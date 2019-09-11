 На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. У РДА заявляють про загрозу НС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Сталося задимлення на території технічного арсеналу, постраждалих немає, зараз там працюють усі служби", — представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"На території арсеналу горить ліс. Було чутно кілька вибухів", — повідомила місцева мешканка Лариса.

Водночас голова Калинівської ОТГ Анатолій Шамалюк наголосив, що ситуація контрольована.

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Як повідомили в Калинівської райдержадміністрації через загоряння сухої трави на території арсеналу в Калинівці Вінницької області існує загроза виникнення надзвичайної ситуації.

"На території 48-го арсеналу виникло загорання сухої трави, зараз існує загроза виникнення надзвичайної ситуації. Просимо всіх людей зберігати спокій і стежити за подальшою інформацією", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як повідомляє УНІАН, біля Калинівки на території, прилеглій до арсеналу Міністерства оборони України, здетонували кілька боєприпасів. Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердили в Головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області. Відзначається, що вибухи сталися в результаті загоряння трави на відкритій території. Подальших вибухів поки не спостерігається. Відповідні служби готуються провести обстеження території, прилеглої до арсеналу.





