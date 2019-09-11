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 Політика України, Суспільство
  2014  113
Все про:аудит (140) ліки (300) Мінздоров'я (952) Рахункова палата (51) Супрун Уляна (527)

 "Спроба реваншу фармацевтичної мафії": Супрун повідомила, що в Міністерстві охорони здоров'я проведуть аудит тільки за роки її роботи

Рахункова палата проведе перевірку діяльності Міністерства охорони здоров'я за 2016-19 роки, коли відомство очолювала Уляна Супрун.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбук написала колишня глава МОЗ Уляна Супрун.

"Минулого тижня Комітет з питань здоров‘я нації, медичної допомоги та медичного страхування, отримав прохання звернутися до Рахункової палати для проведення аудиту діяльності Міністерства охорони здоров’я України у 2016-2019 роках. Комітет рішуче підтримав таку пропозицію більшістю голосів, але пропозиція розширити період перевірки МОЗУ на часи правління Богатирьової, Мусія і Квіташвілі чомусь була проігнорована", - написала вона.

За її словами Супрун, за час роботи "нашої команди в МОЗ України, Рахункова палата здійснювала 15 аудитів. Це все відбувалося за кошти платників податків, берегти які є головною ціллю існування такого органу. За час роботи Богатирьової Рахункова палата мала 5 перевірок Міністерства. Жодна з них не стосувалась закупівель ліків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова редакція закону про державні закупівлі може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин, - Супрун

"Прохання до комітету надійшло від Петра Багрія, фірми якого за часів Богатирьової були чи не основними продавцями ліків за завищеними цінами для МОЗУ. http://bit.ly/2kdFuAf

Проведення "тендерів" у закритих кабінетах Міністерства, відкати і домовленості та сотні мільйонів гривень коштів платників податків, які нещадно розкрадалися. Ці гроші осідали в кишенях шахраїв, а важкохворі українці залишалися без доступу до життєво необхідних ліків.

З 2016 року, коли запрацювали централізовані закупівлі ліків через міжнародні організації, тендери та домовленості втратили свою чинність. Натомість більше пацієнтів отримали доступ до якісних ліків. Тут лише кілька прикладів ефективності цих закупівель. http://bit.ly/2JBdgYK, http://bit.ly/32Pn75V, http://bit.ly/2YaI1Jl

МОЗ України — це єдине Міністерство, в якому попросили провести аудит останніх трьох років роботи. Така вибірковість свідчить про чітке завдання створити підстави для видуманих кримінальних переслідувань та тиску на мене і членів нашої команди. Врата мільярдних потоків — річ, яку не пробачають. http://bit.ly/2kEeOsw

За лінком аналітичний звіт Центру протидії корупції за результатами річного моніторингу закупівлі ліків за шістьма державними програмами у 2014 році. Дуже чітко помітно, хто і скільки тоді заробив на закупівлях ліків: http://bit.ly/2krq8s1

Станом на сьогодні можна констатувати, що єдині реальні дії нової влади у сфері охорони здоров‘я — це забезпечити спробу реваншу фармацевтичної мафії", - резюмировала Супрун.

Спроба реваншу фармацевтичної мафії: Супрун повідомила, що в Міністерстві охорони здоровя проведуть аудит тільки за роки її роботи 01
Спроба реваншу фармацевтичної мафії: Супрун повідомила, що в Міністерстві охорони здоровя проведуть аудит тільки за роки її роботи 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147776
 
   
 Топ коментарі
 
Фармацевтическая мафия - она же тоже часть зе-команды. И она сегодня на коне.
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Реформы были, но 73% поставило на них крест. Против лома нет приема. Дальше сплошное болото в российском имперском стойле.
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Абсолютно согласен; всё именно так. Вопрос лишь - хватит ли сил...
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Надежда есть.
В пользу:
1. Воеваки, как показали события, прекрасно понимают, что за говно сейчас на Банковой.
2. Зелекторат не отличается особой активностью в реале.
Максимум, что они смогут родить снова - некое подобие антимайдана. Но, скорее всего ограничатся интернет-диареей.
3. Опыт показал, что стоять в центре Киева - красиво и гордо, но долго и почти бесполезно. Гораздо эффективнее не просто пикетировать никому не нужный правительственный квартал, а идти за конкретными людьми по конкретным адресам и брать прямо из постели (благо-дело сейчас в открытом доступе можно найти все, что угодно, а геолокация и триангуляция способны на чудеса).
Не в пользу:

1. Роися только этого и ждет. Т.е. вариант еще уменьшиться в размерах очень велик.
2. Хз, как к этому на Западе отнесутся.
3. Без конкретного лидера в итоге у руля опять окажутся либо до боли знакомые люди, либо аферисты типа ЗЕлюпы.
Почему:

1. Если этого не сделать, то под Роисю мягко или грубо возглавляемая фаеристами Коломойского Малоросия все равно ляжет.
2. Если этого не сделать, то Запад просто потеряет к нас всякий интерес, как в период Януковича (хз поймет этих малоросов - то они хотят в ЕС, то им кацапы старшие братья).
3. Если этого не сделать, то нормального национального лидера в Украине не будет пока не развалится Роися.
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Всё так; и всё крайне опасно и неустойчиво...
Давайте прекратим эту дискуссию. Гопота, дорвавшаяся до власти, ведёт страну к вооружённому конфликту, это однозначно.
Пусть люди, которые понимают что происходит, занимаются решением "за закрытыми дверями".
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Улянка з дуба впала? Аудит і повинен проводитись після кожної зміни чиновників, так завжди було і так повинно бути. Якщо ж є які особливі обставини, то аудит призначається або по рішенню суду, або по окремим наказом вище стоячого органу.А я дивувася, як вона може дозволити собі ДВА РОКИ (!!) бути в статусі в.о., бо це ж відверте порушення закону. А улянка, виявляється, правовий невіглас. "Как же ана рукаваділа ачісткай?!" (с)
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Зє!были, до вас уже дійшло, що вони зробили вас разом?
Вам Порох був "нє достаточно отлічним"?
Хотєлось нє поймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюціі, то ли сєврюжини с хрєном...
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Якщо головний лікар нашої обласної лікарні і перенетального центру лишився на місці при її правлінні а побори у них збільшились, то думаю аудиту буде що знайти...
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Не вижу проблемы, если там все нормально то с чего такой кипешь у Доктора Смерть.
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Можу офіційно заявити,що з приходом до влади уряду Яценюка і почались всі проблеми з цінами на лікі.Я тоді ще наївний казав своїй жінці,що гірше ніж при Януковичу вже не буде,бо мав надію,що"майданівці" заборонять всі накруткі на лікі.на продукти і на будівельні матеріали.Так як було при "вароффке" Ю.Тимошенко!!!Але сталось не так як гадолось - звідкі і з"явився у Яценюка лярд $.А Супрун це вже продовження того знущання і геноциду над українцями...
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За то им просто живется, всегда есть ответы на все вопросы.
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