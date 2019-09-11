 Поліція прийшла з обшуками в офіс "Приватбанку" в Дніпрі, - ЗМІ

Поліція прийшла з обшуками в одне з відділень "Приватбанку", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

Як зазначив керівник пресслужби банку Олег Серга, правоохоронці проводять обшук через один з договорів, укладених "Приватбанком". Серга зазначив, що поліцейські не вилучають ні документи, ні техніку.

При цьому "Громадському" речниця "Приватбанку" Інна Музичук заявила про "візит невідомих осіб зі зброєю". За її словами, ніякого обшуку не було. Зазначено, що "озброєні особи" прийшли до головного офісу банку в Дніпрі.

Водночас "Новое время", посилаючись на пресслужбу, також повідомляє, що обшук проводять співробітники Соборного відділення поліції Дніпра.

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Спочатку про обшуки в "Приватбанку" повідомив інвестбанкір Сергій Фурса у Facebook.

"А ви кажете, українська держава неповоротка. Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного "Приватбанку". Можуть працювати, коли хочуть. Захист бізнесу по-українськи. Держава як може намагається захистити українського підприємця від судового свавілля в Лондоні та США", - написав Фурса.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський зустрівся з олігархом і колишнім власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Зустріч відбулася в Офісі Президента. На ній також були присутні глава Офісу Президента Андрій Богдан і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

На зустрічі обговорювалися "питання ведення бізнесу в Україні", - повідомила пресслужба президента.

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