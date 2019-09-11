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 Політика України, За кордоном
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 Світові лідери мають вирішити питання захоплення Росією заручників і їх використання як політичної зброї, - Сущенко

Сущенко розповів про ідею створення громадської організації для допомоги українським політв'язнів у РФ і їхнього порятунку.

Про це він сказав на першій після свого звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми розглядаємо можливість створення певної української ініціативи, місії, яка опікувалася б політв'язнями, які там досі там перебувають. Це 100 сімей, сто доль. Я вже не кажу про тих, хто на окупованих територіях. Досвідом перебування в російських в'язницях я б з задоволенням поділився", - розповів він.

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Також він закликав світових лідерів посприяти тому, щоб Росія припинила практику затримання політв'язнів і подальшого використання цього питання для тиску на Україну.

"Ми маємо підтримувати цю тему за кордоном і постійно цю тему живити, оскільки один з важелів впливу на режим (Путіна. - Ред.) розташований там (за кордоном. - Ред.). Найголовніше, щоб світові лідери, наші союзники і партнери вирішили питання припинення захоплення заручників, політв'язнів і їх використання як політичної зброї", - резюмував Сущенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147755
 
   
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Молодчина. Вопрос очень актуален. Не зря кацы выпускать тебя не хотели.
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Террористы они и есть террористы. Террористическое государство, оно и есть террористическое. Пока это не признает международное сообщество и не исключат подобных из ООН, так все и будет продолжаться. Если катит и прет, то к чему им что то менять. Брали и будут брать и в ПАСе будут выступать.. Во блин в рифму получилось.
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Все это правильно, но при всех экономических и политических вызовах Мир захлестывает волна популизма, и на руководящие должности приходят соответствующие кадры, чем все это закончится трудно себе представить.
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Та насрать нашій спільноті на тих полонених.
Он варто було подякувати за звільнення в тому числі й Пороху так все. Вже ворог і нащо звільняли.
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Как? Не только быстрее принять в г7 но и дать бразды правления россии? Или выделять,,азазбоченнисть,, в два раза чаще?
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