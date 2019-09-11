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Все про:обшук (786) Нацполіція (8168) Приватбанк (291)

 Поліція прийшла з обшуками в офіс "Приватбанку" в Дніпрі, - ЗМІ

Водночас пресслужба "Приватбанку" каже і про поліцію, і про "невідомих осіб зі зброєю".

Поліція прийшла з обшуками в одне з відділень "Приватбанку", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

Як зазначив керівник пресслужби банку Олег Серга, правоохоронці проводять обшук через один з договорів, укладених "Приватбанком". Серга зазначив, що поліцейські не вилучають ні документи, ні техніку.

При цьому "Громадському" речниця "Приватбанку" Інна Музичук заявила про "візит невідомих осіб зі зброєю". За її словами, ніякого обшуку не було. Зазначено, що "озброєні особи" прийшли до головного офісу банку в Дніпрі.

Водночас "Новое время", посилаючись на пресслужбу, також повідомляє, що обшук проводять співробітники Соборного відділення поліції Дніпра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - це частина історії України. Я ніколи не забуду його заслуги. А щодо націоналізації "Приватбанку" на нього тиснули, - Коломойський

Спочатку про обшуки в "Приватбанку" повідомив інвестбанкір Сергій Фурса у Facebook.

"А ви кажете, українська держава неповоротка. Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного "Приватбанку". Можуть працювати, коли хочуть. Захист бізнесу по-українськи. Держава як може намагається захистити українського підприємця від судового свавілля в Лондоні та США", - написав Фурса.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, президент Володимир Зеленський зустрівся з олігархом і колишнім власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським. Зустріч відбулася в Офісі Президента. На ній також були присутні глава Офісу Президента Андрій Богдан і прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

На зустрічі обговорювалися "питання ведення бізнесу в Україні", - повідомила пресслужба президента.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147778
 
 
 Топ коментарі
 
после этого разговора....
А и вправду... - зачем время терять...




Mikhail Golub

@golub

·13 ч

- Расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже не чем. Лox пошел стремный. Фраера дешевые лавэ ныкают забугром. Выход один - напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно.
- Спасибо за выступление Андрею Богдану. Слово премьер-министру...
Полиция пришла с обысками в офис "Приватбанка" в Днепре, - СМИ - Цензор.НЕТ 6928
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Беня сказал-зеля сделал. Государство? Да хрен на него.
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Вот и итоги вчерашней встречи Ко и Зе.
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новой методички не нашёл? пользуешься старой?
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методичками пользуются только убогие мозгом. ну или в деменции. у тебя какой вариант?
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тебе подходят оба, передавай привет Лерке "несчастный случай"
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Я давно вывел. Еще когда Владимир Александрович, наш Народный Президент, еще только обьявил что хочет стать правителем нашей недостойной столь кристально чесного патриота страны.
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да я тоже вывел весной, но потом поездка за границу. А это карта. карта привата. валютная и гривневая. дебетовый.не много. в сумме примерно 1500 но все равно жалко как бы
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Бєня починає розправлятись з невгодними.
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Беня сказал-зеля сделал. Государство? Да хрен на него.
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Пора банк вернуть законному владельцу)
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после этого разговора....
А и вправду... - зачем время терять...




Mikhail Golub

@golub

·13 ч

- Расклад такой: братва поиздержалась, общак на нуле и барыжить уже не чем. Лox пошел стремный. Фраера дешевые лавэ ныкают забугром. Выход один - напрячь терпил, чтобы поработали сверхурочно.
- Спасибо за выступление Андрею Богдану. Слово премьер-министру...
Полиция пришла с обысками в офис "Приватбанка" в Днепре, - СМИ - Цензор.НЕТ 6928
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Продавец воздуха зеприматам начинает действовать...
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зеленые человечки в государственном банке?
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а шо? все записали и сделали как надо

Полиция пришла с обысками в офис "Приватбанка" в Днепре, - СМИ - Цензор.НЕТ 3109
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Петя же молодец все делал как ##уйло говорило пять лет. Теперь беня будет говорить - карма
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Беня утверждает, что по Привату Петя ни при чем.
Винит проклятый МВФ и Гонтареву.
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Ну да сделка пети со следствием )))) сдаёшь гонтареву, получаешь меньше срок
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Беня уже заменил и решает сам за следственные органы?
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У него узнайте сами. Я искренне за него ))) так как благодаря ему по Днепру сейчас не ходят долбодятлы в двух левых ботинках и с АК
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Красивая легенда. Филатов утверждает, что Беня бОльшую часть времени в 2014 году провел очень далеко от Днепра, в Швейцарии и Сен-Тропе.
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Филатов это кто? Переобутая Шоха пети? Он Мнооооого расскажет еще
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Он Вас не устраивает как мэр Днепра?
Кто был явно лучшим чем он на этом посту за годы независимости Украины?
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Примите успокоительное и позовите санитара. Или наоборот...
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Треба не тільки обшуки в Приваті робити, а і робити аудит в нацбанку за часів Гонтаревої. Що там склалось з гривнєю, що вона втричі впала лише за місяць під час Дебальцево?
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Беня же сказал, что хочет сатисфакции...
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ну вот и все...докапитализированый на 200 млрд грн...Приватбанк возвращается в родные руки
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Полиция пришла в "Приват".. Коломойский очень рад...Не зря он с Вовой совещался.."Приват" на обыск враз нарвался..
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ну так вчора була консультація, настанови. сьогодні їх починають виконувати
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Теперь понятно зачем Рюкзакова еще пол года министром МВД держать будут.
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Напоминает ситуацию в стране осени 2013 перед Майданом: мафия Януковича захватывала все активы - сейчас мафия Коломойского; Украина стояла перед политическим и экономическим захватом РФ - сейчас стоим перед сдачей суверенитета Кремлю.
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Вчера Зеленский встретился с Коломойским, сегодня - полиция проводит обыски в днепровском отделении "Приватбанка" все логично. Во-первых фигуранты и подельники по одному делу в Делавэре помогают друг другу.. Во-вторых Аваков молниеносно убрал всех заместителей начальника нацполиции и назначил своих. И г-н Цуцкиридзе, бросился в бой.(с)
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А я предупреждал, что Беня просто так не оставит захват своего банка.
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государственный Приватбанк... А не хотите вспомнить, каким образом частное предприятие в одну ночь стало "государственным" и как это называется на языке Закона?
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