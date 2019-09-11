 Новим керівником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.

Так, заступником голови Нацполіції - начальником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе.

Раніше він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції.

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Нагадаємо, раніше посаду начальника Головного слідчого управління обіймав генерал поліції третього рангу Віталій Невгад, який був призначений на цю посаду у вересні 2017 року.





Фото: Нацполіція/Facebook