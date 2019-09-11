 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який зобов'язує банки вказувати реальну кредитну ставку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Законопроєкт підтримали 309 депутатів.
Варто зазначити, що цей законопроєкт підтримували у Національному банку України, зазначаючи, що ухвалення цього законопроєкту дозволить НБУ реально впливати на неправдиву інформацію, яку банки зазначають про свої послуги.
"Проведені серед банків дослідження щодо висвітлення реальної ставки з урахуванням загальних витрат за кредитом показали, що задекларована банком номінальна процентна ставка споживчого кредиту часто виявляється значно меншою від розміру реальної процентної ставки, розрахованої з включенням до загальних витрат за кредитом послуг третіх осіб, що суттєво збільшує загальні витати за кредитом", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
На этой неделе в силу вступили новые правила выдачи потребительских кредитов. Полгода назад депутаты приняли закон, усиливающий права заемщиков. Клиентов финансовых учреждений будут лучше информировать о стоимости кредитных продуктов и сопутствующих рисках. Действие закона распространяется на кредиты, выданные банками, финкомпаниями, кредитными союзами и другими организациями, у которых есть соответствующая лицензия. ЛІГА.net выяснила, как новые требования повлияют на рынок потребительского кредитования, и какие изменения ждут его в дальнейшем.
С 10 июня все банки и другие финансовые учреждения обязаны поменять подходы в работе с заемщиками. Отныне кредитор, еще до заключения договора с клиентом, обязан предоставить ему подробную информацию об условиях и стоимости кредита в понятном виде. Заемщик имеет право требовать для ознакомления договор до того, как он будет подписан. Вместе с договором клиент будет получать "паспорт кредита" - документ, в котором в стандартизированном формате простыми и доступными терминами будут описаны все условия финансирования. В кредитном договоре должна быть указана реальная процентная ставка.
https://finance.liga.net/bank/article/golaya-pravda-banki-obyazali-kreditovat-fizlits-po-novym-pravilam
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T161734.html