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 Політика України
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Все про:позов (249) політв'язні (1039) Сущенко (453) полонені (501)

 Це поставить під удар майбутній обмін політв'язнів, - адвокат Сущенка про позови проти РФ до міжнародних судів

Якщо зараз подати позов до міжнародних судів на РФ, то це може нашкодити майбутнім обмінам.

Про це заявив український адвокат звільненого політв'язня Романа Сущенкf Євген Пронін, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цього нам не дадуть зробити навіть в Україні. Тому що якщо відбувся обмін і людина відразу подає позов, то це ставить під удар майбутній обмін політв'язнів, які ще перебувають у Росії", - розповів адвокат, зазначивши, що такі позови можна буде подавати після того, як усі українські політв'язні будуть звільнені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я наївно сподівався, що моя скромна персона не зацікавить ФСБ, - Сущенко про візит до РФ

Також Пронін зазначив, що термінів давності в таких справах немає.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сущенку заборонили в'їзд у Росію на 20 років, - адвокат

7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147774
 
 
 Топ коментарі
 
О, поработали с визитёром московским конкретно...
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Во-во-во. Отозвать все миллиардные иски против россии, а они нам за это еще пару заложников отдадут. Зеля - трус и подонок, ради дешевого пиара для себя лично сливает страну.
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почалося....гра навіть на рівні звільнених, за здачу України Мордору...ось і проясняються приховані від людей договорняки зєлі з х*йлом...
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если не сейчас через 5 лет то когда, вася???????????????
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О, поработали с визитёром московским конкретно...
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почалося....гра навіть на рівні звільнених, за здачу України Мордору...ось і проясняються приховані від людей договорняки зєлі з х*йлом...
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Во-во-во. Отозвать все миллиардные иски против россии, а они нам за это еще пару заложников отдадут. Зеля - трус и подонок, ради дешевого пиара для себя лично сливает страну.
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Айухеть! Так давайте границы откроем - кацапы сразу стрелять перестанут!
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А с учетом того, что потенциальные "политзаключенные" прутся туда, как будь то там медом намазано, этот обмен имеет все шансы не прекратиться никогда. С этим надо что то делать.
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Ты шо, против ПЭТИ?
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новый тренд - не нужно злить рассеюшку, отдавать все тихо
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" что данные иски можно будет подавать после того, как все украинские политзаключенные будут освобожденыИсточник: https://censor.net.ua/n3147774"
те НИКОГДА ))))
ВОТ И ПЕРВАЯ ЦЕНА ОБМЕНА...
понять и простить ))))))))))) придется, гАспада паДриоты ))))))))
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Есть государство Украина, целостность которого приоритетнее всех обменов.
Очередная Гадя, все заложники сломаны морально и рабботтают на мордор
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про Будапештский договор вспоминать в европейских судах нельзя , про оккупацию нельзя , про украденые сотни миллиардов в Крыму нельзя , про спизженные заводы в Стаханове , Луганске и др тоже нельзя
А что вообще нам украинцам можно ?
Сеять гречку и горох и разводить пчел ?
Спасибо , идите нах.й .
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Так зачем подавать, их же " законно " арестовывали. Можно уже будет вскоре и в малоросию переименоваться.
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Чого поперся до кацапів - не знає. Про загиблих воїнів, завдяки яким стався обмін - не знає. Про теперішню ситуацію в Україні не знає. Зате про те, що на кацапів не потрібно подавати в суди - знає. Навіщо міняти було? У нас тут своїх таких близько 73 відсотка ( за їхніми ж словами).
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не нужно ездить на рф, сами себя будут освобождать.
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Сущенко сам поехал в кацапию! его приняли а теперь его адвокат учит как жить Украине! Це поставить під удар майбутній обмін політв'язнів, - адвокат Сущенка про позови проти РФ до міжнародних судів - Цензор.НЕТ 2239
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многие это уже написали....
Ну и я тоже хочу..... - специально для зебилов патриотов....

Зеленский приостановил расторжение двусторонних соглашений с Россией

Це поставить під удар майбутній обмін політв'язнів, - адвокат Сущенка про позови проти РФ до міжнародних судів - Цензор.НЕТ 4819



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Как можно о чём то разговаривать с террористами из Кремля да ещё в этот день 11 сентября? так от Украины все отвернуться и не будут её уважать как государство , будут только ноги вытирать. Власть гуляет в Сен-Тропе
, украинский народ лениться управлять своим государством ,Граждане Украины чудят в стране по кремлёвскую балалайку и получается что имеем то имеем Це поставить під удар майбутній обмін політв'язнів, - адвокат Сущенка про позови проти РФ до міжнародних судів - Цензор.НЕТ 7336
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а не пошел бы ты лесом, адвокат недоделанный?
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Як на мене, то ці слова рівнозначні, коли криком кричали при пороху: "... а то путін нападьот...". А це значить вже "ненападьот" а не віддасть? Лавровське "кашляння" дуже доречне в цій ситуації.(((
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Во время войны он с частной поездкой едет в логово врага ? А теперь никаких исков, чтобы они на нас не обиделись . Сиди уже тихо, как- нибудь без твоих указаний разберемся ( и твоего адвоката ). Что вы там наобещали ? Что поподписывали ?
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Не хрен было шастать там, где не надо... Какой обмен нафиг??? Обмен либо есть на паритетных условиях, либо его нет вообще! А здавать позиции ВСЕХ граждан Украины ради мизерной части их граждан, которые на свой страх и риск полезли туда куда ПОКА не стоит лезть - это предательство. А в отношении наших моряков есть решение трибунала и правительство ЗЕ обязано заставить РФ выполнять это решение дипломатическими методами! Заставить мир это сделать!
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А "не подав иски" - тем самым дадим сигнал кацапии, что выгодно придерживать "про запас" заложников, что бы выпущенные никуда не обращались !!!
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