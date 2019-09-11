 На території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів. Загрози для людей немає, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сьогодні, близько 11:30, черговими службами арсеналу було зафіксовано задимлення на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу смт Калинівка, що на Вінниччині.

У зоні задимлення зафіксовано шість вибухів боєприпасів, вивезених на визначену ділянку раніше, для подальшої утилізації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до місця події відбула оперативна група на чолі із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

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"Станом на зараз на території арсеналу працюють фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних силах України. Триває локалізація місця займання", - повідомили у відомстві.

За попередньою інформацією, задимлення сталося через горіння близько двох гектарів сухої трави.

"Загроз для військовослужбовців та цивільного населення, а також постраждалих осіб немає. Ситуація контрольована", - наголосили в Міноборони.

Водночас у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook йдеться, що на військовому арсеналі поблизу смт Калинівка тривають заходи з ліквідації наслідків події.

"Станом на 13:30 осередки загоряння локалізовані, нових не спостерігається. Місцями присутні поодинокі задимлення території", - йдеться в повідомленні.



Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, 9 жовтня на технічній території 6-го арсеналу Міністерства оборони біля смт Дружба в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух, у зв'язку з чим по всій Чернігівській області введено відповідні обмежувальні заходи. Як повідомили в Генштабі, пожежа почалася після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів на території арсеналу.

На території складів 6-го арсеналу Міністерства оборони зберігається переважно стрілецька зброя. Підірвано сховища 120-мм мінометних мін, 122-мм гаубичних снарядів, 125-мм танкових снарядів і 122-мм реактивних снарядів "Град". ДСНС повідомила про 88 тис. тонн боєприпасів на складах біля Ічні, в Генштабі цю цифру спростували.

За даними Міністерства охорони здоров'я, унаслідок вибухів на складі боєприпасів під Ічнею з районної лікарні міста евакуювали 163 пацієнтів.

Служба безпеки України розслідує кілька версій пожежі на території складських приміщень біля смт Дружба, зокрема диверсію.

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вибухів під Ічнею. Провадження розпочато за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).