івана Кудрі, назви якої вже нема?
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А в Жовтневому районі не було чим дихати. У столиці горів ринок "Юність", постраждала жінка - Цензор.НЕТ 9685
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...ага, точно! -- я на Затонского и потом на бульваре Лепсе, просто задыхался -- 1966 по 1984...*)
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В столице горел рынок "Юность"

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Да..Сгорела юность как-то незаметно... У столиці горів ринок "Юність", постраждала жінка - Цензор.НЕТ 4641 ..Остались лишь несбытые мечты, гастрит, спина артриты и гипертония..
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