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 За кордоном
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Все про:вибори (4478) США (5376) надзвичайний стан (38) Трамп (1965)

 Трамп на рік продовжив надзвичайний стан, пов'язаний із загрозою іноземного втручання у вибори

Президент США Дональд Трамп продовжив дію указу, що вводить санкції проти іноземців та організацій, які спробують втрутитися в американські вибори.

Про це президент заявив у своєму зверненні до Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

Трамп вважає, що здатність іноземних держав підривати довіру до виборів у США, як і раніше, є загрозою для національної безпеки.

"Хоча не було жодних свідчень того, що іноземна держава змінювала результати виборів у Сполучених Штатах або зводила нанівець результати голосування, іноземні держави історично прагнули використовувати вільну і відкриту політичну систему Америки. В останні роки поширення цифрових пристроїв і інтернет-комунікацій створило значні уразливості і збільшило масштаби та інтенсивність загрози іноземного втручання", - заявив Трамп.

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За його словами, здатність іноземних держав "втручатися або підривати довіру громадськості до виборів у США, в тому числі за допомогою несанкціонованого доступу до інфраструктури виборів або таємного поширення пропаганди та дезінформації, як і раніше є  незвичайною і надзвичайною загрозою для національної безпеки і зовнішньої політики" .

"Тому я вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан в країні, яка була оголошена в виконавчому указі 13848 щодо загрози іноземного втручання або підриву довіри громадськості до виборів у Сполучених Штатах", - додав Трамп.

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12 вересня 2018 року президент США Дональд Трамп підписав указ про санкції за втручання іноземних держав у вибори.

Чергові вибори президента в США відбудуться в листопаді 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147751
 
 
 Топ коментарі
 
От всей души желаю гражданам США и самому государству поскорее убрать Трамбона, иначе труба. И тут разговор не об Украине.
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Имитация борьбы против хозяина.
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Типичный почерк кремлевской марионетки Трамп на год продлил чрезвычайное положение, связанное с угрозой иностранного вмешательства в выборы - Цензор.НЕТ 9864
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От всей души желаю гражданам США и самому государству поскорее убрать Трамбона, иначе труба. И тут разговор не об Украине.
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Порохососы, Трамп у вас ведь запроданец? Так же как и Меркель, Макрон, не говоря уже о разных сербах-итальянцах-китайцах (Сенцов уже под вопросом).. Так а кто же противостоит мировому злу, кроме Порошенко? Бирюков и Ада Роговцева? Сдюжают или нет? - Коалиция мирового зла ведь не маленькая...
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Молодець Трамп. Після Рейгана - найкращий президент США.
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