 Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

Відповідні відомості з'явилися на сайті Верховної ради, передає Цензор.НЕТ.
За таке рішення на пленарному засіданні парламенту у вівторок проголосували 373 народних депутати. Для остаточного схвалення конституційних змін, згідно з процедурою, необхідно було мінімум 300 голосів.
Законом буде виключено з ст.80 Конституції положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також що їм гарантується депутатська недоторканність.
У статті залишиться лише одна норма - про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
Передбачено, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.
Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.
Наклейки!
Вот почему как самая поганая, самая загаженная, самая вонючая машина (не меняют масло, не чистят двигатель, на сервис машинку не отводят) так по самые фары вся обклеена дацзыбао о "бороться с" и "борьбе за"?
ЗЕбил - это наследственный лох, я так понимаю, ЗЕбилы существуют во всех странах, этакие ЗЕбилы без границ/берегов.
Видете ли, ******** закон не нравится, потому что гонорары из м.стэць не поступают! Они даже не соромятся здесь скиглити. Прикрывают свою гнилось *мовой, вышиванками, армией и термосом*. А в душе - гниды по Т.Г. Шевченко.
Только мне это не интересно. Проходи мимо со своим хр. недержанием.
Если следующий Президент-"украинец" окажется хоть немного жестким, его уже простыми потоками зрады не скинешь.
Тогда от чего такая щенячья радость у зебобиков？😀
Так что портновский трубаДур...мог єто сделать..
"С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны.
Да пусть горит там, что попало,
Лишь бы не было войны"(С)
или "просто перестать стрелять".
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Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу.
Я могу с уверенностью сказать что я сын пророссийского отца. Я стал членом
союза молодёжи регионов Украины. Потому что я поддерживаю предоставление
русскому языку статуса второго .государственного.
Дмитрий Розумков. политехнолог Зеленского.
А также (главарь депутатов антиукраинской части ЗРады, украинофоб, бандит экс -рыгоАнал, продажный ЗЕбил - капитулянт.......)