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 Політика України
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Все про:Росія (19806) політв'язні (1039) Сущенко (453) полонені (501)

 Я наївно сподівався, що моя скромна персона не зацікавить ФСБ, - Сущенко про візит до РФ

Прямуючи до Росії в 2016 році, український журналіст Роман Сущенко був упевнений, що йому не загрожує небезпека.

Про це він сказав на першій після свого звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що тодішній його візит був до брата, це було пов'язано зі складними сімейними обставинами, які він вирішив не озвучувати.

"Я наївно думав, що моя скромна персона їх не зацікавить. Адже є журналісти, які працюють на Донбасі, на лінії фронту. А я на той час уже давно був кореспондентом у Франції", - заявив Сущенко.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147768
 
   
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На вид вроде не глупый, а в итоге б---н. Наличие украинского гражданства это уже ПРИЧИНА !!! Война идет !!!
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родиться скромным человеком це великое щастье, а всю жизнь быть скромной персоной це великий подвиг
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У меня в москве семья родичей дальних, я им так и сказал - манал я ехать в логово ваших террористов и ненавистников Украины
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А у меня близких, но я также манал туда ехать
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Клоун, думал он...
один думал членом в беларусь поехал, второй думал жопой на россию поехал... интересно че думали остальные???
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Они четко говорят чего хотели - вести освободительную борьбу с оккупантами, не за клавой, а реально.
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взрослый дебил вот впечатление от него
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Немаю ні рідні, ні друзів, навіть знайомих не маю. Телебачення і фільмів їхніх не дивився вже двадцять п`ять років. Розмовляю з ними виключно при службовій необхідності і англійською. Чого і всім бажаю.
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