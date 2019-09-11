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Все про:призначення (432) Нацполіція (8168) Князєв (346) Цуцкірідзе Максим (1)

 Новим керівником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе. ФОТОрепортаж

Глава Нацполіції Сергій Князєв представив нового керівника Головного слідчого управління. Ним став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.

Так, заступником голови Нацполіції - начальником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе.

Новим керівником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе 01

Раніше він обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадрові перестановки в Нацполіції: три заступники Князєва залишають свої посади

Новим керівником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе 02

Нагадаємо, раніше посаду начальника Головного слідчого управління обіймав генерал поліції третього рангу Віталій Невгад, який був призначений на цю посаду у вересні 2017 року.

Новим керівником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе 03
Новим керівником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе 04
Фото: Нацполіція/Facebook

Новим керівником Головного слідчого управління став підполковник поліції Максим Цуцкірідзе 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147765
 
 
 Топ коментарі
 
чергова серія "слуги" під назвою "грузини повертаються"...
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через месяц будит генерал подполковник хоть и молодой - так у нас заведено
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а як же эка и хатия? или перекуем рюкзаки на чемоданы?
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через месяц будит генерал подполковник хоть и молодой - так у нас заведено
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А Баканов так і залишиться літінантом?
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чергова серія "слуги" під назвою "грузини повертаються"...
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Царский запрет о назначении чиновников из местных, национальных... для "Северо-Западного края" такой был...
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а як же эка и хатия? или перекуем рюкзаки на чемоданы?
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Он что то понимает в следствии несмотря на юный вид? или понимает толк в бюрократических процедурах ? или просто кому то предан как пес?
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Компромата на него вроде нет, нашел следующее
10.11.2017 - 23:55

"...
Цуцкиридзе руководит экспериментом с внедрением института детективов и созданием управления криминального анализа. Он сообщил, что для этого задействованы 8 региональных подразделений и новое подразделение в Главном следственном управлении Нацполиции.
Чиновник отметил, что в некоторых регионах, в частности в киевских отделениях полиции нагрузки колоссальное - доходит до 500 уголовных производств на следователя.
По его словам, первая и ключевая цель запуска эксперимента с введением института детективов - уменьшение этой нагрузки.
..."

кроме того, во время последних выборов он часто выступал о подкупе избирателей и, как бы, специализировался на Юрии Тимошенко...
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"Порохоботы" никогда не были дебилами и всегда проверяют информацию или ищут дополнения к ней, в отличие от зерады. Понял, зеб, или на пальцах объяснить - перамога это или зерада или ни то, ни другое?
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Блин, комменты чего-то дублируются, глюк какой-то.
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чекаємо на Хатію та Сакварелідзе...і чомусь в силові структури..схоже, що на п'яти рюкзакову наступають
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не позовут.А И ПОЗОВУТ ТО НЕ ПРИДУТ.Пока там А-факов , грузинские реформаторы не видят смысла в новых назначениях.
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с назначєнієм всьо панатна а вот аднаво нє могу понять новая епоха наступіла а кришіваніє как било так і асталась всьо тєжє і всьо там жє
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Українцям пора пакувати чемодани , просрали ви свою країну.
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