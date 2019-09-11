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 Політика України
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Все про:денонсація (24) дипломатія (390) договір (119) Росія (19806) СНД (51) Тука (331) Яременко Богдан (15)

 5 років в Україні не здійснювали системний перегляд угод із СНД і Росією, рішення ухвалювали відповідно до ситуації, - нардеп Яременко

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що нічого не знає про припинення процесу розриву угод між Україною і Росією. Він зазначив, що за останні 5 років в принципі не було системного перегляду угод між Україною, СНД і Росією.

Про це Богдан Яременко розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Не знаю про що йдеться. Можливо, це пов'язано з тим, що змінювався президент-міністр і загубилася, можливо, керованість. Мені здається, я щось бачив про це з посиланням на Туку. Це мене взагалі дивує, тому що вони за 5 років не вийшли з СНД, хоча це робиться політичним рішенням, а тепер розповідають, що щось призупинилося", - розповів Яременко.

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Яременко заявив, що за його даними, за останні 5 років не було жодного системного перегляду відносин з СНД і Росією.

"Ось що я вам можу сказати, у нас не здійснювався насправді жодний системний перегляд відносин із СНД і з Росією. Всі рішення ухвалювалися в міру виникнення якоїсь ситуації. Вони несистемні. Тому ми, наприклад, під час агресії в Азовському морі не зробили жодних заходів. Росіяни використовують договірну базу, ми дозволяємо плавати у нас в портах, фактично, військовими судами. Ми не можемо, поки вони не ступають на берег, навіть вогонь відкрити, не маємо права, тому що вони законно там. Тобто росіяни зловживають договірною базою, як завжди вони зловживають міжнародним правом. З СНД, звичайно, ніхто нічим не зловживає, але, очевидно, що це вже навіть не цікаво Росії. Тобто нам потрібно припинити в ньому раз і назавжди участь, але це не припиняє участі у всіх угодах і конвенціях , які ми підписали", - зазначив Яременко.

Нардеп також зазначив, що договори потрібно системно переглядати, оскільки деякі можуть не потребувати скасування.

"Вони можуть мати цілком прикладний характер: про визнання диплома, або ще щось. Тобто вони можуть допомагати громадянам і не нести ніякої загрози для України. Те, що носить характер інтеграції, накладає певні зобов'язання, безумовно треба розривати. І з Росією також. Ну, не всі угоди потрібно розривати. Щось, наприклад, буде занадто дорого нам коштувати", - сказав Яременко.

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Крім того, за словами голови комітету з питань зовнішньої політики, в Україні також немає методики, за якою можна здійснювати цей перегляд угод.

"Ми зараз хочемо цим почати займатися в комітеті. У нас методи цієї немає в країні, у нас ніколи це не здійснювалося", - зазначив нардеп.

Він розповів, що Міністерство закордонних справ всі 5 років будь-які питання за договорами розглядало "тільки з точки зору участі в міжнародних судах".

"Але політика, реальна ситуація - на поле бою, в море. Тому це абсолютно не достатній і не комплексний погляд з точки зору відстоювання інтересів України в судах. І, відповідно, не можна тільки правову чи економічну позицію враховувати", - зазначив Яременко.

Він також зазначив, що комітет може пропонувати себе тільки як майданчик для дискусій і обговорень в цій сфері, оскільки зовнішня політика - це компетенція президента.

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"Ми сподіваємося, що комітет наш зможе до цього докласти зусиль. Але проблема в тому, що практичні питання зовнішньої політики - це абсолютно точно конституційна преференція і право президента,  не парламенту. Тому, парламент себе може запропонувати як майданчик для якихось дискусій і обговорень, враховуючи, що у нас більше можливостей цим займатися, ніж у тих, хто практичні питання зовнішньої політики веде, але яким чином потім зробити ці наші рішення обов'язковими - це велике питання", - зазначив Яременко.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандистські ЗМІ заявили, що за їхньою інформацією Київ перестав надсилати Москві повідомлення про розірвання двосторонніх угод і документів у рамках СНД. А ексзаступник міністра Георгій Тука заявив, що вважає, що призупинення процесу розірвання договорів між Україною і Росією щодо СНД викликає питання.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147779
 
 
 Топ коментарі
 
Зато при Презеденте Зеленском установилась системная политика сдачи Украины россии.
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ЗЫ: Я просто в шоке, насколько зелень - абсолютные, рафинированные, наглые лжецы!
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Благодаря 73% дебилов наше ШАПИТО начинает представление!))))
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Колун зебилковатый их не осуществляли их просто отменяли нафиг...!
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Что отменили, какао-бобовый? Торговлю, ж/д сообщения? Может дипотношения? Что, горе соевое?
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Зато при Презеденте Зеленском установилась системная политика сдачи Украины россии.
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ЗЫ: Я просто в шоке, насколько зелень - абсолютные, рафинированные, наглые лжецы!
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так вот почему при сывочолом мыролюбце не разрывали отношений с кацапами! про людев думали!
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Идиот...
Ну, ладно, вижу, ты тут такой не один. Читаем по ссылке (для вас, зебилы, стараюсь!):

"В мае 2018 президент Пётр Порошенко подписал указ, предполагающий, что Киев окончательно прекращает своё участие в содружестве.
Порошенко заявил, что стране «нечего делать» в этой организации и Украина прекратит участие в её координации.


23 января 2019-го в украинском правительстве приняли решение прекратить действие соглашений в рамках СНГ о межгосударственном обмене экономической информацией, сведениями в рамках внешнеэкономической деятельности и сотрудничестве в этой области. Об этом сообщили в Минэкономразвития Украины.
Через неделю после принятия этого решения стало известно, что Украина также выйдет из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями СНГ. В Киеве заявили, что оно утратило актуальность и «предусматривает закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что противоречит принципам рыночной экономики».
В феврале официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что на рассмотрении ведомства находятся 236 договоров в рамках СНГ, которые могут быть расторгнуты.
«Сейчас проводится инвентаризация договоров в рамках СНГ, это 236 (соглашений. - RT), которые требуют соответствующей проверки, чтобы быть денонсированными», - заявила пресс-секретарь украинского Министерства иностранных дел."

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предполагающий, а не прекращающий...И чего твоя Свыня телилась аж до 2018 года?
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Дважды идиот (собираешь награды?). Кликаем по ссылке, читаем:
«Сегодня подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше - в Европе, и только!» - написал он в Twitter.
ЗЫ: А кто знает, бывают зебилы, которые умеют кликать ссылки? Интересно было бы узнать мнение профильных специалистов по этому поводу.
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слышь ты, перхоть зефирная, будешь идиотом своего сожителя называть. нахрена ты мне суешь свинячий твиттер? тебе задали вопрос - почему твой хряк чесался четыре года. что касается твоего визга, то я тебе открою секрет. Хряк отозвал посла с кацапии вместе с атташе, водителями и уборщицами, но это не значит, что он разорвал дипотношения. Если он отозвал представителей из СНГ это не значит, что Украина оттуда вышла
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H e l l a s - "...Если он отозвал представителей из СНГ это не значит, что Украина оттуда вышла"

5 років в Україні не здійснювали системний перегляд угод із СНД і Росією, рішення ухвалювали відповідно до ситуації, - нардеп Яременко - Цензор.НЕТ 9984

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Благодаря 73% дебилов наше ШАПИТО начинает представление!))))
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Україна призупинили договори про розрив з підорашкою
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А мы еще "в соглашении", после аннексии целого региона и ведения 5 лет войны ( назови ее хоть антитеррористической операцией). И мы говорим что Путин и РФ "гибридные", а мы...
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Не верь тем, кто в Зекоманде. Они ж нихрена не знают.

"они за 5 лет не вышли из СНГ" - да вышли уже давно. На России такой крик стоял... А зекоманда не услышала.
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ну да, шо петина печень захочет, то и принимали
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А по-моему всё было очень системно, и ситуация тоже подходящая. Какая ещё нужна ситуация и система для того, чтобы подальше отбежать от этих медведей?
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"Не знаю о чем речь."

Если чувак ( терминология преЗедента ) ничего не знает по данному вопросу, нужно спросить у более информированных, например, у главы Офиса Богдана.

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На хрен украинцам всрались отношения с оккупантом, занимайтесь вплотную борьбой с коррупцией и реформой продажных судей,украинцы этого ждали от вас ,а всё остальное и так делалось прежней властью
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Цікаво , як в умовах окупації можна діяти системно , коли ситуація постійно змінюється.
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****, как ето говно мордато-бородатое земля носит?
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еще один "знаток" дипломатического этикета...
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Виявляється дипломатами зебіли називають мудаків, які можуть певний час приховувати свої погляди від оточуючих людей. В мій час таких часто називали "крисами".
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Это-же он ( Богдан Яременко) сказал типа, что Украина готова выслать инструкторов НАТО, в случае если будет налаживаться диалог с *********** относительно оккупированных территорий.
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