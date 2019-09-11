 Новим керівником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.
Так, заступником голови Нацполіції - начальником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе.
Раніше він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції.
Нагадаємо, раніше посаду начальника Головного слідчого управління обіймав генерал поліції третього рангу Віталій Невгад, який був призначений на цю посаду у вересні 2017 року.
10.11.2017 - 23:55
"...
Цуцкиридзе руководит экспериментом с внедрением института детективов и созданием управления криминального анализа. Он сообщил, что для этого задействованы 8 региональных подразделений и новое подразделение в Главном следственном управлении Нацполиции.
Чиновник отметил, что в некоторых регионах, в частности в киевских отделениях полиции нагрузки колоссальное - доходит до 500 уголовных производств на следователя.
По его словам, первая и ключевая цель запуска эксперимента с введением института детективов - уменьшение этой нагрузки.
..."
кроме того, во время последних выборов он часто выступал о подкупе избирателей и, как бы, специализировался на Юрии Тимошенко...