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 Політика України, Суспільство
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 Звільненим з РФ українцям виплатять по 100 тис., - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що 35 звільнених з російського полону українських громадян отримають одноразову виплату в розмірі 100 тис. грн.

Про це Денісова написала у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Відповідальним за виконання рішення є Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Виплати здійснюватимуться у встановленому порядку.

Уповноважена додала, що соціальна підтримка нещодавно звільнених військових моряків і політв'язнів та їхніх родин є надзвичайно важливою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від Денісової надійшло близько 10 звернень щодо арештованих кримських татар, - омбудсмен РФ Москалькова

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Зі свого боку уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова висловила сподівання, що до кінця року Росія і Україна здійснять ще один обмін затриманими особами, уточнивши, що нині на території РФ перебувають 113 українських в'язнів, з яких 89 - кримські татари.

Звільненим з РФ українцям виплатять по 100 тис., - Денісова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147775
 
   
 Топ коментарі
 
единственные кто должны получить выплаты это моряки!!!
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С какого хера с налогов украинцев этим чертям будут платить бабки??? Тот поехал бо не знал этот поехал бо не думал... плять та сколько можно уже уроды тупорылые!
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+ я надеюсь им же как военнослужащим и з\п за весь период начисляли и выплатят.
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Дайте такой клич по днр и пойдут пачками сдаваться ))
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но-но, с приходом новыхлиц ахметову только скидки, это только чоколядный барыга заставлял его платить рыночную стоимость.
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не густо.Но учитывая что в стране "нет денег" можно согласиться.А КАК на счет "стянуть" компенсацию с )(уйла со товарищи? Или эта тема не актуальна? Договорились с Говностаном,что не будет исков?
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Гриб наконец-то потеряет девственность как мужчина.
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приглянулся тебе ?)) или 100 тыщ хочешь ?))
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С какого хера с налогов украинцев этим чертям будут платить бабки??? Тот поехал бо не знал этот поехал бо не думал... плять та сколько можно уже уроды тупорылые!
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единственные кто должны получить выплаты это моряки!!!
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+ я надеюсь им же как военнослужащим и з\п за весь период начисляли и выплатят.
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И нагрудный знак "Участник боевых действий с полностью сохранённым боекомплектом"
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Скоро будем платить тем, кто остался и выживает в стране? Или это к героизму не приравнивается?)
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Морякам еще Петя по сотке тыщ баксов остался должен за подставу..
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Международный суд говорит - невиновны!
Но казламордые такие как ты продолжают бэкать!
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Називай ким хочеш тільки не кажи - чорна срака!
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Морякам в Одессе в новостое квартиры будут давать, с ремонтом, сантехникой, но без мебели)
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