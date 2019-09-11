EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  3368  103
Все про:боєприпаси (929) вибух (1767) Міноборони (2773) Калинівка (166)

 На території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів. Загрози для людей немає, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У Міноборони підтвердили факт вибухів боєприпасів на технічній території військового арсеналу в селищі Калинівка Вінницької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сьогодні, близько 11:30, черговими службами арсеналу було зафіксовано задимлення на ділянці підриву нерозірваних боєприпасів технічної території бази зберігання поблизу смт Калинівка, що на Вінниччині.

У зоні задимлення зафіксовано шість вибухів боєприпасів, вивезених на визначену ділянку раніше, для подальшої утилізації", - йдеться в повідомленні.

На території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів. Загрози для людей немає, - Міноборони 01

Зазначається, що до місця події відбула оперативна група на чолі із першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. У РДА заявляють про загрозу НС

"Станом на зараз на території арсеналу працюють фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Національної поліції та Військової служби правопорядку у Збройних силах України. Триває локалізація місця займання", - повідомили у відомстві.

На території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів. Загрози для людей немає, - Міноборони 02

За попередньою інформацією, задимлення сталося через горіння близько двох гектарів сухої трави.

"Загроз для військовослужбовців та цивільного населення, а також постраждалих осіб немає. Ситуація контрольована", - наголосили в Міноборони.

Водночас у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook йдеться, що на військовому арсеналі поблизу смт Калинівка тривають заходи з ліквідації наслідків події.

"Станом на 13:30 осередки загоряння локалізовані, нових не спостерігається. Місцями присутні поодинокі задимлення території", - йдеться в повідомленні.

На території військового арсеналу біля Калинівки зафіксовано 6 вибухів боєприпасів. Загрози для людей немає, - Міноборони 03
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, 9 жовтня на технічній території 6-го арсеналу Міністерства оборони біля смт Дружба в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух, у зв'язку з чим по всій Чернігівській області введено відповідні обмежувальні заходи. Як повідомили в Генштабі, пожежа почалася після чотирьох зафіксованих вартовими вибухів на території арсеналу.

На території складів 6-го арсеналу Міністерства оборони зберігається переважно стрілецька зброя. Підірвано сховища 120-мм мінометних мін, 122-мм гаубичних снарядів, 125-мм танкових снарядів і 122-мм реактивних снарядів "Град". ДСНС повідомила про 88 тис. тонн боєприпасів на складах біля Ічні, в Генштабі цю цифру спростували.

За даними Міністерства охорони здоров'я, унаслідок вибухів на складі боєприпасів під Ічнею з районної лікарні міста евакуювали 163 пацієнтів.

Служба безпеки України розслідує кілька версій пожежі на території складських приміщень біля смт Дружба, зокрема диверсію.

Військова прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вибухів під Ічнею. Провадження розпочато за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147786
 
 
 Топ коментарі
 
контролируемые взрывы на военном арсенале

правильно я написал ЗЕбилы? На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов. Угрозы для людей нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9168
 показати весь коментар
 
Теперь то это все на благо, то раньше грабили, а теперь...
 показати весь коментар
 
Вот уж гад соевый, продолжает взрывать арсеналы. Доколе!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
то раніше хоч правду казали а не "6 вибухів", а тепер навіть правди не дізнаємось. Новиє літца все приховають. Бо "зачєм же!!" ))))
 показати весь коментар
 
Какая единодушная радость порохобобиков!

Взорвались тысячи тонн самых нужных боеприпасов - Порошенко не при чем!

Взорвались 6 снарядов на утилизации - Блазень сдает рашке! Реванш!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору