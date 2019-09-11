 Сущенко розповів, що ФСБ намагалася завербувати його ще в перший день затримання

Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що перед цим державний адвокат сказала йому, що стаття, за якою його звинувачують, передбачає 20 років.

"Під таким пресингом вони мені запропонували працювати на них. Я сказав, що почув їх, і сказав "ні". Далі прямих пропозицій не було. Але було два випадки, коли пропонували "співпрацю", - повідомив він.

Зі свого боку, присутній на пресконференції адвокат Марк Фейгін сказав, що для ФСБ спроби вербування українських політв'язнів є звичайною справою. За його словами, випадок Сущенка особливий, бо набув розголосу.

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Він звернув увагу, що публічність є важливим фактором звільнення і запобіжником від вербування.

"Якщо людина підписує згоду про співпрацю з ФСБ, а потім її звільняють, і вона тут же все розповідає, то це не має сенсу для російських спецслужб", - сказав адвокат.

Фейгін підкреслив, що всі звільнені в суботу - це політв'язні, яких знали і випадки яких отримали резонанс. Адвокат закликав висвітлювати випадки всіх політв'язнів.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

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Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.