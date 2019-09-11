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 Політика України
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Все про:ВР (5644) кнопкодавство (19) Разумков Дмитро (187)

 Разумков про перший випадок кнопкодавства в Раді: Це неприпустимо

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував перший зафіксований випадок кнопкодавства в парламенті нового скликання.

Спікер парламенту зазначив на засіданні, що після ухвалення парламентом законів, які введуть покарання за кнопкодавство, такі випадки будуть неприпустимі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Разумков повідомив, що кнопкодавством займався народний депутат України, мажоритарник-самовисуванець Олександр Ковальов. "Хочу зауважити, що такі дії є неприпустимими", - наголосив він.

Голова ВР висловив сподівання, що в парламенті це більше не повториться. Деякі депутати з фракції "Європейська Солідарність" почали викрикувати, що необхідне переголосування за законопроєкт. Разумков зазначив, що таке переголосування не потрібне і заявив депутатам цієї фракції, що в попередньому парламенті вони не помічали випадків кнопкодавства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Раді зафіксовано перший випадок кнопкодавства, порушник - мажоритарник-самовисуванець Ковальов, - ЧЕСНО. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147780
 
 
 Топ коментарі
 
в общем все как всегда, затонепорашенко!
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Розумков , сразу наказывай , ато так потом пойдет ,что не успеешь среагировать . Этим гнидам только дай попуск .
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в общем все как всегда, затонепорашенко!
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И чего ты ноешь? Попрут его. А при твоем любимом парашенка это было настолько постоянно и привычно, что никто уже и не обращал внимания.
Смотри, залижешь пэте очко - будет травма. Как он в парламент ходить будет?
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Пернуть в воздух - вполне достойный ответ в стиле сои. Аплодирую
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яке неподобство!!! Пропоную дати пи...ди цьому кнопкодаву,після засідання,прям у дворі ВР.Можна використовувати ноги.
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лишить мандата и обратно направить свадебные фото снимать, шоб планктону неповадно было
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за каждый случай "кнопкодавства" -1 палец. все поймут сразу.
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Разумков о первом случае кнопкодавства в Раде: это недопустимо

-- у двоих -- один палец, маловато будет...
Лучше сразу у Разумкова отрубать, по одной фаланге -- шо б надольше пальцев хватило и шо б за базар отвечал!
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Я вже розумію, що ми з тобою однієї крові Разумков про перший випадок кнопкодавства в Раді: це неприпустимо - Цензор.НЕТ 6650
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"Ряд депутатов из фракции "Европейская солидарность" начали выкрикивать, что необходимо переголосование за законопроект." Ось чому вони по 18 разів переголосовували.
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Розумков , сразу наказывай , ато так потом пойдет ,что не успеешь среагировать . Этим гнидам только дай попуск .
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не кричи,он за *правильный закон* кнопкодавил
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал первый зафиксированный случай кнопкодавства в парламенте нового созыва. Источник: https://censor.net.ua/n3147780
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Тепер є початок кнопкодавства, далі чекаємо нових розробок цього кнопкодавства від слуг відомого народу Разумков про перший випадок кнопкодавства в Раді: це неприпустимо - Цензор.НЕТ 4103
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Первая "ласточка" пошла. Пока не будут лишать мандата и давать при этом реальный срок ( и ли хотя бы условный) ничего не изменить. Штрафы делу не помогут.
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При ***** кремлядській такого не було, щоб тільки один випадок і тільки по одному закону.
При ***** усі закони кнопкодавством "приймалися".
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Это же смешно. Все "слуги" единогласно кнопкодавят за всякие псевдозаконы, как зомби, не имея даже текстов законопроектов, не говоря уже о том, чтобы их читать (для этого же есть какие-то комитеты, правда?), а налетели на какого-то лоха "за кнопкодавство". Ну цирк, а не Рада!
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Помниться, когда кричали за кнопкодавство рыгами(эпоха шапкокрада), в обсуждениях кто-то написал следующий комментарий дословно это звучала так, что если бы за каждое кнопкодавство отрезали пальцы, то скоро в Верховной Раде пришлось бы ставить педали для голосования
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Капец) Гнать такую владу)) Что придумали?)))) Это что? Теперь всем депутатам ходить каждый день на работу??? Вааще оборзели........
Порушення прав людини ((

Твари. Охренели вообще.. (я имел ввиду кнопкодавов))
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ая-яй...как не красиво вышло... лишить его на сегодня сладкого ))))) ( Wi-Fi отключить))))
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