EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  294  1
Все про:посол (550) Євросоюз (2607) Матті Маасікас (1)

 Новий посол ЄС Маасікас розпочав роботу в Україні

До роботи в Україні приступив новий посол делегації Європейського Союзу Матті Маасікас.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Twitter представництва ЄС в Україні.

"Раді вітати нашого нового посла Матті Маасікаса. Його перше випробування сьогодні полягало в тому, щоб вмістити одну з найбільших делегації ЄС на одному фото. Виконано успішно!" - повідомили в делегації.

Новий посол ЄС Маасікас розпочав роботу в Україні 01

Віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив в Twitter, що зустрівся з Маасікасом у Брюсселі.

Новий посол ЄС Маасікас розпочав роботу в Україні 02

Нагадаємо, в липні високий представник ЄС Федеріка Могеріні оголосила про призначення 43 нових глав делегацій ЄС в третіх країнах в рамках ротації 2019 року, які формально розпочнуть виконувати обов'язки після узгодження з країнами призначення. Марті Маасікас був призначений керівником делегації ЄС в Україні. До цього він був підсекретарем з відносин із ЄС в Міністерстві закордонних справ Естонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед австрійських інвесторів зростає інтерес до українського ринку, - новий посол Пфандлер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147757
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору