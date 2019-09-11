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 Політика України
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 ВККС вірила розповідям суддів про шалену працьовитість на підсобних роботах, про дбайливих батьків, про чудесних родичів, - ексчлен комісії Козлов

Ексчлен Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Козлов вважає, що ВККС бадьоро і жваво розпочала свою роботу, але згодом дискредитувала себе.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Комісія працювала багато і старанно, можна навіть сказати продуктивно, але є багато питань не до кількості, а до якості суддівських кадрів. Мабуть, це орган, який бадьоро і жваво почав, але потім щось сталося, і він звалився на кілька сходинок нижче, ніж повинен був бути. Як мені здається, навіть розгубив значущі моральні орієнтири", - зазначив Козлов.

Він також назвав конкретні приклади дій, що ганьблять ВККС.

"Наприклад, під різними приводами стали з позитивними результатами через кваліфікаційне оцінювання пропускати "суддів Майдану". Були абсолютно розхристані підходи до перевірки майна. Або робили вигляд, що не помічали, або визнавалося можливим те, чого в принципі не може бути ніколи. Бурхлива працьовитість на підсобних роботах як джерело капіталу далеко не стартового. Всі ці прекрасні розповіді про дбайливих батьків, які ще з радянських часів протягли через злидні й інфляцію рубежу 80-90-х казкове багатство. Або про чудових родичів, які займалися сільським господарством і виростили небувалий (і небувало дорогий) урожай, звичайно, нічим, крім слів, не підтверджений", - розповів ексчлен ВККС.

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За його словами, комісія допустила серйозну помилку, коли вирішила, що може бути різний підхід до оцінювання в конкурсній процедурі і процедурі, коли оцінюється відповідність посаді.

"Наприклад, під час конкурсного відбору до Вищого антикорупційного суду була спірна ситуація щодо автомобіля. Він був придбаний за 149 тисяч. До речі, в суддівських історіях можна часто зустріти дві ціни продажу чого-небудь: 49 або 149 тисяч - це поріг безготівкових розрахунків у різні періоди. Прямо цілі супермаркети автомобільні з такими цінами "все по 149", бери - не хочу. Так ось там такий номер не пройшов, а при оцінюванні на відповідність - зазвичай дуже навіть подобався", - розповів Козлов.

Повний текст інтерв'ю з Андрієм Козловим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147761
 
   
 Топ коментарі
 
В таких случаях нужны люди как английские эксперты. Неподкупные и умеющие читать и считать.
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именно, ведь, у каждого члена ВККС была припасена собственная такая история.
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В таких случаях нужны люди как английские эксперты. Неподкупные и умеющие читать и считать.
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именно, ведь, у каждого члена ВККС была припасена собственная такая история.
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Ну так верхушку то отреформировали, это до низов не добрались пока что. Так говорил Заратустра, то есть тьфу, так излагает соя.
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скрепа, а что ж не добрались до низов после инаугурации клоуна всея Украины 20 мая?
Зеля 2 сентября обещал еженедельное снятие мантий.
Много уже сняли на сегодня?
Ну, ладно, низы, они слишком низко для Зели.
Ну, с Вовка, хотя бы, мантию сняли?
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ДБР розслідує зволікання Порошенка щодо зарплат суддям без посади
...
Відповідно до листа Державної судової адміністрації України, суддям, у яких закінчились повноваження, загалом сплатили 387 957 445 гривень суддівської винагороди.
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І яке резюме у цього чесного оцінювача? Яка міра тої шкоди, яку репутації постмайданної України завдав особисто він? Він хоч розуміж, що спричинився до сьогоднішнього антимайданного реваншу?
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Т.е. Козлов легитимизировал этот шабаш своим участием в нём?!
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