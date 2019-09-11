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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5644) законопроект (744) кредит (213)

 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який зобов'язує банки вказувати реальну кредитну ставку

Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про захист прав споживачів фінансових послуг, яким банки зобов'яжуть розкривати інформацію про реальні кредитні ставки і комісії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Законопроєкт підтримали 309 депутатів.

Варто зазначити, що цей законопроєкт підтримували у Національному банку України, зазначаючи, що ухвалення цього законопроєкту дозволить НБУ реально впливати на неправдиву інформацію, яку банки зазначають про свої послуги.

"Проведені серед банків дослідження щодо висвітлення реальної ставки з урахуванням загальних витрат за кредитом показали, що задекларована банком номінальна процентна ставка споживчого кредиту часто виявляється значно меншою від розміру реальної процентної ставки, розрахованої з включенням до загальних витрат за кредитом послуг третіх осіб, що суттєво збільшує загальні витати за кредитом", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Читайте також: Рада внесла зміни до закону про приватизацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147783
 
   
 Топ коментарі
 
Тоже наверное не нужный и плохой закон?
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Сдают Украину, наркоманы панимаиш Рада приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки указывать реальную кредитную ставку - Цензор.НЕТ 6927
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щас методички апгрейдят и соя начнёт полыхать..
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соя каждый получяет обновление по методичкам Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який зобов'язує банки вказувати реальну кредитну ставку - Цензор.НЕТ 4993
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это тока начало. тонер в картридже нескоро закончится
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ЕС решила постановами заполировать принятие законов СН.. Нужно пару лет поговорить ни о чем, а потом принять закон не обязательный к исполнению.
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забов*яжіть їх не використовувати дрібний почерк у кредитних договорах. Рада приняла в первом чтении законопроект, обязывающий банки указывать реальную кредитную ставку - Цензор.НЕТ 5034
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16.06.2017

На этой неделе в силу вступили новые правила выдачи потребительских кредитов. Полгода назад депутаты приняли закон, усиливающий права заемщиков. Клиентов финансовых учреждений будут лучше информировать о стоимости кредитных продуктов и сопутствующих рисках. Действие закона распространяется на кредиты, выданные банками, финкомпаниями, кредитными союзами и другими организациями, у которых есть соответствующая лицензия. ЛІГА.net выяснила, как новые требования повлияют на рынок потребительского кредитования, и какие изменения ждут его в дальнейшем.
С 10 июня все банки и другие финансовые учреждения обязаны поменять подходы в работе с заемщиками. Отныне кредитор, еще до заключения договора с клиентом, обязан предоставить ему подробную информацию об условиях и стоимости кредита в понятном виде. Заемщик имеет право требовать для ознакомления договор до того, как он будет подписан. Вместе с договором клиент будет получать "паспорт кредита" - документ, в котором в стандартизированном формате простыми и доступными терминами будут описаны все условия финансирования. В кредитном договоре должна быть указана реальная процентная ставка.
https://finance.liga.net/bank/article/golaya-pravda-banki-obyazali-kreditovat-fizlits-po-novym-pravilam
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спроси тогда у тупых ПЕСов, которые сегодня голосовали за этот законопроект, зачем они это делали
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мне вообще кажется что все кроме СН в раде голосуют рандомно. смысл? если зебобики нажимают кнопки по команде и имеют большинство
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