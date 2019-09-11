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 Суспільство
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 Умерову, як і Сущенку, заборонено в'їзд в РФ, але таємним указом, - Фейгін

Ільмі Умерову, як і Роману Сущенку, заборонили в'їзд в Росію, але таємним указом.

Про це сказав їхній захисник Марк Фейгін, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що така практика передбачена російським законодавством.

"Але я не бачу в цьому проблеми. Я не уявляю, щоб після пережитого Роман захотів поїхати в Росію", - додав Фейгін, зазначивши, що, очевидно, заборона обґрунтовується тим, що Сущенко становить загрозу національним інтересам Росії, оскільки в РФ його засудили "за шпигунство".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147767
 
 
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Туда вообще ехать незачем, даже для работы, проще в Польшу/Чехию.
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Так они еще бы поехали на "обмен" если бы не указ. Етить колотить. Так пусть бы "не выезжали"
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Фейгин пургу несёт.
Не в этом случае, а вообще. В судах обоср*лся. Адвокатской лицензии лишили. Как юрист он обнулился.
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