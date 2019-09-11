 Звільненим з РФ українцям виплатять по 100 тис., - Денісова

Про це Денісова написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Відповідальним за виконання рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Виплати здійснюватимуться у встановленому порядку.

Уповноважена додала, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків і політв'язнів та їхніх родин є надзвичайно важливою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від Денісової надійшло близько 10 звернень щодо арештованих кримських татар, - омбудсмен РФ Москалькова

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Зі свого боку уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова висловила сподівання, що до кінця року Росія і Україна здійснять ще один обмін затриманими особами, уточнивши, що нині на території РФ перебувають 113 українських в'язнів, з яких 89 - кримські татари.