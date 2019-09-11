 Разумков про перший випадок кнопкодавства в Раді: Це неприпустимо

Спікер парламенту зазначив на засіданні, що після ухвалення парламентом законів, які введуть покарання за кнопкодавство, такі випадки будуть неприпустимі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.
Разумков повідомив, що кнопкодавством займався народний депутат України, мажоритарник-самовисуванець Олександр Ковальов. "Хочу зауважити, що такі дії є неприпустимими", - наголосив він.
Голова ВР висловив сподівання, що в парламенті це більше не повториться. Деякі депутати з фракції "Європейська Солідарність" почали викрикувати, що необхідне переголосування за законопроєкт. Разумков зазначив, що таке переголосування не потрібне і заявив депутатам цієї фракції, що в попередньому парламенті вони не помічали випадків кнопкодавства.
Чего ж ты ноешь?
Смотри, залижешь пэте очко - будет травма. Как он в парламент ходить будет?
-- у двоих -- один палец, маловато будет...
Лучше сразу у Разумкова отрубать, по одной фаланге -- шо б надольше пальцев хватило и шо б за базар отвечал!
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Тепер є початок кнопкодавства, далі чекаємо нових розробок цього кнопкодавства від слуг відомого народу
При ***** усі закони кнопкодавством "приймалися".
Порушення прав людини ((
Твари. Охренели вообще.. (я имел ввиду кнопкодавов))