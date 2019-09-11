 Умерову, як і Сущенку, заборонено в'їзд в РФ, але таємним указом, - Фейгін

Про це сказав їхній захисник Марк Фейгін, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що така практика передбачена російським законодавством.

"Але я не бачу в цьому проблеми. Я не уявляю, щоб після пережитого Роман захотів поїхати в Росію", - додав Фейгін, зазначивши, що, очевидно, заборона обґрунтовується тим, що Сущенко становить загрозу національним інтересам Росії, оскільки в РФ його засудили "за шпигунство".

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