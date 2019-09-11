 Світові лідери мають вирішити питання захоплення Росією заручників і їх використання як політичної зброї, - Сущенко

Про це він сказав на першій після свого звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми розглядаємо можливість створення певної української ініціативи, місії, яка опікувалася б політв'язнями, які там досі там перебувають. Це 100 сімей, сто доль. Я вже не кажу про тих, хто на окупованих територіях. Досвідом перебування в російських в'язницях я б з задоволенням поділився", - розповів він.
Також він закликав світових лідерів посприяти тому, щоб Росія припинила практику затримання політв'язнів і подальшого використання цього питання для тиску на Україну.
"Ми маємо підтримувати цю тему за кордоном і постійно цю тему живити, оскільки один з важелів впливу на режим (Путіна. - Ред.) розташований там (за кордоном. - Ред.). Найголовніше, щоб світові лідери, наші союзники і партнери вирішили питання припинення захоплення заручників, політв'язнів і їх використання як політичної зброї", - резюмував Сущенко.
Он варто було подякувати за звільнення в тому числі й Пороху так все. Вже ворог і нащо звільняли.