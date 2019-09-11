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 Політика України
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Все про:вибух (1767) Вінницька область (372) Калинівка (166) склад (39)

 На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. У РДА заявляють про загрозу НС

На складах Міністерства оборони України в Калинівці Вінницької області сталося 4 вибухи. Постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомили в пресслужбі Міноборони.

"Сталося задимлення на території технічного арсеналу, постраждалих немає, зараз там працюють усі служби", — представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"На території арсеналу горить ліс. Було чутно кілька вибухів", — повідомила місцева мешканка Лариса.

Водночас голова Калинівської ОТГ Анатолій Шамалюк наголосив, що ситуація контрольована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один із командирів охорони, який пиячив на службі на складах у Калинівці, відбувся штрафом у 3,7 тис. грн

Як повідомили в Калинівської райдержадміністрації через загоряння сухої трави на території арсеналу в Калинівці Вінницької області існує загроза виникнення надзвичайної ситуації.

"На території 48-го арсеналу виникло загорання сухої трави, зараз  існує загроза виникнення надзвичайної ситуації. Просимо всіх людей зберігати спокій і стежити за подальшою інформацією", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як повідомляє УНІАН,  біля Калинівки на території, прилеглій до арсеналу Міністерства оборони України, здетонували кілька боєприпасів. Цю інформацію кореспонденту УНІАН підтвердили в Головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області. Відзначається, що вибухи сталися в результаті загоряння трави на відкритій території. Подальших вибухів поки не спостерігається. Відповідні служби готуються провести обстеження території, прилеглої до арсеналу.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147754
 
 
 Топ коментарі
 
вазелин продал пробную партию боеприпасов
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Зелений почав марадьорить, сліди запутує. Да зебіли? На складах Минобороны в Калиновке произошли взрывы - Цензор.НЕТ 5533
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не никогда не было и вот ОПЯТЬ И СНОВА..... На складах Минобороны в Калиновке произошли взрывы - Цензор.НЕТ 3190
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Зелений почав марадьорить, сліди запутує. Да зебіли?
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а там всегда были дебилы к сожалению....а бывал в той Калиновке то полный астрал....как впрочем склады возле границы ПМР (Молдавия) Украина в 10 км там десятки тысяч снарядов и авиабомб хранятся просто на ветру..если бабахнет то долетит и до 2 столбов...а это уже Одесса......
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вазелин продал пробную партию боеприпасов
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Порох та свинарчуки! Ви шо дєлаєті?! Астанавітєсь!!!111!1тищастоадинацять!1
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Подозрительно напоминает хозяина преЗЕдента На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. Очевидці заявляють про вибухи - Цензор.НЕТ 2316

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там всё уже под контролем,я рядом живу,так что без паники
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4-е контролируемых взрыва на складах боеприпасов?
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какие "контролируемые" могут быть взрывы на складах?
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отвечу так,там работает друг,если первый раз был совет брать семью и валить подальше,то сейчас он советовал пить чай и не беспокоится
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Он у Вас не отдалживал крупной суммы? На території складів Міноборони в Калинівці сталася пожежа - Цензор.НЕТ 1767
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Я бы все равно свалил бы. Когда служил срочную, то часовым, даже в случае нападения на них, запрещено было стрелять в сторону складов боеприпасов и ГСМ.
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ну это уже дело каждого ,в данной ситуации,валить или нет
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"первый раз был совет брать семью и валить подальше." А сейчас Вы за всю семью решаете или только за себя?
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Взрывы на складах... Красивая украинская традиция.
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Петя следы заметает.
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Порох ніяк не зупиниться! Хутро бригади укомплектовані на 0,05%, у солдата на озброєнні стовбур, в якого криве дмухало та три набої в крамниці, ще й прицільної комашки взагалі ні - а він із свинарчуками все продає! А бійцю видадуть цибулю зі стрілами і зіллють в казанах...
Ой. У нас вже ж новий державний будуй!... але ж... лоліта... свинарчуки... офшори...
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Лолита подкупает охрану. Шоб заюлить свои взрывы-продажи. Подонок тот еще...
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Кумедія...
Голь на выдумки хитра. Да....
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Нет слов.....афуеть можно. Это просто шедевр! На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. Очевидці заявляють про вибухи - Цензор.НЕТ 1608 На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. Очевидці заявляють про вибухи - Цензор.НЕТ 1608 На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. Очевидці заявляють про вибухи - Цензор.НЕТ 1608
P.S. Не отсылайте это в спам. Это классика жанра.
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И нашлось же 4 дегенерата, которые на полном серьезе принимают такую версию. На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. У РДА заявляють про загрозу НС - Цензор.НЕТ 661
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Бумеранг/ Кондитера, когда он сдавал интересы Украины? как, разворовывая оборонку, взрывал склады с боеприпасами? 27.06.2019 18:41

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"Излишки" значит зебобики уже распродали...
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Ничего удивительного.В Украине сушь такая стоит,что давно такой не было.Ставки и родники пересыхают.Под Чугуевом,рядом с полигоном то же лес горел.Может что то и рвануть.Но четыре взрыва-это разве взрыв склада?Насмешили порохоботы.А ну Бутусов,напомни им сколько по времени при Потрохе склады взрывались,и сколько там взрывов было?
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Бутусов может даже напомнить ваши комменты про те взрывы.

Виноват во взрывах тогда однозначно был Порошенко.

Ты это забыл, зебил ?
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Четыре взрыва-это взрыв склада?С тобой все ясно.Пилите гирю раз-три-три,раз-три-три.В общем как там у Паниковского.
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Холуї мародера намагаються переконати людей, що коли вигнали мародера - то пішли і всі вони.
Як бачимо, це не так.
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так а кто сейчас за взрывы на артскладах отвечает ?

порохоботы ?
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А что, Зеленский за сотню дней уже поснимал всех, кого назначило порохло за 5 лет?
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Особенно Аваков старается. Но разве ни один член слуги народа не проверит его?
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и куда только зеленский бездельник смотрит - а еще главком называеться - позор )))
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Вновь назначенные зеленые командиры распродали склад и жгут, заметают следы
Жабы мародерские!
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За взрывы на складах несет ответсвенность презЕдент лично...он ведь гланокомандующий...😀по моему именно так орала зрадоботня всех пошибов..？
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потушили уже,*шоу* окончено. и да,лично зе затушил,ведб без него зебилам скучно будет,без этого *гетьмана и совести* Украины))))))))
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даже заметили убегающего Порошенко,с коробком спичек))))))
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Изюминка, Вы в Сальниках живёте?. Прочитал сейчас Vinnitsa.info, там пишут, что автобусами эвакуируют учащихся школы в Сальниках....


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Знакомые живут в Павливке возле Калиновки да и возле складов. Детей кругом распустили. Лучше перебздеть,чем недобздеть. Вроде всё нормально уже.
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правильно прочитали,детьми никто не собирался рисковать. Сейчас пожар потушен,информация прямо от людей которые там служат и живут в городке на территории части
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Не успел стать президентом, как в мародера превратился. И ко всему прочему еще и барыгой стал. Шмаркля недоделпнная.
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"Зекоманда - свинарчуки, но это наши свинарчуки!"
(с) тіпа Рузвельт На території складів Міноборони в Калинівці сталося задимлення. У РДА заявляють про загрозу НС - Цензор.НЕТ 5700
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Кокаинист резво начал: сто дней и уже склады пошли... Малацец
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Тільки упороті порохоботи і кацапи можуть радіти, що існує чергова загроза загорання складів.
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Коли це раділи? Коли писали, що під час війни склади не охороняються, як належно, а нам тепловізор про лосів і НЛО розказував?
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продуманое жлобьё, прекращайте уже наконец жечь траву..
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