EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  3862  142
Все про:закон (737) Зеленський (2685) недоторканність (456)

 Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

Президент Володимир Зеленський підписав закон №7203 про скасування недоторканності народних депутатів.

Відповідні відомості з'явилися на сайті Верховної ради, передає Цензор.НЕТ.

За таке рішення на пленарному засіданні парламенту у вівторок проголосували 373 народних депутати. Для остаточного схвалення конституційних змін, згідно з процедурою, необхідно було мінімум 300 голосів.

Законом буде виключено з ст.80 Конституції положення про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані, а також що їм гарантується депутатська недоторканність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це був найшвидший шлях", - Разумков пояснив, чому ВР ухвалила законопроєкт про недоторканність авторства Порошенка

У статті залишиться лише одна норма - про те, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Передбачено, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроект №7203 про зняття недоторканності з народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147760
 
   
 Топ коментарі
 
Счас соя расскажет как это плохо.
 показати весь коментар
 
Да-да, и выборы досрочные в КС отменили! Помечтай.
 показати весь коментар
 
Ни для кого не секрет, что и сама соевая верхушка, и холуйствующий перед ней порохоскот всерьез рассчитывают на реванш и возвращение к власти в результате инспирированного ими очередного Майдана. Этот секрет Полишинеля, конечно же, известен и действующей власти. Само собой, что шансов у соевой мрази реализовать намеченное практически нет, эти политические импотенты просто не понимают, что их время давным-давно ушло. Однако остается вероятность, что данные организмы все-таки предпримут попытку организовать Майдан как последний шанс избегнуть заслуженного наказания за воровство, коррупцию и мародерство, которыми они промышляли 5 лет правления бесславного соевого ублюдка. Поэтому жизненно необходимо в кратчайшие сроки покончить с соевым дерьмом раз и навсегда!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
О!
Наклейки!
Вот почему как самая поганая, самая загаженная, самая вонючая машина (не меняют масло, не чистят двигатель, на сервис машинку не отводят) так по самые фары вся обклеена дацзыбао о "бороться с" и "борьбе за"?
ЗЕбил - это наследственный лох, я так понимаю, ЗЕбилы существуют во всех странах, этакие ЗЕбилы без границ/берегов.
 показати весь коментар
 
 
Это моральное постановление, и антикоррупционное. Миллиарды у ляшка откуда? А у югика откуда? А барыга откуда брал для подкупа голосов? Не из кармана ли налогоплательщика?
Видете ли, ******** закон не нравится, потому что гонорары из м.стэць не поступают! Они даже не соромятся здесь скиглити. Прикрывают свою гнилось *мовой, вышиванками, армией и термосом*. А в душе - гниды по Т.Г. Шевченко.
 показати весь коментар
 
 
найми себе сиделку - раз тебя из Кащенко турнули...)
 показати весь коментар
 
 
Знать бы, что такое *кащенко* - дярёфня в параше? ты там живёшь и родился?
Только мне это не интересно. Проходи мимо со своим хр. недержанием.
 показати весь коментар
 
Склерозный, тебе уже писалось - обратись за услугами к жиночке (если ещё не сбежала).
 показати весь коментар
 
Коли буде амністія 8200 атовцям, що вже сидять по українським катівням по декілька років за вигаданими Матіосом звинуваченнями, Вовік? Вже всі жданики поїли, а пан президент про них навіть не згадує.
 показати весь коментар
 
 
Скорей даже не знает. Нужно выходить под ОП и напоминать!
 показати весь коментар
 
 
Хорошо, демонтаж демократии продолжается. Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності - Цензор.НЕТ 4116
Если следующий Президент-"украинец" окажется хоть немного жестким, его уже простыми потоками зрады не скинешь.
 показати весь коментар
 
Теперь пэдрота точно арестуют. И ырок за лизание.
 показати весь коментар
 
 
😀А с мая по август...когда у Порошенко небыло никакой неприкосновенности...что мешало его арестовать？
 показати весь коментар
 
 
У Порошенко, як у колишнього президента, зберігається недоторканість.
 показати весь коментар
 
 
Ну значит этот закон на него не распространяется...
Тогда от чего такая щенячья радость у зебобиков？😀
 показати весь коментар
 
 
Кто его бы тогда арестовал? Ген прокурор - Луценко?
 показати весь коментар
 
 
Генпрокурор...любой...не может арестовпть чиновника такого уровня...только НАБУ и ГБР...
Так что портновский трубаДур...мог єто сделать..
 показати весь коментар
 
 
мабуть "зе слуга " має підписати законопроект про імпічмент , котрий вважається таким ,що набирає силу закону після того,як за нього дали голос 50% ,плюс один голос від присутніх депутатів в залі ВР України?
 показати весь коментар
 
 
Странно. Приняли и подписали петин закон, которым он гордиться. ПЕСюны поздравили петю с этим, а петисосы опять недовольны - о какой-то диктатуре вопят, точь-в-точь как депутаты мертвечука.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
кто тебе сказал что к поимеру я недоволен？ меня просто веселит щенячья радость зебобиков по этому поводу...😀
 показати весь коментар
 
 
Да довольные мы, довольные:
"С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны.
Да пусть горит там, что попало,
Лишь бы не было войны"(С)

или "просто перестать стрелять".
 показати весь коментар
 
 
ахаха, ликование жабососов такое забавное)
 показати весь коментар
 
 
а за кнопкодавство нужно слуг пороть на заднем дворе ВР!!!
 показати весь коментар
 
 
Сейчас у порохоботов обострение шизофрении. Порошенко хвастался, что это его важный закон. Но то, что его приняли, это Зеленский узурпировал власть
 показати весь коментар
 
 
_______________ДОСЛОВНО _____________
-
Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу.
Я могу с уверенностью сказать что я сын пророссийского отца. Я стал членом
союза молодёжи регионов Украины. Потому что я поддерживаю предоставление
русскому языку статуса второго .государственного.
Дмитрий Розумков. политехнолог Зеленского.
А также (главарь депутатов антиукраинской части ЗРады, украинофоб, бандит экс -рыгоАнал, продажный ЗЕбил - капитулянт.......)
 показати весь коментар
 
Автор Закона Порошеонко, пдал тоже он. А свой написать ? У кого и что учиться, руки задирать ?
 показати весь коментар
 
Обратите внимание на комментарии,практически все быдло мечтает посадить Порошенко,не Бойко,Шуфрича,Новинского,Медведчука и ко.Это о патриотах.
 показати весь коментар
 
А голосование и призывы в государственной измене в Раде !?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору