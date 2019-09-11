 Разумков про перший випадок кнопкодавства в Раді: Це неприпустимо

Спікер парламенту зазначив на засіданні, що після ухвалення парламентом законів, які введуть покарання за кнопкодавство, такі випадки будуть неприпустимі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Разумков повідомив, що кнопкодавством займався народний депутат України, мажоритарник-самовисуванець Олександр Ковальов. "Хочу зауважити, що такі дії є неприпустимими", - наголосив він.

Голова ВР висловив сподівання, що в парламенті це більше не повториться. Деякі депутати з фракції "Європейська Солідарність" почали викрикувати, що необхідне переголосування за законопроєкт. Разумков зазначив, що таке переголосування не потрібне і заявив депутатам цієї фракції, що в попередньому парламенті вони не помічали випадків кнопкодавства.

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