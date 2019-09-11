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 Політика України
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Все про:аукціон (27) благодійність (123) картина (50) Сущенко (453)

 Сущенко продасть свої картини на аукціоні, а виручені кошти направить на допомогу українським політв'язням

У Сущенка є ідея провести благодійний аукціон, на якому будуть реалізовані його картини. Кошти від продажу яких будуть спрямовані на допомогу українським політв'язнів.

Про це він сказав на першій після свого звільнення пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Також він сказав, що не має досвіду в реалізації подібних заходів, тому він звернувся по допомогу до фахівців.

Сущенко розповів, звідки брав візуальний ряд для картин. Це переважно листівки, вирізки з газет і журналів.

Також німецька художниця, дізнавшись про долю Сущенка, висилала йому вирізки зі старих журналів.

Матеріалами для картин слугували, зокрема, кулькова ручка, чай, лушпиння цибулі, кетчуп, зеленка.

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147749
 
   
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Картины неплохие.Говорю как человек продававший такое. А тут еще такая завязка с ними. Улетят.
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Посмотрел. Реально красивые картины.
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Это все прекрасно, заспанное после просмотров "сватов" украинское общество, вдруг вспомнит, что где то в сибирских тюрьмах страдают их соотечественники, а кто то вместо поезки в Египет или Турцию, сидит в грязном окопе на Светлодарской дуге.
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